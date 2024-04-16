KUZKA'nın Batı Karadeniz’i Keşfet programıyla bölgesel turizme yatırım

KUZKA'dan Batı Karadeniz turizmine stratejik destek

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Batı Karadeniz bölgesinin turizm potansiyelini artırmak için kapsamlı bir destek programı başlattı. "Batı Karadeniz’i Keşfet" adını taşıyan bu yeni destek programı, Çankırı, Kastamonu ve Sinop illerini kapsamakta olup, bölgedeki turistik faaliyetleri çeşitlendirme ve gelirlerini artırma amacı taşıyor.

Bölgesel turizm gelirlerinin artırılması hedefleniyor

2024 yılı için belirlenen 3 milyon liralık bütçe ile KUZKA, yerel konaklama tesislerinin doluluk oranlarını yükseltmeyi ve turistik turların sayısını artırmayı hedefliyor. Bu program, bölgedeki turizm sektörüne yeni bir canlılık kazandırmayı ve uzun vadede sürdürülebilir bir kalkınma sağlamayı amaçlamaktadır.

Seyahat acentalarına sağlanan cazip teşvikler

"Batı Karadeniz’i Keşfet" programı kapsamında, seyahat acentalarına önemli mali destekler sağlanacak. İki gece konaklamalı paket turlar için tur başına 20 bin lira, üç gece konaklamalı paketler için ise 36 bin lira destek sunulacak. Bu finansal teşvikler, acentaları daha çekici ve kapsamlı tur paketleri oluşturmaya teşvik etmekte, böylece turist sayısının artırılmasına katkıda bulunmaktadır.

Tren turizminde özel indirimler ve destekler

Program ayrıca, tren turizmini özendirme amacıyla çeşitli destekler sunmaktadır. Turistik Tuz Ekspresi için kişi başına 750 lira, Özel Karaelmas Ekspresi için ise 250 lira destek öngörülmüştür. Bir gece konaklamalı entegre tur paketleri için ise kişi başına 500 lira destek verilecektir, bu da bölgeyi ziyaret eden turistler için ekstra bir cazibe yaratmayı amaçlamaktadır.

Başvuru koşulları ve süreçler

Seyahat acentaları, 15 Nisan ile 30 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek turlar için 31 Ekim'e kadar başvuruda bulunabilir. Tüm başvuru şartları ve destekle ilgili detaylı bilgiler, KUZKA’nın resmi web sitesinde yer almakta, bu sayede acentalar başvuru sürecini kolaylıkla takip edebilirler.

Kültürel ve doğal zenginliklerin tanıtımına katkı

"Batı Karadeniz’i Keşfet" programı, Çankırı, Kastamonu ve Sinop’un zengin kültürel ve doğal mirasını daha geniş kitlelere duyurmayı hedefliyor. Bu destekler sayesinde, bölgedeki turizm işletmelerinin gelişimi teşvik edilirken, yerel ekonomiye de önemli bir katkı sağlanacak, böylece bölgesel kalkınmada yeni bir sayfa açılacaktır.