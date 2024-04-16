Astrolog Mine Ölmez Haftalık Burç Yorumları ( 15 Nisan – 21 Nisan 2024 ): Ne dilediğine dikkat et sonra pişman olma.. Kaderle oyun olmaz..

Astrolog Mine Ölmez, bu hafta için yıldızların bizlere neler fısıldadığını açıklıyor. 15 Nisan - 21 Nisan 2024 haftasında her bir burcu nelerin beklediğine dair detaylı ve özgün yorumlarla dolu bir rehber sunuyor. Mine Ölmez, zikirli ve esmalı burç yorumları..

İŞTE ASTROLOG MİNE ÖLMEZ HAFTALIK BURÇ YORUMLAR

MİNE ÖLMEZ KOÇ BURCU (15-21 NİSAN)

Canım koçlar inşallah bu bayram süresinde sağlıklısınızdır, huzurlusunuzdur. Çünkü kafanızı kurcalayan sizi öyle bir noktaya kanalize eden olaylar yaşamış olabilirsiniz.

Yani dışarıda bir şenlik varken bir kalabalık varken siz iç dünyanızda bir konuya ya da birden fazla konuya, bir kişiye takılı kalmış olabilirsiniz.

Bu bayramda kafanıza çok bir şey takmamanızı tavsiye ederim. Çünkü bu kadar takıntı bu kötücüllerin tam 12. evinizde kavuşuyor olması sizi birazcık huzursuz ediyor olabilir.

Aynı zamanda Merkür Retro da biliyorsunuz ve konuşmalarınızın anlaşılmadığı sözlerinizin tesir etmediğini düşündüğünüz bir süreç olabilir.

Hiç böyle düşünmeyin bugün lütfen düşündüklerinizi, dileklerinizi mutlaka bir deftere yazın aklınıza gelen fikirleri, yapmak istediğiniz planları, parlak fikirleri, duyduğunuz bir cümleyi bugün mutlaka not edin.

Şu an Merkür retrosundayız çok enerji yüksek bir süreçten geçmiyoruz aslında. Dolayısıyla zamanla hani hayata geçirebileceğiniz ne varsa bugün defterlerinize yazın, güzel cümlelerle, olumlu cümlelerle, olumlu dileklerle bugünü geçirmeye çalışın ve bu haftayı da o şekilde geçirmeye çalışın.

Şu anda her neyin karmaşasını ve aksiliğini yaşıyorsanız bilin ki kısa bir zaman sonra hepsinin dağıldığını, o kara bulutların dağıldığını göreceksiniz. Alerjik reaksiyonlara, ruhsal sıkıntılara, sağlıkla ilgili problemlere, bağışıklık sisteminize daha önemlisi sağlığınıza lütfen dikkat edin, bağışıklığınızla alakalı, yeterince beslendiğinizden, iyi uyuduğunuzdan emin olun.

Ama sizin için daha önemli olan şey, stres içeren durumlardan uzak durmak ve kafanıza hiçbir şey takmamak. Kaderinizin değiştiği bir evreden geçiyorsunuz.

Hep son zamanlarda sizi hatırlatmamın sebebi bu. Burcunuzda bir güneş tutulması gerçekleşti ve önümüzdeki aslında 6 ayla 1 yıllık süreç sizin için çok önemli.

Ekim’de tekrar bir güneş tutulması olacak, kaderinizin sizi götürdüğü yere doğru hızlı bir şekilde akmaya başladınız.

Evlilikler, ilişkiler, hayata bakışınız, kariyeriniz, planlarınız, yaşam yolunuz değişiyor. Daha önce, 18 yıl önce yaklaşık bu kadar güçlü bir yetki yaşamıştınız.

Düşünün ki o zaman belki yapmadığınız, yapmanız gereken ama yapmadığınız şeyler varsa artık sanırım bunları yapmak zorundasınız.

Kaderiniz, dış görünüşünüz, bakış açınız değişiyor. Sakın olmaz, olmuyor demeyin. Bu kadar açıyla hayatınızın hareketlenmeme şansı yok.

Çok hızlı bir akışta olmayan işlerinizin olduğunu, kaybettiğiniz şeyleri bulduğunuzu da görebilirsiniz. Bu dönemin problemi kafanızı taktığınız stres verici durumlar ve dışarıdan anlaşılmanızın zor olması.

Lütfen fevri kararlar vermeyin. Unutmayın her zaman hatırlatıyorum, Nisan sonuna kadar önemli kararlar vermiyorsunuz.

Mümkünse önemli kararlarınızı mayıs ayına bırakın hatta. Bunu da size hatırlatmak isterim.

Tekrar bu süreçte dış görüşünüzde, ilişkilerinizde, hayata bakışınızda çok hızlı bir şeyler değişebilir.

Ama dediğim gibi radikal kararlar vermek için uygun bir süreçte değiliz. Hadi evlenelim, hadi ayrılalım, hadi buradan gidiyorum yapmayın. Fevri olmayın.

Çünkü mayıs ayı, Nisan sonu ve Mayıs ayı sizin için çok verimli ve çok bereketli.

İşte o zaman gücünüzü öyle bir elinize alacaksınız ki, o zaman o kadar kuvvetli olacaksınız ki, o zamana kadar lütfen sakin olun.

Sessiz olun, sakin olun. O kadar güçleneceksiniz ki, Mars, Koç burcunda, Merkür, hepsi düzelecek. Gezegenler, Jüpiter, para evlerinde falan.

Bolluğunuz, bereketiniz, enerjiniz çok yükselecek. Şu an bir sabır sürecinden geçiyorsunuz.

Fevri olmayın lütfen ve size diyorum ki; tabii ki ya selam, Ya selam. Allah'ım sen bana selamet ver.

Sabırdan selamet ver diyerek zikredebilirsiniz. Bu arada Hindistan cevizi, lavanta eğer seviyorsanız tabi sevdiğiniz çiçek kokuları lavanta size çok iyi geliyor, bu arada tarçın bunları kullanıp tütsüleyebilirsiniz bunların da çok faydasını görürsünüz ama lütfen fevri olmayın olur mu?

Evet sevgili koç belki senden çok zor bir şey isteniyor şu anda ama fevri olmamak lazım bu dönemde. Bizim koçların hepsi bizimle beraber kuzu oldu.

Artık koçlara yan gözle bakan karşısında beni bulur. Yeter artık. Kimseye karışmıyorlar, kimse de onlara karışmasın.

Çünkü bir koçtan en zor istenen, daha doğrusu yapmasını istediğiniz en zor şey koçun fevri olmaması. Koçun özelliği değil mi fevri olması?

Fevri ama saman alevi gibi ve o kadar kalpleri temiz ki, yani mesela bir koç size kızdığında azıcık şöyle yüzünüzü bükün hiçbir şey demeyin zaten o vicdan azabından kıvranıyor yani size kendini affettiriyor.

Bir de bir şey söyleyeceğim koçun en sevdiğim özelliği şu değil mesela koç bağırıyor, kızıyor, kavga ediyor, falan bilmem aradan zaman geçiyor ben ona niye küsmüştüm diyor.

Onu bile hatırlamaz, gerçekten onu bırak küstüğünü bile hatırlamıyor eğer sen hiç ona laf söylemediysen köşede üzüldüysen var ya sana kendini affettirmek için çabalar durur.

Yani kırmak hiç istemez, kimseyi. Sizin kalbinizi severim. Hadi iyi bayramlar olsun. Güzel haberlerle geldiğinde.

Ruhunuza iyi gelen şeyler yapın. Ne sizi mutlu ediyorsa onu yapın.

MİNE ÖLMEZ BOĞA BURCU (15-21 NİSAN)

Efendim geliyor kim geliyor? Onlar daha zor sinirlenirler ama sinirlendi mi, bir de kırmızıyı gördü mü sevgili Boğa'lar, önünde kimse duramaz.

Size bir şey söyleyeyim mi? Boğa'nın siniri daha fena. Neden? Çünkü Boğa da hemen sinirlerini göstermez, sinirlenmez. Bekler, sakin durur.

Ondan sonra patladıktan sonra daha bittin sen. Bittin, bir daha kapısını çalma. Çünkü kararlı bir, sabırlı ve kararlı bir yapıda olduğu için sildiğini de siler, sevdiğini de sever.

O yüzden Boğa için biraz daha dikkat etmek lazım. Gerçek dostlar her zaman yanındadır.

Onlar için iyi günde alkış, kötü günde ise sarılma zamanıdır. Bu dostlukla alakalı kriterleriniz tamamen değişiyor, bakış açılarınız.

İnsanları hak ettikleri, eşyaları ait oldukları yere koyduğunuz gerçekten çok dikkatli bir şekilde hayatınızı tasarlamak isteyeceğiniz bir sürece giriyorsunuz.

Bakın çok önemli bir şans dönemindesiniz. Bir daha 12-13 yıl sonra yaklaşık böyle bir dönemde olacaksınız.

Jüpiter'in Venüs'le burcunuzdaki kavuşum enerjisini yaşamaya başlıyorsunuz. O yüzden benim size tavsiyem de şu. Siz de birtakım olaylara karşı fevri tavırlar sergilemeyin, sabır gösterin.

Çünkü yakındır ki çok büyük ödülleriniz olacağını düşünüyorum. Hayatta neyi hedefliyorsanız, neyi arzu ediyorsanız ona daha çok yaklaştığınız bir sürece giriyorsunuz.

Şu anda size uyaracağım en büyük konu şu. Baş bölgenize, başınıza, sağlığınıza, gözünüze, aslında yüzünüzdeki tüm azalarınız, burnunuz, dişleriniz, dudaklarınız.

Son bir yıldır bunlarla ilgili daha mı çok sorun yaşıyorsunuz? Bir de onu düşünün. Göz sorunları, diş sorunları, daha çok doktora mı gidiyorsunuz bu problemlerinizden?

