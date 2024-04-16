Bolu'da bayram tatilinde hastaneler rekor kırdı

Bolu hastanelerinde bayram tatili yoğunluğu

Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastaneler, dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürdü. Bolu Merkez ve çevre ilçelerdeki hastaneler, bu süre zarfında yaklaşık 30.000 acil hasta tedavi etti. Yoğun bir çalışma temposuna rağmen sağlık personelinin özverili çalışmalarıyla, acil servisler etkin bir şekilde işlerini yürüttü.

Ameliyatlara kesintisiz devam

Bayram tatili boyunca, Bolu'daki hastaneler ameliyat hizmetlerinde de aksamalar yaşanmadı. Çeşitli tıbbi branşlarda yapılan toplam 313 ameliyat ile hem yerel halka hem de bölgeye tatil için gelen ziyaretçilere hizmet verildi. Ameliyatların başarılı bir şekilde sürdürülmesi, sağlık çalışanlarının fedakarlığını ve hizmet kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bayram sonrası hastane yoğunluğu

Bayramın bitmesiyle birlikte Samsun ve Bolu'da hastanelerde yoğunluk arttı. Tatil boyunca erteledikleri sağlık ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar, 15 Nisan Pazartesi günü hastanelere akın etti. Bu yoğunluk, özellikle polikliniklerde kendini gösterdi ve zaman zaman hastane koridorları ve bahçelerinde uzun kuyruklar oluştu.

Polikliniklerde bekleme süreleri

Bayram sonrasında devlet hastanelerinin polikliniklerinde gözlemlenen hasta yoğunluğu, sağlık sistemine olan talebin boyutlarını ortaya koydu. Vatandaşlar, randevu saatlerini beklerken koridorlarda ve hastane bahçelerinde uzun süreler geçirdi, bu da poliklinik hizmetlerindeki yükü ve mevcut kapasite sorunlarını açıkça gösterdi.

MHRS uyarıları ve randevu yönetimi

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), iptal edilmeyen randevular konusunda ciddi uyarılarda bulundu. İptal edilmeyen randevular için 15 gün boyunca aynı klinikten randevu alınamayacağı belirtildi. Ayrıca hastaların randevularını gününden bir gün önce teyit etmeleri gerektiği vurgulandı. Bu uygulamalar, randevu sisteminin daha etkin kullanımını teşvik etmek için kritik öneme sahip.

Sağlık hizmetlerinde süreklilik

Bolu ve çevre ilçelerindeki hastaneler, bayram tatili süresince ve sonrasında sağlık hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürdü. Sağlık personelinin özverili çalışmaları sayesinde hem acil servisler hem de ameliyathaneler kesintisiz hizmet verdi. Bu durum, sağlık sektöründe sürekliliğin ve kalitenin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.