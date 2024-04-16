Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan üniversite politikalarına sert tepki

Tanju Özcan'dan Bolu'nun geleceği için önemli adımlar
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancı öğrenci politikalarının Karabük'teki gibi Bolu'da uygulanmasına karşı çıkıyor ve bu durumun şehrin sosyal yapısına zarar verebileceğini vurguluyor.
Karabük olaylarının Bolu'ya yansımaları
Karabük Üniversitesi'nde yaşanan ve tartışma yaratan yabancı öğrenci politikaları, benzeri uygulamaların Bolu'da da başlaması riskini doğuruyor. Özcan, bu politikaların Bolu'ya olası olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.
Sosyal tepkiler ve kültürel kaygılar
Yabancı öğrenci sayısının artışı, Bolu'daki yerel halk arasında endişe yaratıyor. Belediye Başkanı bu durumun şehrin kültürel dokusunu bozabileceğini ifade ediyor.
Denetim ve düzenlemelerin artırılması çağrısı
Özcan, öğrenci gösterilerek yapılan oturma izni başvurularına karşı daha sıkı denetimler yapılması gerektiğini belirterek, konuya müdahale edilmesini istiyor.
Başkan Özcan'ın aldığı önlemler
Bolu Belediye Başkanı, sosyal medyada ve kamuoyunda yaptığı açıklamalarla, benzer durumların şehirde yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri alacağını ve konunun takipçisi olacağını vurguluyor.
Özcan, Bolu'nun Karabük gibi olumsuz bir örnek haline gelmesini önlemek için elinden geleni yapacağını ve bu konuda kararlı olduğunu ifade ediyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.