Bu problemler bir tık artmış olabilir. Baş ağrılarına karşı biraz daha dikkat etmeniz lazım ve boğalar, bazı dedikodular duyabilirler.

Hoşlarına gitmeyecek sözler duyabilirler. Daha önce konuşulmuş Merkür retrosundayız. Söylenmiş sözler çok alakasız yerlerden kulaklarına gelebilir.

Onun için diyoruz ya hani illaki gerçeğin ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Bu da dilimize yapıştı artık hepimiz kullanıyoruz.

Boğaların dedikoduları yapılmış olabilir. Mesela eşleri bir şey saklıyorsa, sevgilileri bir şey saklıyorsa, arkadaşları onlardan bir şey saklıyorsa, çocukları onlardan bir şey saklıyorsa, anne babaları bir şey saklıyorsa, ne gizlendiyse sizden.

Bunların hepsiyle ilgili bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Sizden gizlenen, bilmediğiniz, üstü örtülmüş gerçeklerin açığa çıkma zamanı. Olumlu açıdan baktığımızda şöyle bir etkisi var.

Kaybettiğiniz, bir daha göremem sandığınız insanlarla karşılaşabilirsiniz. Kaybettiğiniz, çalındı herhalde bu dediğiniz eşyalarınızı bulabilirsiniz.

Çok merak ettiğiniz, hep neden böyle acaba dediğiniz soruların cevaplarını çok alakasız ve hızlı spontane bir şekilde alabilirsiniz.

Böyle bir avantajınız var ama birazcık bu ara sırrınıza sahip olursanız, girdiğiniz ortamlarda kalbinizi hemen herkese açmazsanız çok yararlı.

Öfkeyle kalkıp zararla oturmayın. Mesela sinirlenip ağzınızdan bir şey kaçar. O da olmadık bir insanın yanında kaçar. Pişman olursunuz. Gider muhatabına söyler. Bu konuda sizin de dikkat etmeniz gerekiyor.

Sırrınıza sahip olun. Aynı zamanda yakın çevrenizde birileriyle ilgili de bir şeyler konuşulabilir.

Az önce dedim ya o da olabilir. Kardeşler, yakın çevre. Onların hakkında birtakım sıkıntılar olabilir. Sizin bu süreçte ruh sağlığınıza, beden sağlığınıza, konuşmalarınıza, sırlarınıza sahip çıkmanız bizim için önemli.

Silebilirsiniz, kavgalar çıkabilir, dostluk ilişkileriniz bayağı zedelenebilir, vefasız insanları artık etrafınızda hiçbir şekilde görmek istemeyebilirsiniz.

Bazı boğalar hayatlarında mecbur kalarak bazı insanların üzerine gerçekten çizik atabilirler. Şöyle ifade etmek isterim bunu.

Mesela bir insanı seviyorsunuzdur ama size öyle bir yanlış yapmıştır ki ya da öyle bir kalbinizi kırmıştır ki artık kendinize olan saygınızdan dolayı onu görmek istemezsiniz.

Bir de şunu tavsiye edeceğim onlara, değerinizin bilinmediğini düşünüyorsanız, bu kim olursa olsun, bu arada kim olursa olsun, çocuğunuz da olsa size yeterince değer vermediğini, kalbinizi rahatça kırdığını görüyorsanız, biraz kendinizi geri çekmeniz yerinde olabilir.

Bu aralar rüyalarınız size çok büyük rehberlik edebilir.

Aşk hayatınızla, dış görünüşünüzle ilgili konularda, kariyerinizle ilgili konularda çok başarılı bir döneme doğru gidiyorsunuz. Şu an bunu neden anlamıyorsunuz? Hepimiz anlamıyoruz.

Açılar biraz sert retro enerjisindeyiz, tutulmaları atlatıyoruz üstümüzden, şu anda anlamıyor olabilirsiniz ama mayıs ayında ne demek istediğimi anlayacaksınız.

Sizde en yüksek hayrınıza mesela başka burçlarda bunu çok net belirleyemeyebiliriz ama sizin için şunu rahatlıkla söyleyebilirim en yüksek hayrınıza en başarılı en iyi olabileceğiniz versiyonunuza doğru yönlendiriliyorsunuz.

Ve çok özel bir şans dönemine girerken lütfen sizi birinci derecede etkilemeyen sorunların üzerinde durmayın.

Size hak ettiğiniz değeri vermeyen insanlarla da ilişkinizi kesebilirsiniz. İlla küsmek zorunda değilsiniz. Biraz görünmez olun.

Biraz sizi arasınlar. İşte bak hep her işime koşardı, her şeyimde yanımdaydı dedirtmeyin onlara.

Ne oldu, nereye gitti, ne yaptım acaba diye düşünme fırsatı verin, değerinizin bilinmediği durumlara karşı aşk hayatınızda da kendi fiziksel görünümünüzde de kariyerinizde de başarılı bir sürece gidiyorsunuz. Evet merkezinde sen varsın sakın bu gerçeği unutma.

Ya hafız koruyucu olan Allah seni korusun.

Burada dikkat edilmesi gereken sevgili Boğa'nın dostluklarla ilişkileri bozulduğu zaman beklemediği insanlar tarafından hayal kırıklığına uğradığı zaman, bunu nasıl kontrol altına alıp, nasıl sinirini bozmadan yaşama devam edecek?

Bu hafta Boğa için en tehlikeli, aslında tehlikeli demeyelim de en zorlayıcı haber bu. Kendinizi hayatınızın merkezine oturtmak.

Bazen öyle olur ya hani, gelen gidene öyle bir bakmak lazım. Seyirci kalmak lazım hayata. Sevgili Boğa, sinirlerine hâkim olman gereken bir dönemdesin.

Seyirci kalanlar her zaman sonunda iyi gülen ve kazananlar oluyorlar bu arada. Böyle bir izlemeyi bilenler, sabırla.

Koruyucu olan Allah seni korusun.

MİNE ÖLMEZ İKİZLER BURCU (15-21 NİSAN)

Sevgili ikizler, tahtın bugüne kadar çok sağlamdı. Ama bu tahtı daha da sağlamlaştırmak ister misin? O zaman önerilerin gelsin.

İkizler sorumluluklarına çok dikkat etmeli. Gerçekten çok çabasını gösteren, çalışan, ailesi için, işi için, kariyeri için fark etmiyor konunun ne olduğu. İyi bir evlat yetiştirmek için, iyi bir yuva kurmak için çabalayan bütün ikizlerin, gerçekten sorumluluk alan bütün ikizlerin yükselme ve parlama zamanı diyebiliriz.

Sorumluluklarınızı ihmal etmezseniz oraya o hedefiniz her neyse konsantre olursanız önünüzde hiçbir güç duramayacak. Son zamanlarda tepenizde çok sert kavuşumlar yaşıyorsunuz, belki ailenizden zorluklar yaşadınız, kayıplar verdiniz, kavgalar çıktı, yuvanızda huzurunuz bozuldu, patronunuzla aranız bozuldu.

Hepiniz hayat yaşam tarzınıza göre düşünebilirsiniz söylediklerimi ama sanki sizi baskılayan ve ruhunuza çöken bir stres olduğunu düşünüyor olabilirsiniz.

Bu açılar son derece sert çünkü ama bu açıların size ifade etmek istediği tek bir şey var. Tek bir şeye net bir şekilde konsantre ol ve senin olsun.

Her şeye sahip olmak isteyen hiçbir şeye sahip olamaz. Sadece bir konuya konsantre olursanız bu süreçte çok başarılı olacağınızı söyleyebilirim.

Hatta son zamanlarda yaşadığınız kayıplara veya kavgalara, tartışmalara şöyle bir bakın. Eğer çok kararlı ilerlerseniz, pozitif enerjiyle ilerlerseniz, sorumluluklarınızı ihmal etmezseniz şunu söyleyeceksiniz. İyi ki böyle olmuş.

İyi ki gitmiş, iyi ki kızmış, iyi ki o kavgayı etmiş, iyi ki o işten çıkmışım. Bunları söyleyeceksiniz, çünkü olaylar sizi daha başarı dolu bir noktaya doğru götürüyor.

Anneniz, annenizin sağlığı, aile büyükleriniz, onlarla ilgili sorumluluklar ihmal etmemeye çalışın. Bayram günü eşinizin ailesiyle bir aradaysanız ya da eşinizin ailesiyle yeni tanışıyorsanız lütfen fevri olmayın.

Size ters gelen durumları biraz daha tolere etmeniz gerekebilir.

Üstünüzde bir baskı hissediyorsanız bile geçici olmasını sağlamaya çalışın. Yani evinize gitmeye çalışın bir an önce, başka bir bahane bulun ama kavga çıkmasını önlemek gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Yani belki de o kavganın tam ortasına kendiniz olup herkesi dengelemek zorunda kalan kişi siz olabilirsiniz. Böyle bir liderlik yapma vasfı var şu anda onların sırtında bir sorumluluk var.

Sinirlenen eşini, ailesini, eşinin ailesini, herkes arasında ortağını herkesin ortasında bir köprü gibi denge kurmak zorunda kalabilir.

Bunu da sabırla atlatırsa oh be iyi ki böyle yapmışım diyecek sadece ne söylüyorum altın kelime ‘sorumluluklar’ ihmal edilmesin. O zaman ödüllerini alacaklar.

Bunun dışında sosyal çevrenizden güzel bir haber gelebilir, dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz.

Bu kadar sizin canınızı sıkan, kalbinizi kıran durumların karşısında siz alkışlanan ve başarıya ulaşan taraf olabilirsiniz. Bazıları da sizin zaferinizi, mutluluğunuzu çekemeyip dünyayı size zindan etmeye çalışıyor olabilir.

Çünkü bir tarafta düğün bayram, bir tarafta kasvet. İkizlerin hayatı böyle akıyor bu süreçte.

Aynı zamanda çok hayal ettiğiniz, çok istediğiniz, çok dilediğiniz bir şey gerçek olabilir.

