Bolu vefat edenler.. 16 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

SERVET ÖZEN
Oğulduruk Köyü halkından, Nezaket ERTUNÇ, Reyhan ÖZKAN, İbrahim ÖZEN’in babaları, merhume Makbule ÖZEN’in eşi;
Cenazesi bugün Oğulduruk Köyü Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Oğulduruk Köyü mezarlığına defnedilecektir.
PAKİZE AKMAN
Çaygökpınar Köyü halkından, merhum Mehmet AKMAN’ın eşi, merhum Şeref KİLİTÇİ, Müşerref KESER, Mehmet, Hayrettin, Muharrem AKMAN, Emine SAK, Ayşe TAYHAN’ın anneleri;
Cenazesi bugün Çaygökpınar Köyü merkez Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Çaygökpınar Köyü mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.