17 Nisan 2024 Çarşamba Hava Durumu; Batı Karadeniz'de ilkbaharın karışık hava koşulları

Bolu ve Düzce: Güneşin Sıcaklığını Hissedin

Bolu: Sabah 13°C ile başlayacak sıcaklık, gün içinde 26°C'ye kadar yükselerek güneşli bir gün sunacak. Açık havada spor yapmak için ideal bir zaman.

Düzce: Gün boyu güneşli, en düşük 16°C'den başlayarak en yüksek 29°C'ye ulaşacak. Piknik ve doğa yürüyüşleri için mükemmel bir fırsat.

Bartın ve Karabük: Bulutlar Arasından Güneş

Bartın: Gün boyunca parçalı bulutlu; sabah 14°C ile serin başlayıp, 26°C'ye kadar yükselerek ılıman bir gün geçirebilirsiniz. Sahil yürüyüşleri için uygun.

Karabük: Bulutlu bir gün, 14°C'den başlayarak 29°C'ye kadar yükselen sıcaklıklar. Bulutlu hava, öğleden sonra açık hava etkinlikleri için serinlik sağlayacak.

Zonguldak ve Ankara: Bulutların Dansı

Zonguldak: Gün boyunca bulutlu, en düşük 16°C, en yüksek 25°C. Yürüyüş ve doğa fotoğrafçılığı için hoş bir gün olabilir.

Ankara: Bulutlu hava hakim olacak, 13°C ile serin bir başlangıç yaparak 26°C'ye ulaşacak. Dış mekanlarda geçireceğiniz zaman için hafif bir ceket faydalı olacaktır.

İstanbul: Ilık ve Parçalı Bulutlu

İstanbul: Gün boyu parçalı bulutlu, sabah 17°C ile nispeten ılık başlayıp, 24°C'ye kadar yükselen sıcaklıklar. Kültürel turlar ve açık hava kafeleri için cazip bir hava sunuyor.

17 Nisan Çarşamba il il Hava Durumu

Bolu: Güneşli, En Düşük 13°C, En Yüksek 26°C

Düzce: Güneşli, En Düşük 16°C, En Yüksek 29°C

Bartın: Parçalı Bulutlu, En Düşük 14°C, En Yüksek 26°C

Karabük: Bulutlu, En Düşük 14°C, En Yüksek 29°C

Zonguldak: Bulutlu, En Düşük 16°C, En Yüksek 25°C

Ankara: Bulutlu, En Düşük 13°C, En Yüksek 26°C

İstanbul: Parçalı Bulutlu, En Düşük 17°C, En Yüksek 24°C