Ve siz bunun sevincini yaşayabilirsiniz. Hayallerin gerçek olabilir. O yüzden onlar da mutlaka defterine yazın. Hepimiz yapalım bunu ama siz özellikle yapın sevgili ikizler.

Hayallerinizi defterinize yazın. Olmuş gibi yazın, inanarak yazın. Dua edin. Yazdıktan sonra tekrar tekrar yazın.

Yıllardır söylerim bunu, çünkü bilinç altımıza böyle yerleşiyor ve zihnini neye inandırırsan zihnin onu sana çekiyor. Zihin hayal ile gerçeği ayırt edemiyor. Bu çok önemli.

Rüyalarımızda bu yüzden gerçek sanıp korkuyoruz. Zihninize neyi kodlarsanız onu yaşarsınız.

Unutmayın. Otorite ve yönetici pozisyonda kişilerle problemler yaşama ihtimali sizin dezavantajınız.

Patron, aile büyükleri, sizin üstünüzdeki otorite sayılabilecek kişiler. Tavsiyem ne? Sadece ideal ve hayallerine odaklan. Eğer bu yolda hataların varsa düzelt.

Kusursuz bir zafer için kendini daha da geliştir ve hazırla.

Çünkü bir zafer dönemindesin. Her baskıya ve zorlamaya rağmen sen zafere doğru gidiyorsun. Bu arada nişan, nikah, kutlamalar, ilişki teklifleri, çocuk sahibi olma gibi durumlar bunlarla ilgili haberler de gündemine gelebilir İkizler Burcu'nun.

O yüzden gayet güzel gidiyorsunuz. Sakın moralinizi bozmayın.

Şu an sizi anlamayan herkes bir 15 gün sonra daha rahat anlayacak. Her şey daha iyi olacak. Lütfen huzurunuzu bozmayın.

Biraz da siz de böyle gizli düşmanlıklara ufaktan açık olabilirsiniz. Arkanızı da birazcık kollamanızda fayda var, çok da takıntı haline getirmeden.

Ya Muktedir ya Melik. Daha çok bu isimler kariyer başarısı, liderlik, zirvede olma niyetleriyle okunur.

Size de bu süreçte iyi geleceğini düşündüğüm için bunları tavsiye ediyorum.

Demiştim yani sahte dostlar elenirken gerçek dostlar seni alkışlayacak. Yani gerçekten üzüldüğünde çok insan bulabiliyorsun da etrafında.

Yani yalandan bile olsa seninle üzülen ama zaferini, başarını senin gibi gönülden kutlayacak insan sayısı çok az ama ikizler bu hafta bu yönden güçlü.

Onların zaferlerini kutlayacak sağlam dostlukları var etraflarında. Bunu da kim yapıyor biliyor musun? Karakteri güçlü insan seni alkışlayabiliyor. Kendine güvenen, kendi yolunda hiç kimseyle derdi olmayan insan herkesin başarısını alkışlayabilir.

Ama kendisi mutsuzsa mümkün değil böyle bir şey yapması tabii ki. Oradan anlayabiliriz.

Mutsuzlar aslında. Zaten o kendisiyle mutsuz olan, güneş açsa mutsuz, yağmur yağsa mutsuz, kar yağsa mutsuz.

Senin başarın bazı insanlara kendini o kadar başarısız hissettiriyor ki rahatsız oluyorlar yani. Çünkü kendisi bir şey yapmıyor, sen de yapma istiyor.

Bozma rahatını. Ne bozuyorsun? Hedefine odaklan, sorumluluklarını aksatmadan yoluna devam et diyorum son olarak.

MİNE ÖLMEZ YENGEÇ BURCU (15-21 NİSAN)

Hazır mısınız efendim? Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Sevgili Yengeç, öyle bir haftaya girdin ki, kemerini bağla, sıkı sıkı koltuğuna otur ve olacakları dinle.

Yengeç bu ara sakın mızmızlık yapma, hiç zamanı değil. ‘Ne yapsam olmuyor, neyi elime atsam kuruyor’ falan gibi sözler için hiç doğru bir zaman değil.

Düşünce sistemin, bakış açın böyle seni zorluyor olabilir ya da bugüne kadar inandığın ve uzun süredir mücadele ettiğin şeylerle ilgili istediğin sonuçları göremiyorsan neden böyle oldu, sen niye böyle oldu bunu çok sorguluyor olabilirsin.

Bu sorgulamaları bir kenara bırak, bu geçici bir süreç. Kesinlikle senden nisan sonu ve mayısla beraber hep söylüyorum ödüllerini alacaksın çok güzel bir sürece giriyorsun.

Kutlamaların, davetlerin, evlilikler, nişanlar, iş başarıları, ödüller, hayallerinin gerçek olması, çocuk istiyorsan o çocukla alakalı dileklerinin gerçek olması, bu ara mızmızlanma zamanı değil.

Hepimiz için bu ara ne zaman biliyor musunuz? Hepimiz bir aydır askerlik enerjisindeyiz Herkes askerde ne yapar? Işığı zamanında kapatacaksın, kıyafetini güzel yerleştireceksin, sabah erken kalkacaksın. Şu anda hepimiz bir testten geçiyoruz.

Sana özel bir sıkıntı yok aslında. Hepimiz bir testten geçiyoruz.

Dolayısıyla bu süreci iyi atlatmak istiyorsan ağlamak, mızmızlanmak veya hatalarınla böyle oynaşmak işte niye böyle yaptım keşke öyle yapmasaydım demek yerine önüne bak ideallerine ve hayallerine odaklan çünkü bu kavuşum senin tam güneş tutması da tam tependeydi kariyer alanında gerçekleşti ve senin kariyerinle ilgili başarı dolu bir dönem vaat ediyor sana şu anda eğer iş hayatında patronun seni anlamıyorsa iş arkadaşlarına geçinemiyorsan kariyer hayatından memnun değilsen bil ki Bu süreç senin için zaman ilerledikçe çok daha iyi hale gelecek.

Belki sen eve iş getirmek zorunda kaldın. Belki bayramda bile çalışmak zorundasın. Belki birden fazla insanla ilgilenmek zorundasın.

Bu konularda da lütfen sakin, nazik ve dikkatli ol.

Evli olan yengeçler kayınvalide ve kayınpederle problemler yaşayabilir. Dikkat etsinler.

Mesela işte onların acı sözleri, sert lafları sizi incitebilir. Hiç umursamayın. Bakın bu geçici bir süreç.

Eğer eşinizi seviyorsanız, hayatınızdan memnunsanız, lütfen üçüncü, dördüncü şahıslar, öyle diyorum çünkü bir karı kocanın yanında anne babalar da dışarıda kalır bir noktadan sonra.

Onların sözleri sebebiyle eşinizle aranızı bozmayın. Bununla beraber patronunuz sizi aşağı çekiyor olabilir, fevrilermiş olabilir, iş yükünüzü arttırmış olabilir.

Bunların da geçici olduğunu bilin. Siz yine işinize, hayatınıza, kariyerinize ve ideallerinize odaklanın.

Birçok yengeç ciddi ilişki noktasına doğru gidebilir. Aileler tanışabilir, işte nasıl evleneceğiz, ne yapacağız bunlar konuşulmaya başlayabilir.

Bazılarının tayini çıkabilir, ataması olabilir şu altı aylık süreçte hızlı bir şekilde iş hayatında büyük değişimler, başarı elde edeceğiniz durumlar yaşayabilirsiniz.

Fakat hukuki konularda, akademik konularda, eğitimle ilgili konularda, eliniz birazcık stresli gibi. Yani eğitim, akademi konular, hukuki konularda böyle çok işinizi şansa bırakmasanız iyi olur gibi görünüyor.

Aşk hayatınızda verimli bir süreçten geçiyorsunuz, hatta aradığınız desteği bulabileceğiniz, sizin psikolojinizi çok iyi anlayan insanlarla denk düşebilirsiniz, karşılaşabilirsiniz.

Sadece söylediğim şu, bu aralar olan şeyleri sadece size oluyormuş gibi düşünüp üstünüze alınmayın.

Hepimizin bir zorluktan geçtiğini hatırlayın sabırlı olun ‘ya rahman ya rahim’ sana çok iyi gelen iki isim. Evet sen hep rehberliği dışarıda ararken senin esas rehberin o yüksek ruhun yengecin kendi ruhu zaten çok yüksek, kendi rehberliğine sığındığı zaman var ya yengeç, bir üstüne yükse var ya melek gibi olur gerçekten saflaşır ve melekleşir.

Bir şöyle kendini duygularını kontrol etmeyi öğrensin.

Mesela demiştim ya yengeçlere başarılarına başarı katmak için daha mantıklı ilerlemen lazım. Yengeç galiba duyguyla hareket ettiği için yanlış yapabilir, yanlışa sürüklenebilir. Kendini kurban gibi hissedebilir.

Kariyer, iş hayatı, mesela işte pasaport çıkarmak istiyordur erteleniyordur, ne bileyim vize arıyordur olmuyordur.

Özellikle öğrenci olanlar ya bu hoca ona taktı beni geçirmiyor, daha çok eğitim iletişim, uzaklarla bağlantılı işler, seyahat planları, psikolojik sıkıntılar.

Yani psikolojik olarak kafasının içinde huzuru bulma anlamında aradığı ortamı oluşturamıyor olabilir. Bunlarla alakalı biraz daha rahatlamaya ihtiyacı var.

Şu anda kurban gibi görmemeli kendini, çünkü herkes zor bir süreçte ama öğrenci yengeçler dersinize çok çalışın, üstüne düşün, bak notlarınız zayıf gelebilir, uyarıyorum.

Siz de gidip de çocuğunuz yengeçse çocuğu sıkıştırmayın da şimdi. Dikkat etmeniz lazım.

