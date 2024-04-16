Boluspor Başkanı Savaş Abak’tan altyapı maçlarına yakın takip

Boluspor'un başkanı Savaş Abak, geçtiğimiz hafta sonu Gençlerbirliği ile yapılan müsabaka öncesi genç yeteneklerin sergilediği performansı yakından inceledi. Karaçayır Tesisleri'nde gerçekleşen ve büyük bir heyecana sahne olan maçta, Boluspor'un U19 takımı, Fenerbahçe'yi ağırladı. Bu kritik mücadele, U19 Elit A Ligi'nin 20. haftasında oynandı ve Boluspor başkanı Savaş Abak ve yönetim kurulu üyeleri maçı dikkatle takip etti.

Boluspor altyapısının yıldızları

Boluspor, Emre Kılınç, Umut Meraş ve Erkan Süer gibi birçok yıldızı futbol dünyasına kazandırmış bir kulüp olarak biliniyor. Son dönemlerde altyapıdan çıkan Abdoulaye Diarrassouba ve Naby Youssouf Oulare gibi isimlerle de dikkat çeken Boluspor, altyapıya yatırım yapmaya devam ediyor. A takım kadrosunda yer alan Tolunay Artuç, Murat Elmacı, Harun Yerlikaya, Erdem Reis ve Arda Yazıcı gibi oyuncular da altyapının meyvelerini temsil ediyor.

Boluspor'un altyapı stratejisi

Boluspor başkanı Savaş Abak, Türk futbolunda yaşanan gelir-gider eşitsizliğine ve ligdeki maddi zorluklara dikkat çekerek, altyapıdan yetiştirilen oyuncuların bu problemlere çözüm olabileceğini vurguladı. Kulüp şu anda kadrosunda 7 altyapı oyuncusunu barındırıyor ve bu oyuncular gelecek sezona yönelik büyük umutlar vaat ediyor. Abak, gelecek sezonda A takım kampında değerlendirilecek genç yeteneklerin olabileceğinin sinyallerini verdi.

Boluspor'un gelecek planlaması

Boluspor, Türk futbolunun zorluklarına karşı koyarken, altyapıdan A takıma oyuncu kazandırma stratejisini benimsemiş durumda. Bu strateji hem maddi zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı oluyor hem de futbola yeni yıldızlar kazandırıyor.