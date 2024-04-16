Beşiktaş'ta gol yolları tıkanmış durumda: Sezon sonu yaklaşırken kriz derinleşiyor!

2023-2024 Süper Lig sezonunda Beşiktaş, 32 haftalık periyotta yalnızca 42 gol atarak son 17 sezonun en düşük performansını sergiledi. Beşiktaş'ın gol yollarındaki bu sıkıntısı, takımın son dönemde beş kez teknik direktör değiştirerek çözüm aradığı bir probleme işaret ediyor.

Teknik direktör karuseli ve gol yollarındaki duraklama

Beşiktaş, bu sezon Şenol Güneş ile başladığı yolculuğa, 7 maç sonunda 10 golle devam ederken, Güneş'ten sonraki dönemde Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe gibi isimlerle değişim yaşadı. Ancak takım, Fernando Santos yönetimindeki 13 maçta yalnızca 12 gol atarak en düşük maç başına gol ortalamasını (0.9) kaydetti. Bu durum, takımın gol sorunlarını çözmekte yetersiz kaldığını gösteriyor.

Sezon içi performans ve avrupa hedefi

Süper Lig'de dördüncü sıraya kadar gerileyen siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına doğrudan katılma şansını arttırmak için Türkiye Kupası'nda başarı hedefliyor. Ancak ligde kalan 6 haftalık süreçte kayıpsız ilerlemeleri gerekiyor, bu da mevcut gol sorunlarına bakıldığında zorlayıcı bir durum olarak önlerinde duruyor.

Semih Kılıçsoy öne çıkıyor

Takımın en golcü oyuncusu olan 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, bu sezon 10 golle dikkat çekerken, tecrübeli stoper Omar Colley 6 golle takip ediyor. Diğer forvet oyuncuları Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar ise beklentilerin altında kalarak, uzun süre gol atamama sorunu yaşıyor.

Çözüm arayışları ve gelecek planları

Beşiktaş, sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yönetiminde mücadelesine devam edecek ve gelecek sezon için daha istikrarlı ve etkili bir gol stratejisi geliştirmek zorunda. Takımın gol yollarındaki bu sıkıntıları, gelecek planlamalarında önemli bir yer tutacak ve takımın ligdeki konumunu doğrudan etkileyecek.