Vallahi ben söylettirmiyorum. Bak üniversite, akademi, eğitim, iletişimi anlatan 9. evlerinde Satürn-Mars kavuşumu var. Yani konsantre olup derslerine çalışmazsan çakarsın.

Uyarıyorum yengeç. Annen söyletmiyor yengeçler. Ben söylüyorum. Biraz çalış. Ayrıca seyahat, yolculuk gibi konularda da dikkat etsinler.

Eşyaları kaybolabilir. Nüfus cüzdanlarına, evraklarına, bilgilerine falan dikkat etsinler. Öyle birisi gel sana vize çıkartayım, gel sana şunu yapayım, vaatlere de sakın kanmayın.

Dolandırıcılıklarla karşılaşma ihtimaliniz var. Dikkatli olun.

İş hayatında hata yapma ve geleceğini böyle zora sokma gibi bir önerim de olacak yengeçlere. Patronu bir şey söyledi hemen kalbim kırıldı, ben gidiyorum demeyin mesela.

Ya da anne babası, kayınvalidesi, kayınpederi bir şey söyledi hemen kavga çıkarıp ben istemiyorum falan isyan etmesin mesela.

Sabırlı olursa her şey onun lehine dönecek. İnanın bana susmak, bazen yerli yerinde susmak çok iyi, bazen de konuşmak lazım ama bazı insanlara karşı susarsanız kazanırsınız.

Onu da siz tayin edebilirsiniz bence. Yani bazı insanlarla savaşmak bize hayır getirmez.

Annemizle, babamızla, patronumuzla.

Çok savaşmaya gerek yok ortada çok önemli bir konu varsa. Yanlış da konuşabilirler bazen. İnsanların her an duygu durumları iyi olmuyor yani.

Aslında büyüklerimiz hep bize söylüyorlar ya, söz gümüşse sükût altındır. Susmak çok şey kazandırır. Çünkü sultan henüz hamlesini yapmadı.

Yani başka bir hamleyle onu lehine de çevirebilir. Ama konuşan zaten kendini ortaya koymuş oluyor.

Ya Rahman Ya Rahim esmalarını yengeçlere tavsiye ediyorum.

MİNE ÖLMEZ ASLAN BURCU (15-21 NİSAN)

Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Sevgili aslan, biliyoruz çok çektin. Ama yanlış hesap Bağdat'tan dönermiş.

Tam böyle bir zamandan geçiyorsun. Aslan burcu yanlış hesapları bozuyor ve nihayet oyun yeniden başlıyor.

Duyduğunuz, gördüğünüz, anladığınız, bildiğiniz, bilmediğiniz her şeyi yeni baştan değerlendireceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz sevgili aslanlar.

Yine burada öğrenci olanlara da şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Özellikle bazen öğrencileri belirtmemin sebebi öğrencileri ilgilendiren alanlarda sert açılar veya önemli olaylar olduğunda hatırlatma gereği duyuyorum.

Herkes de aynı anda olmuyor bu durumlar. Ama aslanlar bu ara gerçekten kaldıkları bir dersi tekrar baştan verebilirler. Başarısız oldukları bir konuyu tekrar gözden geçirip çözebilirler.

Bazen düşman ya da bazen sorun burnumuzun ucundadır göremeyiz ya. Çok basit şekillerde burnunuzun ucunda olup göremediğiniz şeyleri bu aralar görmeye başlayabilirsiniz.

Farkındalığınızın çok yükseldiği bir süreçten geçiyorsunuz. Ne zamandır uğraştığınız, emek verdiğiniz, elde edemediğiniz birçok şeyin elde edilebileceği, size doğru hızlı gelebileceği bir süreçten geçiyorsunuz.

Ülke değiştirme, şehir değiştirme, yer değiştirme, akademik olarak bir eğitime başlama veya statüsünü yükseltme gibi çalışmalara başlayabilir.

Tayin çıkanlar, ataması olanlar olabilir. Geleceğinizle alakalı parlak fikirleriniz olacaktır ve bu anlamda başarı da sizi kovalıyor olacak.

Başarı sizi kovalıyor. Başarı sizi kovalıyor gerçekten öyle yani, siz belki bazı şeyler yolunda gitmiyor gibi hissedebilirsiniz, her insanda olabilir, şimdi özel olarak durumlar değişebilir ama genel olarak aslanlara baktığımızda başarı sizi gerçekten kovalıyor.

Ufkunuzun çok gelişeceği, yaşadığınız yerin ya da bakış açınızın çok değişeceği bir süreçten geçiyorsunuz. Önümüzde çok güzel seyahat planları olabilir aslanların.

Yolculuklar yapabilirler. Çok önemli bilgiler edinebilirler. Çok güzel şeyler öğrenebilirler.

Bu öğrendiklerini hayatlarına faydalı hale getirebilirler.

El becerilerini, dil becerilerini ortaya koyacakları işlerde bulunabilirler. Yeni kurslara ya da eğitimlere başlayabilirler. Yaşam enerjileri çok yükseliyor.

Bu ara çok konuşan, çok anlatan, çok söyleyen, kendini çok geliştiren kişiler olacaklar.

Öyle de görünecekler. Işıkları parlak, dış görünüşleri parlak, yaşam enerjileri yüksek. Konuşmalarında tutarlığı sağlam ve ilerleyerek hani hep geleceğe adım atarak ilerliyorlar.

Şöyle söyleyeyim bugün yaptığınız anlaşmalar belki size bir 15-18 yıl kadar hizmet edecektir. Belki bu günlerde yaptığınız anlaşmaların bu arada bu etki tüm yıl sürüyor.

Ekmeğini çok uzun süre yiyebilirsiniz, fakat şunu söylüyoruz hep hiç aklınızda olmayan yepyeni şeyler için birazcık retronun bitmesini beklemek durumundasınız.

Sizin de nisan sonuyla mayısla beraber kariyer hayatınızda müthiş bir sıçrayış olmasını bekliyoruz.

Şu anda eksikleri toparlama, yanlışları düzeltme zamanındasınız sonra sizin için çok daha verimli. Paranıza, pulunuza, harcamalarınıza çok dikkat ediyorsunuz.

Bu aralar aşk hayatınızda tutku çok ön planda olduğu için partneriniz size göre daha sevgisizse, partneriniz size göre daha böyle tatsızsa, bu sizi de böyle bir motivasyonunuzu kırdığı için sinirlendirebilir.

Lütfen gerçekten açık bir dille konuşun ‘benimle daha çok ilgilenmeni istiyorum, beni sevmeni, bana ilgini göstermeni istiyorum’ deyin.

Böyle trip atarak ya da tatsız şekillerde ifade etmek yerine partnerinize, onun sevgisine ihtiyaç duyduğunuzu daha net bir dille ifade ederseniz çok faydasını görürsünüz.

İlişkinizde bir gelişme kat edebilirsiniz. Ayrıca partneriniz size benzer bir şeyle gelebilir. Beni sevmiyorsun, ilgilenmiyorsun gibi.

Bu aralar tutku ve ilgi eksikliği yüzünden ilişkilerinizin bozulmasını istemezseniz tutkunuzu, sevginizi, ilginizi karşı tarafa daha güzel bir şekilde göstermeye çalışın ve talep kar olun.

Bu konuda da yine söyleyeyim. Paranızı pulunuza dikkat ediyorsunuz. İlişki hayatınız gayet güzel gidiyor. Fakat işte bazı şeyleri açık ifade etmemek belki bir problem olabilir.

Dış görünüşleri, parlaklıkları, cesaretleri, girişimci ruhları dışarıdan fark edilebilecek şekilde çok güzel görünüyor.

İnşallah bu ışığı hepiniz fark ediyorsunuzdur. Şu an yaşanan problemlere de aldırmayın. Çünkü hepimiz yaşıyoruz. Size özel bir durum değil.

Hepimizin yaşadığı şeyler. Hepsi de geçici.

Ya Fettah ya Rezzak esmalarını senin için seçtim. Rızkının daha çok artması rızık ve bereketinin çoğalması için bu arada bazı aslanlara şunu da tavsiye etmek istiyorum.

Miras kavgaları, alacak verecek kavgaları, hak hukuk kavgaları olabilir biraz daha sakin olmanızda yarar var.

Bazı şeyleri hak ettiğiniz halde zorla almak durumunda kalabilirsiniz, talep etmek durumunda kalabilirsiniz. Bu ara ağlamayana süt yok misali.

Aslanlar da bir şeyi talep etmeden çok alamıyorlar gibi görünüyor. Talepkar olmanızda yarar olduğunu düşünüyorum. Bunu da uygun bir dille yapmanızda yarar olduğunu düşünüyorum.

Mesela, derdini söylemeyen derman bulamaz.

Tam öyle bir zamandan geçiyor Aslan. Yani isteyecek ‘baba bana yardım et, kardeşime verdin para, bana da ver’. Eşinden ‘bana lütfen maddi olarak daha destek ol’. Ya da patrona gideceksin, zam isteyeceksin. Bu ara talepkar olabilirsiniz gerçekten.

Çünkü kurban rolüne düştüğünüzü düşündüğünüz konularda, haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz konularda nazik bir dille ama, talepkar olabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz.

Nafakanızı, mirasınızı, priminizi, bursunuzu, her neyse güzel bir dille talep edebilirsiniz.

Aslan hep naziktir ama, yani ben kaba bir aslanla karşılaşmadım ama aslan biraz da olayın gidişine göre nazik olur. Nazik olmaya da bilir yani.

Çünkü size her şey yakışıyor.

Bir de orada aslanları uyardım, çok fazla para harcamayın diye. Aslanın doğasında var harcamak. Valla harcar çok da cömert. En cömert Burç, bir aslan, iki koç.

Bunlar çok cömerttir. Saçarak gider, cömertlik iyidir. İyidir. Cömertlik güzel bir şey.

Çünkü para ve masraf alanlarında çok sert bir kavuşum var.

