Melen Çayı'nda rafting heyecanı başladı: 5 Bin macera tutkunu sezona merhaba dedi

Melen Çayı Rafting Sezonu Açılışı Büyük İlgi Gördü

Bolu'nun 70 kilometre uzağındaki Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı, Ramazan Bayramı'nın ardından rafting sezonunu coşkulu bir açılışla karşıladı. İlk gününde 5 bin macera tutkunu, Dokuzdeğirmen mevkiinde bulunan rafting merkezine akın etti. Raftingciler, debisi yüksek olan nehirde adrenalin dolu anlar yaşadı.

Türkiye'nin Önde Gelen Rafting Merkezi: Melen Çayı

Son dönemlerde Türkiye'nin popüler rafting destinasyonlarından biri haline gelen Melen Çayı, yeni sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Rafting merkezi işletmecisi Davut Pirdal, sezonun başlamasıyla birlikte yaklaşık 5 bin yerli ve yabancı kişinin rafting için Melen Çayı'nı tercih ettiğini belirtti. Pirdal, "Melen Çayı şu anda çok güzel ve rafting için son derece uygun. Çok sayıda büyük organizasyonumuz da yakında başlayacak" dedi.

Çeşitli Aktivitelerle Dolu 8 Ay

Melen Çayı'nda rafting dışında zipline ve kamp gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İşletmeci Pirdal, "Melen Çayı üzerinde nehir kenarında kamp organizasyonları yapılabiliyor. Ancak rafting daha çok gündemde" şeklinde konuştu ve ekledi: "Eğer sezona ilgi bu şekilde devam ederse, macera tutkunları 8 ay boyunca burada keyifli zamanlar geçirecek."

Festival Havasında Bir Açılış

İstanbul'dan gelen Nebahat Davutoğlu gibi birçok katılımcı için Melen Çayı, ilk rafting deneyimi oldu. Davutoğlu, "Burada bir festival vardı, onun için geldim. İlk defa rafting yapacağım. Çok eğlenceli olduğunu söylediler ve biraz da ıslanacağız. İki günlüğüne gelmiştik ve son günümüzde rafting yapacağız. Gideceğimiz için üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.

Melen Çayı, Adrenalin Tutkunlarını Bekliyor

Yüksek debisi ve büyük şehirlere yakınlığı ile Melen Çayı, özellikle rafting tutkunlarından büyük ilgi görüyor. 8 ay boyunca sürecek olan rafting sezonu, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden gelen macera severlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam edecek.