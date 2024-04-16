Av yasağı başladı tezgâhlar kültür balıkları ile doldu

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, tezgahlar avlanması yasak olan deniz balıklarının yerini kültür balıklarına bıraktı. Fiyatlar ise Ramazan öncesine göre stabil bir seviyede kalmaya devam etti, bu da tüketiciler için olumlu bir haber olarak kabul edilebilir.

Balıkçıların Gözünden Pazar Değişiklikleri

Balıkçı Cem Yazıcı, kültür balıklarının fiyatlarında bir değişiklik olmadığını belirtti. Yazıcı'ya göre, av yasağının başlamasıyla şu anda pazarda ağırlıklı olarak kültür balıkları satılıyor. Bunlar arasında alabalık 140 TL, çupra 200-250 TL, levrek ve somon 100-150 TL arasında fiyatlandırılıyor. Ayrıca, kıyı balıkçılarının zaman zaman getirdiği istavritler de mevcut ve bu balıkların fiyatlarının önümüzdeki günlerde 100-150 TL arasına çıkması bekleniyor.

Kıyı Balıkçıları ve Kültür Balıkları

Diğer bir balıkçı esnafı Emin Avcı ise, kültür balıklarının satışının sürdüğünü ve bu balıkların yasak öncesindeki fiyatlarıyla aynı seviyede olduğunu dile getirdi. Avcı, kıyı balıkçılarının getireceği balıkların ise daha pahalı olacağını öngörüyor. Örneğin, şu anda 50 TL olan bir balık türünün fiyatı yarından itibaren 100 TL veya daha fazla olabilir.

Sonuç Olarak Piyasadaki Durum

Genel olarak, denizlerde av yasağının başlaması ve Ramazan ayının etkisiyle balık tezgahlarında bir dönüşüm yaşanıyor. Kültür balıklarının fiyatlarında büyük bir artış olmaması, tüketicilere yılın bu döneminde balık tüketmeye devam etme olanağı tanıyor. Ancak, kıyı balıkçılarından gelecek balık türlerinin fiyatlarının önemli ölçüde artması bekleniyor, bu da pazar dinamiklerinde önemli bir değişiklik anlamına geliyor.