Ne zamana kadar? Nisan sonuna kadar epeyce bir yoğun olarak buna devam edecekler. Şunu söylemek istiyorum. Ellerinden mal çıkabilir, para çıkabilir.

Bir şey almak için bir şey. Bazen böyle de oluyor. İyi çalışıyor o zaman. Mesela arabasını satıyor daha iyisini almak için veya işte arabasını satıyor üstüne para koyuyor ev alıyor. Bu tip masrafları da olabilir.

Onları da bir de ayak sağlığı ve alerjiler için ayrıca uyarmak isterim.

Ayak sağlığı, alerjik reaksiyonlar bunlarla ilgili de ayrıca aslanları ben uyarmak isterim.

MİNE ÖLMEZ BAŞAK BURCU (15-21 NİSAN)

Her şeyi titizlikle düşünen, hayatının en temel düsturu, titizlik olan sevgili Başak. Bazen yoruluyorsun değil mi bu kadar titiz, bu kadar düzenli olmaktan? Bazen derin bağlar kurmak istemiyorsun. Ama yapın böyle. Sevgili Başak, çok dikkat et.

Bu hafta bu uyarılar önemli.

Başaklar size her ne kadar birtakım süslemeler yapsam da ilişki hayatınızda dananın kuyruğu kopsun istemiyorsanız çok dikkat etmeniz gerekiyor.

Çünkü düşünsene iki tane kötücül var astroloji'de. Biri Satürn, biri Mars.

İkisi de evlilik ve ilişkiler alanınızda kavuşum halindeler. Yani partnerinizle, ortağınızla ilişki içerisinde, çok yakın ilişki içinde olduğunuz kankalarınızla, çok yakın arkadaşlarınızla böyle çok ciddi tartışmalar çıkabilir.

Gizlenen şeyler açığa çıkabilir, saklanan bilgiler açığa çıkabilir. Sabır göstermek zorundayız gibi görünüyor. Gerçekten hep bunu ben söylüyorum.

Eğer ilişkiniz, eşiniz, sevgiliniz, ortağınız alttan almaya, idare etmeye değer bir insansa gerçekten onunla olan ilişkinizde iyi ki onu bulmuşum diyorsanız ne olur dış etkiler sebebiyle hatta bazen iç etkiler sebebiyle bile ilişkinizi bozmayın.

Mesela lafın yeri gelebilir, çok güzel bir anda bir laf söylemeniz gerekebilir. Herkesin haddini bildirmeniz gerekebilir ama siz susmayı tercih edin.

Çünkü Satürn-Mars kavuşumları öne alınamayan kavgalar ve kırgınlıklar getirebilir. Lütfen kırıcı olmamaya çalışın. Yıkıcı konuşmalar yapmamaya çalışın.

Diyelim ki partneriniz sizi hayal kırgınlığına uğrattı ve şok olacağınız şeyler söyledi. Siz orada olgunluk gösterip onu utandıran taraf olmayı tercih edin.

Bayram günüdür kalabalıklarda sizi korumayabilir, birileri size bir şey söylediğinde sessiz kalabilir, ‘sen nasıl beni korumazsın nasıl başkasına beni ezdirirsin’ gibi bunlara girmeyin.

O an bazen insanın basireti bağlanır bu ara partnerinizin basireti bağlanmış olabilir.

Partneriniz bazı şeyleri hızlı düşünemiyor olabilir çünkü evlilik alanınızdaki bu balık burcunda yaşanan kavuşum onun biraz daha sakin, dalgın ya ben onu öyle düşünmedim mesela siz çok büyük bir hakaret olarak algılarken o belki onu öyle algılamayacak, böyle bir fikir ayrılıklarından doğan kavgalar olmasın istiyorsanız, lütfen ilişkinize sahip çıkın.

Çünkü maalesef zayıf bağları olan çiftlerin ayrılabileceği bir süreçten geçiyoruz Dikkatli olmakta yarar var. Aile meclislerinde falan eşinize, dostunuza sakin davranın.

Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? Sabahtan duanızı okuyun, yıkanın. Öyle insan içine çıkın. Nazar dualarınızı okuyun, ada çaylarınızı tütsüleyin, Allah'ınıza duanızı edin. Öyle çıkın.

Hiç mi güzel bir şey yok hayatlarında? Ama yalan da söyleyemem ben bayram günü, uyarmak zorundayım; tartışmalar var tabi ki özel hayatlarında ama iş hayatları da çok iyi görünüyor.

Bu arada özel hayatında da şöyle bir durum var. Çok emek verdi, çok sabretti, o evlilik teklifini bekliyor, o hayalinin olmasını bekliyor, oraya konsantre oldu.

Evlilik teklifi alacağım veya işte evleneceğiz artık, artık bu ilişki ileri bir aşamaya gidecek.

Onlar amaçlarına ulaşabilirler, çok emek verenler. Bu sürecin kazananları, her konu için geçerli bu, gerçekten yorulmuş olanlar.

Yorulmuş olanların emeklerinin karşılığını alma zamanı. Fevri olanların kaybetme zamanı. Başaklar için de bunu söyleyebiliriz.

Bu arada partnerinize biraz daha destek olmanız, sevmeniz, saymanız gereken durumlar da olabilir. İlla aranızda kavga olacak diye bir şey yok.

Onun bir derdinde ona ortak olmanız, sırtlamanız, göğüslemeniz de gerekebilir. Ya da Allah muhafaza belki biraz hasta, biraz sağlık sorunları yaşıyor. Onu birazcık desteklemeniz de gerekebilir.

Böyle de çalışabilir. Bu arada maddi konularda şansınız bahtınız maşallah pek bir açık. Ummadığınız yerden rızkın akacağı, paranın size akacağı, hiç farkında olmadığınız ek gelirler, ya bu işi yapabilir miyim acaba dediğiniz işlerden bile para kazanabilirsiniz.

Birçok konuda çalışıp, birçok konuda ayrı ayrı para kazanabileceğiniz iş ve rızık bereketinizin çok arttığı bir süreçten geçiyorsunuz.

Bugün siz de bol bol iş, rızık bereketi için dua edin.

Partnerinize güzel sarılın. Kendinizi birazcık negatif enerjilerden koruyacaksınız. Bu arada dışarıdan çok sert ve soğuk göründüğünüz bir süreç olabilir.

Bu aralar onun da birazcık farkında olursanız, etrafınıza daha iyi bir enerji yaymış olursunuz. Kendinizi biraz korumaya alalım.

Ya selam ya hafiz esmaları. Peki. Sevgili Başaklar, tavsiyeleri, dezavantajları, avantajları dinledik. Özel ilişkilerde dikkat ediyoruz, kaybetmek istemiyorsak.

MİNE ÖLMEZ TERAZİ BURCU (15-21 NİSAN)

Sevgili Terazi, kaybettim gibi düşünüyorsun değil mi? Yok, hayır. Hiçbir zaman kaybetmiyorsun sen. Öğreniyorsun, gelişiyorsun, değişiyorsun.

Her zaman olduğu gibi zarif ruhunla, zarif düşüncelerinle hayattaki yerini alıyorsun.

Ne çektiniz gerçekten yani, niye ama biliyor musun?

Bak, terazi burcuna bir ay tutulmasıyla nisan ayına girişimizi yaptık. 8 Nisan'da güneş tutulmasını yaşadık. Şimdi Merkür Retro’su, güneş Merkür kavuşumu.

Yani terazi, bilmiyorum ne yaşıyorsun ama hayatında her ne oluyorsa lütfen moralini bozma.

Her neden canın yanıyorsa, hepsi düzelecek. Şu anda belki insanların iç yüzünü görüyorsun, şu anda belki kendi hatalarınla yüzleşiyorsun, şu anda biraz daha diline hâkim olman gereken, sakin olman gereken bir süreçten geçiyorsun ama bu süreç senin dileklerinin, niyetlerinin ve düşüncelerinin hayata geçmesi için de seni destekliyor olacak.

Yani isteklerin, niyetlerin, düşüncelerinle ilgili başarı dolu bir sürece doğru giderken belki de çürük yumurtalar ayıklanıyor.

Belki de hatalarını görüyorsun. Gerçekten kaybettiğin bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sağlığın yerinde olsun, gerisi her şekilde hallolur.

İş şükür, sağlık konuları biraz hayatında zorlayıcı olabilir terazilerin.

Ama genel olarak baktığımızda aşk hayatında ilişkilerle ilgili konularda hiçbir şekilde kaybeden taraf değilsin.

Her ne oluyorsa, en yüksek hayrına oluyor. Bu yaşadıkların bu süreç seni harika bir ilişkiye, harika bir evliliğe, harika bir yaşam düzenine, harika bir yuva kurma fırsatına hazırlıyor olabilir.

Özellikle maddi bolluk bereket şansı, ilişki bolluk bereket şansı en açık olan burçsun. Sadece şu an hepimiz gibi sen de askerliğini yapıyorsun Merkür retrosu eşliğinde.

O yüzden bu geçici sıkıntılara sakın kendini kaptırıp da ben mutsuz olacağım falan öyle şeylere girme. Bu arada bayram günü çalışanlardan biri de terazi olabilir.

Bayram günü çalışıyor olabilir, eve iş getirmiş olabilir. Evde bayramlaşıyor ama aklı işinde olabilir.

İş konusunda çok yoğunlaştığı ve konsantre olduğu bir süreç olabilir. Biraz alerjik reaksiyonlara, sağlığına dikkat etmesi gerekiyor.

Yine hep o balıktaki kavuşumlar hepimizi zaten mahvetti, nezleler vesaire. Lütfen siz de işinize konsantre olun. Bu kötü bir şey değil.

Ama biraz keyfe, sevdiklerinize de zaman ayırın. Eşinizden, sevdiklerinizden güzel sürprizler, teklifler gelebilir.

