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Boluspor’da Naby Oulare çocuklar gibi şendi... Dıarrassouba ile beraber imza dağıttı

Boluspor futbolcuları Naby Oulare ve Dıarrassouba, Boluspor – Fenerbahçe maçını izlediği esnada yanına gelen taraftarları kırmadı. Çocuklar ve gençlerle fotoğraf çektirip imza dağıttılar. Ortaya renkli görüntüler çıktı…

Mustafa Aykan
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Boluspor’da Naby Oulare çocuklar gibi şendi... Dıarrassouba ile beraber imza dağıttı mask
Boluspor’da Naby Oulare çocuklar gibi şendi... Dıarrassouba ile beraber imza dağıttı
Boluspor’da Naby Oulare çocuklar gibi şendi... Dıarrassouba ile beraber imza dağıttı
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Boluspor'un sevilen futbolcuları Abdoulaye Dıarrassouba ve Naby Youssouf Oulare, Trendyol 1.Lig’de Ümraniyespor ile oynanacak maç öncesi, Bolu'da genç taraftarlarla unutulmaz bir gün geçirdi. İki futbolcu, Boluspor'un U19 Elit A Ligi'nde Fenerbahçe ile yapılan kritik maçı izlerken, genç taraftarlardan moral depoladı.

Boluspor’da Naby Oulare çocuklar gibi şendi... Dıarrassouba ile beraber imza dağıttı

Altyapıdan A takıma yükselen isimler

Boluspor altyapısından yetişip A Takım'ın vazgeçilmez oyuncuları haline gelen Dıarrassouba ve Oulare, Boluspor U19 takımının Fenerbahçe maçını izlediği esnada yanına gelen taraftarlarla taraftarlarla buluşarak imza dağıttı. Çocuklar ve gençler, bu iki popüler futbolcuyla fotoğraf çektirme fırsatı buldu. İki yıldız, sempatik tavırlarıyla da dikkat çekerken, hiçbir minik taraftarı geri çevirmeden bol bol imza dağıttı.

Boluspor’da Naby Oulare çocuklar gibi şendi... Dıarrassouba ile beraber imza dağıttı

Futbolcuların eğlenceli dakikaları

Naby Oulare ve Dıarrassouba'nın minik taraftarlarla buluşması, hem futbolcular hem de minik taraftarlar için eğlenceli anlara sahne oldu. Resmi formaları olmayan taraftarlar, vücutlarına ve tişörtlerine aldıkları imzalarla mutluluklarını ikiye katladı. Ümraniyespor maçı öncesi yapılan bu buluşma, iki yıldıza büyük moral verdi.

Boluspor’da Naby Oulare çocuklar gibi şendi... Dıarrassouba ile beraber imza dağıttı

Boluspor'un genç yıldızlarından örnek davranış

Boluspor'un genç yıldızları Dıarrassouba ve Oulare, futbol becerilerinin yanı sıra, taraftarlarla kurdukları sıcak ilişkilerle de öne çıkıyor. Altyapı maçlarını takip ederek genç oyunculara destek veren bu iki futbolcu, taraftarlar için de örnek bir davranış sergiledi.

Boluspor’da Naby Oulare çocuklar gibi şendi... Dıarrassouba ile beraber imza dağıttı

Bu özel an, Boluspor'un genç taraftarlarına unutulmaz anlar yaşattı ve takımın genç yıldızlarının ne kadar sevildiğini bir kez daha gösterdi.

Boluspor’da Naby Oulare çocuklar gibi şendi... Dıarrassouba ile beraber imza dağıttı

# boluspor

16 Nis 2024 - 09:31 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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