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Bolu vefat edenler.. 16 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 16 Nisan 2024 Bugün 2 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 16 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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SERVET ÖZEN

Oğulduruk Köyü halkından, Nezaket ERTUNÇ, Reyhan ÖZKAN, İbrahim ÖZEN’in babaları, merhume Makbule ÖZEN’in eşi;

Cenazesi bugün Oğulduruk Köyü Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Oğulduruk Köyü mezarlığına defnedilecektir.

PAKİZE AKMAN

Çaygökpınar Köyü halkından, merhum Mehmet AKMAN’ın eşi, merhum Şeref KİLİTÇİ, Müşerref KESER, Mehmet, Hayrettin, Muharrem AKMAN, Emine SAK, Ayşe TAYHAN’ın anneleri;

Cenazesi bugün Çaygökpınar Köyü merkez Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Çaygökpınar Köyü mezarlığına defnedilecektir.

16 Nis 2024 - 09:17 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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