Eğer bu ara evlilik teklifi alırsanız lütfen Retro'dan sonra bir daha etsin. Deyin ki ona, lütfen bu teklifi bana 8 Mayıs'ta bir daha eder misin?

Bir daha yapar mısın? Kabul ettim şimdi ama o zaman gerçekten tam kabul edeceğim diye.

Retronun etkisi Nisan sonu, 26'sıyla beraber bitiyor ama etkilerinin dağılması Mayıs başını takip ediyor. Yani şimdi evlilik teklif etmişse Nisan sonu tekrar teklif etsin.

Tekrar edecek. Tekrar edecek, tekrar ettirin. Ben öyle yapardım. Ben retroda ettirmezdim. Eda edecekse retroda etmesin.

Benimki de Allah'tan astroloğa sormuş, danışmış. Yoksa hayatta olmazdı.

Çünkü bana evlilik teklif edecek, sürpriz yapacak. Tanıdık yabancı değil zaten sorduğu astroloğu. Onu soruyor öyle planlıyorlar. En güzel saati denk getiriyor, bekletiyor falan.

Terazilerin iş yaşamını söyleyeceğim onlara.

İş hayatlarıyla ilgili çok sorumluluk altında oldukları yorgun bir dönem ama aşk hayatlarında, ilişkilerde, geçmiş gidenlerin geri döndüğü, ne olur beni affet dedikleri, kapılarına dizildikleri bir süreç olabilir.

Hayatta dönmez dediğiniz, burnundan kıl aldırmaz dediğiniz insanlar bile geri gelebilir. Hayatınızda ah ettiğiniz, kalbinizi kıran biri varsa ilahi adalet yerini bulabilir.

Siz de bunu çok net görebilirsiniz. Gerçekten, bu da oluyor muymuş diyeceğiniz şeyler olabilir.

Ve o uslanmaz sandığınız sevgiliniz, sevdiğiniz her neyse sizin kıymetinizi daha iyi anlayabilir bu süreçte.

Ha biz çok didişiyoruz hiç anlaşamıyoruz lütfen sakin olup retrodan dolayı birbirimizi çok az anladığımız bir süreçten geçiyoruz.

Hepsi geçici 26 Nisan'dan sonra bir de bakın hayatınıza, o kadar hızlı ilerleyecek ki ilişkiniz. Şak diye evlenebilirler.

Onlar da evet, Mars koça geçecek, Merkür'de düzelecek Koç burcunda. Çok hızlı evlilikler, çok güzel aşk ilişkileri yaşayacaksınız.

Azıcık, şu Nisan sonuna kadar dişinize sıkın. Şu arada da bir bereketiniz var ama bu bereketi doğru değerlendiremeyebiliriz diye çok böyle kaale almıyorum ben.

Yine de güzel gelişmeler olacağını düşünüyorum ilişki hayatınızda. İlişki kısmetiniz çok açık çünkü.

İş kısmetleri açıkta diyemem, şunu diyebilirim, çok iş yükleri var ve çok konsantre çalışmaları gereken bir süreçteler. İş onları birazcık bu ara zorlayabilir.

Çok yoğunlaşmak, bayramda bile iş düşünmek ne yapacağım ne edeceğim, nasıl edeceğim demek.

Bu arada emekli olabilirler. Güzel müzikler, güzel kokular. Onlar şimdi Venüs Burcu olduğu için, tabi şimdi herkesin bir koku anlayışı var.

Kendi çok sevdiğiniz, ya bu benim enerjimi çok yükseltiyor dediğiniz koku size iyi gelendir. O ne siz bilirsiniz. Ama siz Venüs’ün çocuğu olduğunuz için gül kokusu her zaman size çok iyi gelir. Enerjinizi çok yükseltir ve size uğurlu gelir.

Dolayısıyla gül kokusunu tavsiye ederim. Vanilya, aşkı hatırlatan çikolata gibi şeyler kullanabilirsiniz. Çok güzel müzikler dinleyin.

Bu arada birçoğu emekli olabilir, işini değiştirebilir ya da yeni bir işe başlayabilir. Bu anlamda da şanslı oldukları bir evreden geçiyorlar.

Ya muhi ya nur. İhya eden, dirilten.

Enerjilerini seviyoruz, zekalarını seviyoruz değil mi? Altıncı hislerini çok seviyoruz. Onlar da herkesi seviyorlar. Kendilerini anlatmaya çalışıyorlar.

Anlamayana sivrisinek, saz. Anlamayana davul zurna, az.

MİNE ÖLMEZ AKREP BURCU (15-21 NİSAN)

Akreplere ne anlatacağız? Akrepler ne anlatacak da anlaşılmıyorlar?

Evet. Sorun senin anlatımında değil, karşıdaki seni anlamıyor olabilir.

Çünkü akrep kolay kolay öyle derdini istediği sürece anlatamayacak bir yapıya sahip değil. Sessiz kalıyorsa da istediği için kalıyordur.

Fakat bu aralar böyle birazcık ifade zorluklarını biz yaşıyoruz.

Siz biraz daha fazla yaşayabilirsiniz. Özellikle iş hayatınızda bir takım iniş çıkışlar, aksaklıklar olsa bile iş hayatınızda geç kalınmış bir ödül, geç kalınmış bir başarı, geç kalınmış bir terfi ya da zam söz konusu olabilir.

Belki çok istiyorsunuz sizde emekli olayım işte artık yeni bir iş koluna geçeyim filan bununla alakalı beklemediğiniz bir anda beklentiniz gerçek olabilir.

Bir maaşınız varsa bu bağlanabilir bununla alakalı şanslı bir evreden geçiyorsunuz.

Bu aralar sağlığınıza, iş hayatınıza, sizde biraz daha yoğunlaşacaksınız ve dikkat edeceksiniz gibi görünüyor. Ama özellikle bugün Güneş-Merkür kavuşma etkisiyle birlikte iş hayatınızla ilgili çok kadersel gelişmeler olmaya başlayabilir.

Yani bir dileğiniz kabul olabilir, iş kurmak istiyorsanız bununla ilgili bir fırsatınız olabilir. Unutmayın, Merkür Retrosundayız.

Tabii ki fırsatları değerlendirmek güzeldir. Ama bazı zamanlarda o fırsatları iki kere değerlendirmek gerekir.

Gelen fırsatları şöyle iyice bir enine boyuna düşünmeden kabul etmemenizi, iyice düşünmenizi tavsiye ederim. Bu arada baş bölgeniz ve birazcık ufak tefek bahar enfeksiyonlarına açık olabilirsiniz.

Bağışıklığınızı güçlü tutmanıza yarar var.Daha güzel bir şey söyleyeceğim. O da şu, sizin hayatınızda da ilahi adaletin tecelli ettiği bir süreç.

Size edenin bulduğunu görebilirsiniz. Ya en çok ben üzülüyorum bu ara diyorsanız, belki birinin kalbini mi kırdınız?

Dönüp onu bir düşünmeniz gerekiyor olabilir. Ama sizi kıran, canınızı yakan, kalbinizi paramparça eden insanların gerçekten cezalarını bulduklarını görebilirsiniz.

Çok net söylüyorum. Öyle bir açı altındasınız ki eğer gerçekten sabırlı bir akrepsiniz ki akrep en sabırlı burçtur, zarar vermeden Allah'a bırakıp beklediyseniz çok güzel sonuçlar alabilirsiniz.

Bu aralar çocuklarıyla ilgili sorumluluklar çok ağır gelebilir onlara da çocuklarınızla ilgili sorumluluklar size yani yapamıyorum tek başıma zorlanıyorum, bazıları belki ayrıldı, tek başına büyütüyor, bazılarının belki ebeveynin diğer ebeveyn uzakta, çok zorlanıyorum bu çocuk sorumluluğuyla ben dediğiniz bir süreç olabilir.

Çocuklarınızla ilişkilerinizde tam istediğiniz noktada olamayabilirsiniz. Sevginizi, şefkatinizi, ilginizi onlara daha yoğun hissettirin lütfen.

Anne baba olan bütün akreplere sesleniyorum; sizi hiç anlamıyor, kırıyor olabilirler ama bu ara çocuklarınızın sizin şefkatinize ve anlayışınıza her zamankinden daha çok ihtiyacı olabilir.

Gidin konuşun, ergenlik çağındadır belki sakladığı bir şey var mı güzelce konuşun, ‘ben senin yanındayım, ne olursa olsun senin arkandayım’ diye o gücü onlara hissettirmeniz lazım.

Bazıları da çocuk yapmak için çok çabalayabilir, yani konsantre bir şekilde ben çocuk istiyorum bunu diyenler zaten buna sahip olabilirler.

Bu aralar toplumda kendinizi yanlış, sinirli, öfkeli biri gibi göstermek istemiyorsanız daha yumuşak olun. Özellikle en sevdiklerinizle aranızı sakın açmayın Sevgili akrepler.

Çocuklarınızla ilgili konularda, hobilerinizle ilgili konularda yoğunlaşabilirsiniz.

Eğer böyle oymalı, kakmalı, işte bıçak kullanılan, makas kullanılan hobileriniz varsa yaralanmalarla ilgili bu ara dikkat edin.

Spor yaralanmalarıyla da ilgili dikkat edin. Hobilerinizden çok fayda görebilirsiniz. Onu da söyleyeyim yani meslek haline dönüştürecek kadar fayda görebilirsiniz.

Ya Kerim ya Şükür.

MİNE ÖLMEZ YAY BURCU (15-21 NİSAN)

Hemen sıra geldi sevgili yaylara. Eski aşklar ya da hatıralar.

Gerçekten niye eskimişti? Neden gitmişti? Sana ne yapmıştı? İyi hatırla. Bak o tatlı, affedici doğana yenilip yanlış insanları tekrar hayatına almanı hiç istemem.

‘Yok canım onun hayatı çok yerinde bana dönmez bana bakmaz’ diyor olabilirsin ama hiç öyle değil.

