16 Nis 2024 - 14:45- Gündem G:

Turizm şehri Bolu’da turizm haftası renkli etkinliklerle kutlandı

Bolu'da Turizm Haftası, çeşitli etkinlikler ve törenlerle kutlanarak turizm bilincinin artırılmasına yönelik adımlar atıldı. Vali ve Belediye Başkanının katılımıyla gerçekleşen etkinlikler, şehrin kültürel ve gastronomik zenginliklerini sergiledi.

Mustafa Aykan
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Turizm şehri Bolu’da turizm haftası renkli etkinliklerle kutlandı
Turizm şehri Bolu’da turizm haftası renkli etkinliklerle kutlandı
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Bolu, Turizm Haftası kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklerle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler, turizm sektörünün önemine dikkat çekti.

Turizm şehri Bolu’da turizm haftası renkli etkinliklerle kutlandı

Vali ve Turizm Müdüründen önemli ziyaretler

Turizm Haftası dolayısıyla Vali Erkan Kılıç ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, sektörün gelişimi ve turizmden alınan payın artırılması konuları ele alındı. İkili, daha sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaret ederek, şehrin turizm potansiyelini artırma yollarını tartıştı.

Turizm şehri Bolu’da turizm haftası renkli etkinliklerle kutlandı

Coşkulu bir kortej yürüyüşü ve anma töreni

Etkinlikler, İzzet Baysal Caddesi'nden başlayarak Atatürk Anıtı'na kadar süren görkemli bir kortej yürüyüşü ile devam etti. Yürüyüşün ardından düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Turizm şehri Bolu’da turizm haftası renkli etkinliklerle kutlandı

Turizmin ekonomiye katkısı vurgulandı

Törende bir konuşma yapan Hakan Doğanay, turizmin ekonomi üzerindeki etkisine ve ülkeler arasındaki rekabetin önemine değindi. Doğanay, "Turizm Haftası, turizm bilincinin artırılması ve sektörün gelişimi için büyük bir fırsat sunuyor," dedi.

Turizm şehri Bolu’da turizm haftası renkli etkinliklerle kutlandı

Kültür ve gastronomi sergisi

Turizm Haftası'nın renkli anlarından biri de Bolu Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nde düzenlenen Gastronomi Sergisi oldu. Sergide Bolu'nun zengin mutfak kültürü sergilendi, ziyaretçilere yöresel lezzetler tanıtıldı. Ayrıca, halk oyunları gösterisi ile Bolu'nun folklorik değerleri ön plana çıkarıldı.

Turizm şehri Bolu’da turizm haftası renkli etkinliklerle kutlandı

Eğitim camiasının katılımı

Etkinliklere Bolu'daki öğrenciler ve öğretmenler de aktif olarak katıldı. Eğitim camiasının yoğun ilgi gösterdiği bu etkinlikler, öğrencilere turizm sektörünün önemini ve kültürel mirasın korunmasını öğretme fırsatı sağladı.

Bolu, Turizm Haftası'yla birlikte şehrin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini ön plana çıkararak hem yerel halkın hem de turistlerin gözünde değerini artırmayı başardı. Etkinliklerin ardından şehirdeki turizm faaliyetlerine olan ilginin arttığı gözlemlendi.

 

# belediye, ziyaret, zengin, eğitim, atatürk

16 Nis 2024 - 14:45 Bolu- Gündem

Mahreç  Mustafa Aykan

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