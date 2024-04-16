Ankara’nın Bolu’ya komşu ilçesinden çıkan ünlü maden suyu markası sağlığa zararlı çıktı

İsviçre yüksek riskli buldu

İsviçre’de Beypazarı Maden suyu yüksek bor içeriği nedeniyle uyarı aldı. İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, Türkiye’den ithal edilen popüler bir maden suyu markası olan Beypazarı'nın ürünlerinde yapılan analizler sonucunda yüksek miktarda bor bulunduğunu tespit etti. İsviçre hükümeti, bu durumun potansiyel sağlık risklerine işaret etmesi üzerine halkı bilgilendirmek amacıyla bir uyarı yayınladı. Yayınlanan resmi açıklamada, tüketicilere Beypazarı maden suyunu kullanmamaları tavsiye edildi.

Sağlık riskleri içeriyor

Bor, doğada yaygın olarak bulunan bir element olup, bazı endüstriyel süreçlerde ve ürünlerde kullanılmaktadır. Ancak, yüksek miktarda alındığında insan sağlığı için çeşitli riskler taşıyabilir. Özellikle böbrek fonksiyonları üzerinde olumsuz etkileri olan bor, uzun dönemli tüketimde hormonal dengesizliklere ve üreme sağlığı sorunlarına yol açabilir.

Beypazarı Maden Suyu ve İsviçre Pazarı

Beypazarı, Türkiye’de yüksek popülerlik kazanmış ve yıllardır birçok tüketici tarafından tercih edilen bir maden suyu markası. İsviçre pazarına giriş yapan Beypazarı, yerel tüketici tarafından da ilgi görmekteydi. Ancak, yapılan son testler ve açıklanan bu uyarı, markanın İsviçre pazarındaki geleceğini belirsizliğe sürüklemiş durumda.

Önlemler ve Tavsiyeler

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, Beypazarı maden suyunun yüksek bor içeriği ile ilgili tüm detayları kamuoyu ile paylaşarak, tüketicilerin bilinçli bir şekilde hareket etmelerini sağlamayı amaçlıyor. Tüketicilere, alternatif su kaynaklarına yönelmeleri ve özellikle çocuklar, hamile kadınlar ve böbrek rahatsızlığı olan bireylerin riskleri minimize etmek için bu uyarıyı dikkate almaları öneriliyor.