Aşk evinde öyle bir kavuşum yaşanıyor, öyle bir tutulma aldın ki ‘ben çok yanlış yaptım sana, çok özür dilerim, ben senin kıymetini bilemedim’ diye gelmek isteyenler olabilir.

Diyelim ki böyle biri var ve bir türlü gelmiyor ama hissediyorsun kıvrandığını, kesinlikle senin haksızlık yapılmaması gereken bir insan olduğunu çok iyi biliyor bu insan.

Çok net olarak buna emin ama geldiği takdirde tükürdüğünü yalamış olacak tabiri caizse ya da işte seni tekrar üzmekten korkabilir ama inan bana o pişman oldu mu acaba diye sorduğun kişi kesinlikle pişman.

Sana gelir gelemez, becerir beceremez, yapar yapamaz bazıları yapacak bazıları yapamayacak, niye?

Çünkü geldiğinde tekrar bir sorumluluk alması gerekecek, onda o kapasite yok belki de bunu görebilirsin, çok net duyabilirsin özlendiğini, pişmanlık yaşandığını duyabilirsin.

Eski aşklarına ilgili, hali hazırda senin zaten yeni bir ilişkin olabilir çünkü aşk evinde yaşanan tutulma aşk hayatından yana çok şanslı olduğunu gösteriyor.

İçinde bu bir uhde kaldıysa bunun neticesini alacaksın. Aynı zamanda sen gerçekten şu anda da aşk hayatında çok verimli bir süreçten geçiyorsun.

Önümüzdeki yaklaşık altı aylık süreçte bebek haberleri alabilir, çocuk haberleri alabilir, âşık olabilir, nişanlanabilir, evlenebilir, kutlamalar yapabilirsin.

Ayrıca sana şunu söylemek istiyorum, hep sabret diyeceğim sana bitmek üzere.

Merkür retrosu bittikten sonra hızlı bir şekilde bebek haberi almak, hızlı bir şekilde âşık olmak, yıldırım aşkı, gerçekten kaliteli, sevgi dolu, aşk dolu insanlarla karşılaşabilirsin. Yani senin aşka doyacağın, sadece aşkta değil iş hayatında atılımlar yapacağın, maddi konularda da başarı elde edebileceğin bir süre çok yakın.

Şu aralar iki kişi arasında kalan yaylar olabilir. Mesela eski aşk mı, yeni aşk mı? Aklım onda kalmıştı, beni çok üzmüştü. Ben başkasına gittim ama hala onu özlüyorum.

Böyle iki kişi arasında kalan yaylar var ise onlara şunu söylemek istiyorum. Lütfen neden bunu yaşadığınızı hatırlatın kendinize.

Neden o insan gitmişti? Acaba tolere edilebilir mi, edilemez mi? Sakın aşkınızın coşkusuyla yanlış kararlar vermeyin. Var olan ilişkiniz iyiyse onu da bozmayın.

Bu arada biraz boşluğa düşmeye müsaitler. İşte mesela partnerin ilgisiz kaldığında geçmişi özlemek. İşte o daha mı iyiydi acaba? O bana böyle davranmazdı? Bu aralar hepimiz böyleyiz. Hep hatırlatıyorum.

Bu aralar hepimiz randıman alamıyoruz. Bir enerjimiz tutuşmuyor. Kimseye kendimizi anlatamıyoruz. Sadece size özel bir durum değil.

Aynı zamanda çocuklarınız da bu ara sizi anlamıyor olabilir.

Bununla da ilgili sabırlı olmanız gerekiyor. Fakat bazılarınız geç gelen ödüller, geç gelen itiraflar, geç gelen pişmanlıklarla böyle bir ego tatmini ufaktan yaşayabilir gibi görünüyor.

Sizin de hobilerinizden çok yarar göreceğiniz, harika tatil, keyif, kaçamaklar yapabileceğiniz bir süreç olduğunu söyleyebilirim.

Ama anneniz, babanız, aile büyüklerinizin sorumluluğu üstünüze birazcık çökmüş olabilir. Ev, emlak, aile büyükleriyle ilgili konularda lütfen dikkatli olun.

Olur mu? Ya Kavi ya Kerim. Kuvvetli olmak.

Kuvvetli olmak ve şükür enerjisini aynı anda çalıştıracağımız bir süreç.

Yaylara diyorsun ki yani ‘pişman olur da bir gün dönersen bana geri, gönül kapım kapalıdır, alamam seni içeri’. Sevgili yay, motton bu olsun bu hafta.

Çok tatlı. Ama seviyorsan da şu mesajı verebilirsin, ‘pişman olup da bir gün dönersen bana geri gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri’.

MİNE ÖLMEZ OĞLAK BURCU (15-21 NİSAN)

Oğlaklar, şarkı mı söyleyeceksiniz, konuşacak mısınız? Ya da sizi susturamayacaklar mı? Öyle bir dönemdesiniz ki, her tehlikeye, her zorluğa açık bir dönem.

Canım oğlaklar size biliyorum ki çok uzun zamandır hep konuşmalarınızla ilgili uyarıda bulunuyorum. Çünkü astroloji şöyle bir şey değil. Bu haftada bunu söyleyeyim. Bu haftada bir şey uydurayım.

Çünkü ne zaman bu etki buradan kalkarsa ben size o zaman bunu söylemeyi bırakacağım. 6 ay sonra tekrar aynı cümleleri kurmaya başlarım.

Yine buradan etki alıyorsunuz. Şimdi Satürn hangi alanımızdan, yaşam alanımızdan geçerse, hangi burçtan bizi etkilediği bir alandan geçerse bizi o konularda terbiye eder.

Şu anda Satürn sizi düşünceleriniz, söylemleriniz, konuşmalarınız ve inançlarınızla ilgili terbiye etme aşamasında. Bu da en kızışık dönemi.

Mars'ta çünkü buraya geldi. Yani siz bir terbiyeden geçiyorsunuz. Sadece siz mi geçiyorsunuz? Başaklar evlilikten geçiyor, yaylar aileden geçiyor, akrepler aşktan ve çocuktan geçiyor, teraziler sağlıktan ve işten geçiyor.

Sayacak olursak hani bir ara buna da özel bir yayın yaparız inşallah ama hepiniz bir sınavdan geçiyorsunuz.

Hepimiz geçiyoruz. Dolayısıyla siz konuşmalarınızla ilgili çok önemli bir sınavdan geçiyorsunuz. Benim size sık sık bunları hatırlatmamın sebebi de budur.

Demeyin yani niye her hafta aynı şeyi hatırlatıyor? Her hafta bu alandan bir açı alıyorsunuz.

Demek ki konuşmalarınızla ilgili terbiye olmaya, dikkatli düşünmeye, dikkatli konuşmaya ihtiyacınız var.

Biliyorsunuz ki insanlar bir şeyi çok çabuk her zaman kavrayamazlar. Bazıları çabuk öğrenir, dersini alır, bazıları dersini almaz.

Yine yanlış yaptım, söylemeyecektim der. Neden yanlış yaptığınızı ve neden öyle konuşmamanız gerektiğini öğrenene kadar konuşmalarınız, düşünceleriniz ve inançlarınızla ilgili gelişiyorsunuz.

Hiç bilmediğiniz şeyler öğrenebilirsiniz. Hiç bilmediğiniz dedikodulara vakıf olabilirsiniz. Bazılarınız inanılmaz rüyalar görebilirsiniz.

Gerçekten dışarıdan ve içlerden, ruhunuzdan bir rehberlikle yetiştiriliyorsunuz. Kimileri belki ehliyet kursuna gidiyor, araba kullanmayı öğrenmeye çalışıyor.

Kimileri oturup dua ediyor, dinini öğrenmeye çalışıyor. Kimileri yakın çevresiyle bir savaş halinde, onlarla bu savaşı yönetmeyi öğreniyor.

Sonuç olarak kafanızı, zihninizi, düşüncelerinizi ve söylemlerinizi geliştirme zamanındasınız. Bu süreçte kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın çevreniz ve komşularınızla bir takım kavga ve tartışmalar olabilir. Bu senin için olumsuz tarafı.

Ne zamandır istediğiniz o arabayı alabilir, ne zamandır istediğiniz o değişiklikleri yapabilir. İşinizde, işyerinizde, arabanızda, aracınızda, elektroniklerinizde, ev eşyalarınızda bir değişim yapabilirsiniz. Bununla ilgili çok özel bir fırsatla karşılaşabilirsiniz.

Ve bir mülk satmak istiyorsunuz mesela ya da almak istiyorsunuz bir türlü denk gelmiyor. Çok güzel bir şekilde bu mülk elinize geçebilir.

Ama unutmayın Merkür Retrosundayız. Belki bunu alacaksınız, sonra yine satacaksınız ama çok kelepir derler ya. Böyle bir mülk düşürebilirsiniz bu aralar, denk gelebilir. Gözünüzü dört açın.

Belki sonradan yatırım için kullanacağınız fırsatlarınız olabilir. Ailenize, aile büyüklerinizle alakalı konulara özenli olmanızı tavsiye ederim.

Evde bir sürpriz ya da beklediğiniz, olmasını çok istediğiniz bir haberin gelme ihtimali söz konusu olabilir. Bu aralar ciddi ilişkilere yöneliyorsunuz yine.

Her şeyi ciddi düşünüyor ve ciddi davranıyorsunuz. Özel hayatınızda sizin için de evlilik vadeden ciddiyet ve ileriye dönük başarı vadeden ilişkiler açısından şanslı bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Çikolata, çilek, vanilya, bir de darbuka.

Ya habis ya rahman. Önce darbukayla oyna, sonra sakinleş, duanı et.

MİNE ÖLMEZ KOVA BURCU (15-21 NİSAN)

Ve şimdi size geliyoruz Sevgili Kova, artık haklarını bil ve haklarını koru. Çünkü öyle bir dönemdesin.

