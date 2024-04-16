Gerede ana caddede 12 taşınmaz satışta

Gerede Ana Caddesindeki 12 Taşınmaz Satışa Çıkıyor: İhale Detayları ve Fiyatlar

Bolu'nun Gerede ilçesinde, ana caddede bulunan 12 taşınmazın satışı için heyecan dorukta! Bu taşınmazlar, 1 milyon TL ile 8 milyon TL arasında değişen fiyatlarla yatırımcılara sunulacak. İhale detayları ve fırsatlar hakkında daha fazla bilgi için haberimizi okumaya devam edin.

İhale Detayları: Satışa sunulan 12 taşınmazın 8'i mesken, 4'ü ise dükkan olarak belirlenmiş durumda. Gerede ilçesi Seviler Mahallesi Atatürk Bulvarı üst yolda yer alan bu taşınmazların satış ihalesi 30 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Taşınmazlar, 48 ile 124 metrekare arasında değişen büyüklüklere sahip.

Fiyat Aralığı: Satışa çıkarılan taşınmazların fiyatları oldukça çeşitlilik gösteriyor. 1 milyon TL ile 8 milyon 400 bin TL arasında değişen fiyatlar, farklı bütçelere hitap ediyor. Bu geniş fiyat aralığı, çeşitli yatırımcı profillerine uygun seçenekler sunuyor.

Yatırım Potansiyeli: Gerede ilçesinde bulunan bu taşınmazlar, ana cadde konumlarıyla dikkat çekiyor. Ana caddede yer almanın getirdiği avantajlarla birlikte, bölgenin potansiyeli de göz önünde bulundurulduğunda, bu taşınmazların yatırım potansiyeli oldukça yüksek görünüyor.

Fırsatları Kaçırmayın: Gerede'de bulunan bu taşınmazlar, hem konut hem de ticari yatırımcılar için cazip seçenekler sunuyor. Ana cadde konumlarıyla ön plana çıkan bu taşınmazları değerlendirmek isteyenler, ihale tarihini kaçırmamalı ve detaylı bilgi için ilgili mercilere başvurmalıdır.

Sonuç: Gerede ilçesinde bulunan ana caddede yer alan 12 taşınmazın satışı, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. İhale tarihini takip ederek, bu fırsatları kaçırmamak için harekete geçebilir ve Gerede'nin potansiyelini keşfedebilirsiniz.