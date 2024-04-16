16 Nis 2024 - 11:30- Gündem G:

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan üniversite politikalarına sert tepki

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrencilere uygulanan politikaların Bolu'da tekrarlanmaması için mücadele edeceğini duyurdu. Özcan, bu politikaların Bolu'nun kültürel yapısını tehdit ettiğini ve şehrin imajını olumsuz etkilediğini belirtiyor

Arzu Sarı
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan üniversite politikalarına sert tepki mask
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan üniversite politikalarına sert tepki
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan üniversite politikalarına sert tepki
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Tanju Özcan'dan Bolu'nun geleceği için önemli adımlar

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancı öğrenci politikalarının Karabük'teki gibi Bolu'da uygulanmasına karşı çıkıyor ve bu durumun şehrin sosyal yapısına zarar verebileceğini vurguluyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan üniversite politikalarına sert tepki

Karabük olaylarının Bolu'ya yansımaları

Karabük Üniversitesi'nde yaşanan ve tartışma yaratan yabancı öğrenci politikaları, benzeri uygulamaların Bolu'da da başlaması riskini doğuruyor. Özcan, bu politikaların Bolu'ya olası olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan üniversite politikalarına sert tepki

Sosyal tepkiler ve kültürel kaygılar

Yabancı öğrenci sayısının artışı, Bolu'daki yerel halk arasında endişe yaratıyor. Belediye Başkanı bu durumun şehrin kültürel dokusunu bozabileceğini ifade ediyor.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan üniversite politikalarına sert tepki

Denetim ve düzenlemelerin artırılması çağrısı

Özcan, öğrenci gösterilerek yapılan oturma izni başvurularına karşı daha sıkı denetimler yapılması gerektiğini belirterek, konuya müdahale edilmesini istiyor.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan üniversite politikalarına sert tepki

Başkan Özcan'ın aldığı önlemler

Bolu Belediye Başkanı, sosyal medyada ve kamuoyunda yaptığı açıklamalarla, benzer durumların şehirde yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri alacağını ve konunun takipçisi olacağını vurguluyor.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan üniversite politikalarına sert tepki

Özcan, Bolu'nun Karabük gibi olumsuz bir örnek haline gelmesini önlemek için elinden geleni yapacağını ve bu konuda kararlı olduğunu ifade ediyor.

# karabük, başkan, belediye başkanı, belediye

16 Nis 2024 - 11:30 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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