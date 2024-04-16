Ramazan Bayramı'nda trafik cezaları can yaktı; 13 milyon liralık ceza kesildi

Ramazan Bayramı süresince yapılan trafik denetimlerinde, binlerce sürücüye milyonlarca lira ceza kesildi. Düzce Bölge Trafik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolu üzerindeki yoğun denetimler sonucunda 2 bin 796 araca toplamda 13 milyon 630 bin 600 lira ceza uygulandı.

Yapılan Denetimler ve Ceza İstatistikleri

Düzce Bölge Trafik Müdürlüğü'nün raporuna göre, 9 günlük bayram tatilinde yapılan denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan, emniyet şeridi ihlali yapan, makas atan ve trafik sigortası veya muayenesi bulunmayan araç sürücülerine ağırlıklı olarak cezai işlem uygulandı. Denetimler, hem Ankara hem de İstanbul istikametinde gerçekleştirildi. Bu süre zarfında, hiç ölümlü kaza meydana gelmeyerek, 21 trafik kazasında 18 kişi yaralanmıştır.

Trafik Akışını Sağlayan Kamyon Yasağı

Düzce Valiliği tarafından getirilen kamyon ve çekici yasakları, bayram tatilinin son günlerinde trafiğin daha akıcı olmasını sağladı. Özellikle tatil dönüşü trafiği, bu yasakların etkili olmasıyla rahatladı. Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçiren vatandaşlar için Düzce, önemli bir geçiş güzergahı oldu. İstatistiklere göre, 9 gün boyunca D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu üzerinden toplamda 1 milyon 367 bin 989 araç geçiş yaptı.