Çok önemli kova kova sakın paranı pulunu sakın bak haklarını senin hakkını gasp etmek isteyen sen çalış ben yiyeyim diyen yıllardır emek verdiğin paranı pulunu birikimini elinden almaya çalışan bu benim hakkım diye gelen ve gerçekten haksız olan kişilere sakın prim verme.

Hakkını söke söke alacağın bir süreç senin de öyle kolaylıkla gelmeyebilir. Maddi konularda yine de dikkatli ol harcamalarına dikkat et.

Bu ara gerçekten paranın nereye gittiğini bilmiyorum diyebilirsin.

Mars ne zaman benim para alanlarıma geçse hiç yapmadığım en büyük masraflar, harcamalar o zamanlara denk geliyor. Bunu etrafımda da gözlemliyorum.

Dolayısıyla sevgili kovalar bu ara çok ödeme yaptım, çok ödeme yaptım. Gerçekten çok çalışıyorum. Ve bu onlara ne fark ettirebilir biliyor musun?

Mesela kendi çok çalışıyordur, eşi çok israf ediyordur, çocuğu çok israf ediyordur, bu yaşadığınız darlık size bir şey fark ettirmek için aslında siz gerçekten işinize gücünüze dalmışken belki de sizi sömüren insanların farkında değilsiniz.

Ya da düşüncesizce sizin emeklerinizi hiç eden insanların farkında değilsiniz. Belki de bu süreçte buna uyanacaklar yani siz benim halimi görmüyor musunuz ne kadar yorulduğumu görmüyor musunuz neden bu pervasızlık diyebilirler, isyan edebilirler.

Hakikaten o yüzden birazcık emek verdiğiniz konularda konuşun, anlatın, ‘hayır böyle olmamalı ben çaba sarf ediyorum aynı şekilde sizden de o özveriyi bekliyorum’ diye yakınlarınızla konuşun.

Ben şimdi açıları bu şekilde anlatıyorum ama sizin hayatınız bambaşka da gelişiyor olabilir olaylar. Sonuç olarak bizim için ana konu harcamalar ve parayla ilgili konular bu konularda haklarınıza sahip çıkmanız tatil, gezi fırsatları, hayatınıza renk katacak bilgiler, arkadaşlıklar, yakın çevrede böyle fıkır fıkır toplantılar, toplaşmalar, akrabalarla bir araya gelmeler.

Geçen sene, geçen bayramdan size laf sokanları, haddini bildirmeler, kova da bu var.

‘Geçen sene sen bana öyle demiştin, ben sana gününü göstereyim, gibi durumlar olabilir.

Kova, bence kova kinci değildi ama Plüton kovaya geçti. Artık kovalar kinci olabilirler. Artık kovalara yanlış yapmayın. Çünkü o unutmayacak artık gibi gözüküyor.

Artık takabilir. Bir de kova akrebin anti siyahı. Takmıyor, ben böyle şeyleri hayatta umursamam deyip canınızı okuyabilir. Gerçekten de öyle.

Belki de göstermiyor. Çünkü bunun bayağı bir davranış olduğunu düşünüyor. Kıskançlık ve kinciliğin, ama evet hesaplaşmalar olabilir.

Bazı dedikodular duyabilirler, patavatsız insanlarla sınanabilirler, onlar patavatsız durumuna düşebilirler ama yakın çevrelerinde çok güçlü bir hareket var.

Araba arızalarına dikkat etmelerini, elektronik arızalarına dikkat etmelerini tavsiye edeceğim.

Bir de konuşmaktan önce bir dinleyin bakalım kim ne söylüyor, kim kimi anlatıyor. Güven verin ki bir laf duyun etrafta.

Çünkü birtakım dedikodular gelebilir, duyabilirler. Yakın çevrelerinde, komşu, akrabalık ilişkilerinde birtakım bilmedikleri, duymadıkları şeyleri duyabilirler. Hatta şaşırabilirler.

Kardeşlerinizle, akrabalarınızla, iletişiminizle daha dikkatli olursanız, kırıcı olmazsanız bayram günü daha güzel olur.

Ya Fettah ya Rezzak esmalarını tavsiye ediyorum rızkınızda bir bollaşma olması için.

Bir de unutmayın siz de Nisan sonunda daha çok seyahatiniz, daha çok başarılı iş anlaşmanız, arabanızı yenileyebilirsiniz. Azıcık sabredin, güzel bir sürece giriyorsunuz.

Sevgili Kova, dolayısıyla haklarını bilip koruduğun ve gerçekten maddi ve manevi anlamda Emek verdiğin her şeyin karşılığını alacağın bir dönemdesin.

MİNE ÖLMEZ BALIK BURCU (15-21 NİSAN)

Sevgili balıklara geçiyoruz hemen. Yükselen balıklar. Orada mısınız? Buyurunuz efendim.

Balıklar sağlığınıza dikkat ediyor musunuz? Psikolojinize dikkat ediyor musunuz? Kafanıza her şeyi takıyor musunuz? Bunları bugün kendinize bir sorun.

Ya ben çok iyiyim her şeyimde yolunda ama beni gereksiz yere darlayan, kalbimi kıran insanlarla sınanıyorum diyorsanız lütfen dış etkilerin sizin huzurunuzu ve sağlığınızı olumsuz etkilemesine izin vermeyin.

Balıklar bu aralar birazcık yani bu kavuşum hangi burçta olursa o burcun mensupları üzerlerinde bir baskı hissederler.

Hani söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil. Kalkıp gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Ya da işte kızmak istiyorum ama yapamıyorum.

Aslında bana haksızlık ediliyor ama içimden hiçbir şey demek gelmiyor. Dedikleri bir dönemde olabilirler.

Hareketle kısıtlanmanın aynı enerjide aktığı bir süreç. Zor bir süreçtir bu. Böyle patinaj yapmak gibi. Arabalar yapar ya böyle çıkmak için patinaj yaparlar.

Öyle bir süreçten geçiyor gibi hissediyorsanız her şeyi durdurun, sakinleşin ve lütfen şunu yapın sakinleştirici, sevdiğiniz müzikleri dinleyin, ruhunuzu dinlendirecek şeyler yapın, dışarıdaki insanlar beyninizi yoruyorsa azıcık kapıyı kapatın, ayaklarınızı uzatın, gözlerinizi kapatın ve içinize dönün.

Bu ara size tavsiyem koruma duaları, ibadet, size iyi gelen dualar her neyse inancınıza göre o duaları daha çok arttırmanız ve lütfen dış koşulların bu sert koşulların geçici olduğunu unutmamanız.

Bunu çok tavsiye edeceğim ufak tefek kazalar, yanıklar, kavgalara dikkat etsinler.

Peki bu süreç size ne katar? Bu süreç size konsantre olma becerisi katar.

Mesela bugüne kadar dikkatiniz çok dağınıksa, bununla alakalı bir şifa, bir çözüm, bir tedavi bulabilirsiniz. Bugüne kadar hep gözden kaçırdığınız şeyler varsa inanılmaz bir şekilde Merkür Retrosu'nun da etkisiyle o gözden kaçırdığınız gerçekleri görebilirsiniz.

Bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Bu yüzleşme sizin en yüksek hayrınıza olacak. Yine söylüyorum, sorumluluk alan balıklar için her şey harika.

Çok yoruldum ama değdi. Sorumluluk almayanlar için her şey yığıldı, işler yığıldı, stresler yığıldı.

Eşe karşı sorumluluklar acaba yerine getiriliyor mu? Çocuğa karşı, işe karşı. Getirmeyenler için zor bir süreç.

Resmi bilgi belge, evrak için dikkat edin. Sorumluluklarını yerine getirenler için kutlama zamanı bile olabilir.

Konsantre olun ve gerçekten maddi manevi genişlediğinizi göreceksiniz. Ellerine çok güzel bir para fırsatı geçebilir.

Birazcık kendinize çıkarmayın faturayı işte dış görünüşünüze ben yaptım hata yaptım başaramadım filan demeyin bazı şeyler kaderdir akışta kalmayı öğrenmeniz lazım ve maddi konularda da çok güzel şans ve fırsatlara açık olduğunuzu unutmayın bu güzel kavuşum Merkür güneş kavuşumu size unuttuğunuz bir parayı, kaybettiğiniz bir parayı, ümidinizi kestiğiniz bir parayı ya da hiç ummadığınız bir parayı getirebilir.

Ya Rahman Ya Rahim korunmanız için ve kendi diliniz döndüğünce koruma dualarınızı arttırmaya çalışın.

Daha çok pratik fikir üretebilir ve maddi açıdan daha ferah günlere doğru gidebilirsiniz. Hiç merak etmeyin hepsi geçecek.

Sadece kendinizi sevin bu ara olur mu? Kendinizi sevin balıklar.

Yani bu Mars'ın orada durması, bu birkaç gün çok zor bir kere.

Bayram'a da o enerjiyle biraz girmiş olabilirler. Yavaş yavaş bu etki dağılacak.

Bir hafta sonra biraz daha dağılacak. İki hafta sonra tamamen dağılacak. Mayıs'la beraber gülüm balım.

Ya Rahman Ya Rahim, inşallah size güzellikler getirsin yeni hafta.

Bu güzel bayram sabahında en iştah açıklığı yaşayan Burç hangisi?

Boğalar ve yengeçler. Çünkü yemeği seviyorlar.

Çok seviyorlar yemeği. Sadece yemeği değil, fiziksel zevklerin tamamını. Güzel müzik, güzel yemek, güzel aşk, güzel çiçek, güzel kıyafet. Lezzetten yana ne varsa boğalar birinci sırada.

Kimseye kaptırmıyoruz görüyorsunuz lezzetten yana ne varsa. Ama artık yani bu kilo dertleri falan da hani dilediğimizi yiyebiliriz.

Kaynak: Nur Viral İle Hayatta Her Şey Var programına konuk olan Astrolog Mine Ölmez'in konuşmalarından derlenmiştir.