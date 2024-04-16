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Netflix'in merakla beklenen dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti' hangi tarihte yayınlanacak?

"Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisi, Serenay Sarıkaya ve Metin Akdülger'in başrollerini paylaştığı, İlişkiler üzerine derinlemesine bir bakış sunuyor. Peki merakla beklenen dizinin yayın tarihi ne zaman? İşte detaylar...

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Netflix'in merakla beklenen dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti' hangi tarihte yayınlanacak? mask
Netflix'in merakla beklenen dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti' hangi tarihte yayınlanacak?
Netflix'in merakla beklenen dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti' hangi tarihte yayınlanacak?
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Başarılı Kadro Bir Arada

Netflix, yeni dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti" ile dikkatleri üzerine çekiyor. Serenay Sarıkaya, Boran Kuzum ve Metin Akdülger gibi sektörün seçkin isimlerini bir araya getiren dizinin yaratıcısı Ece Yörenç. Yönetmen koltuğunda ise Bertan Başaran oturuyor.

Netflix'in merakla beklenen dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti' hangi tarihte yayınlanacak?

Yayın Tarihi Açıklandı

Uzun süredir beklenen dizi, 9 Mayıs'ta Netflix'te izleyiciyle buluşacak. Dizi, ilişkiler üzerine derinlemesine bir bakış sunarken, renkli hikayeleri ve etkileyici karakter gelişimleri ile ön plana çıkıyor.

Netflix'in merakla beklenen dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti' hangi tarihte yayınlanacak?

Karakterler ve Konu

Serenay Sarıkaya, dizide başarılı bir avukat olan Leyla Taylan karakterini canlandırıyor. Leyla, gençlik aşkının ihaneti sonrası aşk acısını dindirmeye çalışırken, üç kez evlenip boşanmış ve 'ilişki katili' olarak adlandırılan Cem Murathan (Metin Akdülger) ile karşılaşır.

Netflix'in merakla beklenen dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti' hangi tarihte yayınlanacak?

Dizinin kadrosunda ayrıca Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer gibi isimler yer alıyor.

Netflix'in merakla beklenen dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti' hangi tarihte yayınlanacak?

Beklenen Etki

"Ay Yapım" imzası taşıyan bu proje, Ece Yörenç'in yaratıcı vizyonu ile şekillenmiş. Dizi, Serenay Sarıkaya'nın avukat rolündeki yeni yönü ile izleyicilerin karşısına çıkarken, zengin karakter portreleri ile de adından söz ettiriyor. Yapım, Türk televizyon dünyasında yeni bir soluk getirmeyi vaat ediyor.

Netflix'in merakla beklenen dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti' hangi tarihte yayınlanacak?

# zengin

16 Nis 2024 - 09:28 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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