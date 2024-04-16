2024 LGS Sınavı giriş belgesi yayın tarihi ve sınav detaylarını Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 yılı Liselere Giriş Sınavı (LGS) için önemli tarihleri duyurdu. 8. sınıf öğrencileri ve velileri tarafından sabırsızlıkla beklenen sınav giriş belgeleri, 24 Mayıs 2024 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden erişilebilir olacak. Bu belgelerde öğrencilerin sınav giriş yerleri detaylı bir şekilde yer alacak.

Sınav Tarihleri ve Oturum Bilgileri

2024 yılı LGS, 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak ve iki oturumdan oluşacak. İlk oturum Türkiye saati ile 09:30'da başlayacak ve 75 dakika sürecek, bu oturumda sözel sorular yer alacak. İkinci oturum ise 11:30'da başlayacak, sayısal sorular içerecek ve 80 dakika sürecektir.

Önemli Uyarılar ve Öneriler

LGS sınav yerleri henüz açıklanmamış olup, e-Okul sistemi üzerinden belirtilen tarihte duyurulacak. Öğrenci ve velilere, sınav yerlerini sınav gününden önce ziyaret etmeleri ve sınav saatinde en az yarım saat öncesinden okulda olmaları önerilir. Ayrıca, LGS'nin İOKBS ile karıştırılmaması gerektiği hatırlatılıyor.