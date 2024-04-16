Bolu Belediyesi yeni dönem yönetim kadrosunu belirledi; Başkan vekilleri ve komisyon üyeleri seçildi

Başkan Vekilleri ve Meclis Katip Üyeleri

Bolu Belediye Meclisi'nde, Meclis 1. Başkan Vekili olarak Ömer Polat, Meclis 2. Başkan Vekili olarak da Okay Özcan görev yapacak. Her iki isim de Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) üyesi. Ayrıca, meclis katip üyeliklerine asil olarak Murat Ceylan ve Buse Özkan, yedek olarak ise Aydan Özdemir ve Özgür Kesemen seçildi.

Belediye Encümen ve Komisyon Üyeleri

Belediye encümen üyeliklerine Hüseyin Ekrem Serin, Cahit Görüş ve Buse Özkan atanırken, çeşitli önemli komisyonlarda da yeni üyeler görev alacak. İmar ve Şehircilik Komisyonu, Teftiş Murakabe Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu, Çeşitli İşler Komisyonu, Hayvan Hakları Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu gibi kritik görevlerde yer alan üyeler, ilçenin çeşitli sorunlarına çözüm üretmek için çalışacaklar.

İmar ve Şehircilik ile Teftiş Murakabe Komisyonu

Komisyonda Cihan Tutal, Fırat Çıngı, Erdal Sak, Ahmet Fidan ve Fatih Kutlu yer alacak. Komisyon, şehrin planlama ve imar düzenlemeleri üzerinde çalışacak. Teftiş Murakabe Komisyonunda ise İlhan Çalışkan, Mehmet Korkmaz, Aydan Özdemir, Hülya Berberoğlu ve Selami Konyalıoğlu, teftiş ve denetim konularında görev yapacak.

Plan ve Bütçe - Çeşitli İşler Komisyonu

Plan ve Bütçe komisyonda Resmiye Kahruman, Ali Sarıyıldız, Süleyman Can, Mehmet Korkmaz ve Nadi Okur, belediyenin finansal planlama ve bütçe yönetimi konularını ele alacak. Okay Özcan, Özgür Kesemen, Nurettin Güler, Murat Ceylan ve Erol Özak, çeşitli idari ve operasyonel konularda çalışmalar yürütecek.

İnsan - Hayvan Hakları Komisyonu

Zuhal Işın, Hülya Berberoğlu, Okay Özcan, Cihan Tutal ve Oğuzhan Özçelik, hayvan haklarına yönelik politikalar ve uygulamalar üzerinde odaklanacak. İnsan haklarına odaklanacak olan diğer komisyonda Zuhal Işın, Hülya Berberoğlu, Aydan Özdemir, Nurettin Güler ve Ayşe Bozacı yer alacak.

Turizm ve Tanıtma Komisyonu

İlhan Çalışkan, Zuhal Işın, Resmiye Kahruman, Nurettin Güler ve Hasip Eskioğlu, Bolu'nun turizm potansiyelini geliştirme ve tanıtma faaliyetlerinde bulunacak. Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliği (BEKAB)’da Okay Özcan, Ömer Polat, Nurettin Güler, Süleyman Can, Erol Özak, Alaattin Karakaş ve Şerafettin Özdemir, çevresel sürdürülebilirlik ve atık yönetimi konularında çalışmalarını yürütecek.