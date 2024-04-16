Sıcaklarla ortaya çıkmaya başladılar çok zehirli ve ölümcüller; üstelik Anadolu’nun her yerindeler

Batı Karadeniz’de de sıkça bulunuyor

Türkiye'de zehirli yılanlar, özellikle ülkemizin Doğu Anadolu ve Güneydoğu alanlarında yaygın olarak varlığını sürdürmektedir. Batı Karadeniz Bölgesinin ılıman iklime sahip nemli bölgelerinde de bulunurlar. Batı Karadeniz Bölgesinde bulunmalarının en büyük nedeni ise bu bölgenin dağlık ve engebeli oluşudur. Birçok zaman yılanların zehirli olup olmadığını anlamanın kolay olmadığını ve hatta uzmanlık gerektirdiğini söyleyebiliriz.

İki metrelik yılan korkuttu

Köyüne giden Aytaç Aytemur, gezinirken yaklaşık 2 metre uzunluğundaki Türkiye’nin en zehirli yılanlarından biri olan koca engerek yılanını fark etti. Aytemur, bunun üzerine cep telefonu ile yılanı bir süre kaydetti. Koca engerek yılanı daha sonra gözden kayboldu.

Gezinirken ansızın karşılarına çıktı

Aytaç Aytemur yaptığı açıklamada, gezmeye gitmiştik. Orada bu tür yılanların olduğunu bilmiyorduk. Gezinti sırasında engerek yılanını gördük. Onun çok zehirli bir yılan olduğunu biliyorduk. Hayvana herhangi bir zarar vermedik, tekrardan doğaya bıraktık. Sadece videosunu çektik. Sosyal medyada çok büyük ilgi gördü” dedi.

Türkiye’nin en zehirli türlerinden biri

Tavuk çiftliklerinin ve ekili alanların bol olması nedeniyle en çok sevdiği iki yiyecek olan fare ve civcivin bol bulunduğu bölgemizde sıkça rastlanan engerekler sıcaklığın artmasıyla birlikte ortaya çıkmaya başladı. Bayramda köyüne geziye giden bir kişi, Türkiye'nin en zehirli 15 türünden biri olan koca engerek yılanını görüntüledi. Türkiye’deki en zehirli 15 yılan türünden biri olan koca engerek yılanının bir ısırığı insanı öldürmeye yetiyor.