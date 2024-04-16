17 Nisan 2024 Çarşamba Hava Durumu; Batı Karadeniz'de ilkbaharın karışık hava koşulları

Bolu ve Düzce: Güneşin Sıcaklığını Hissedin
Bolu: Sabah 13°C ile başlayacak sıcaklık, gün içinde 26°C'ye kadar yükselerek güneşli bir gün sunacak. Açık havada spor yapmak için ideal bir zaman.
Düzce: Gün boyu güneşli, en düşük 16°C'den başlayarak en yüksek 29°C'ye ulaşacak. Piknik ve doğa yürüyüşleri için mükemmel bir fırsat.
Bartın ve Karabük: Bulutlar Arasından Güneş
Bartın: Gün boyunca parçalı bulutlu; sabah 14°C ile serin başlayıp, 26°C'ye kadar yükselerek ılıman bir gün geçirebilirsiniz. Sahil yürüyüşleri için uygun.
Karabük: Bulutlu bir gün, 14°C'den başlayarak 29°C'ye kadar yükselen sıcaklıklar. Bulutlu hava, öğleden sonra açık hava etkinlikleri için serinlik sağlayacak.
Zonguldak ve Ankara: Bulutların Dansı
Zonguldak: Gün boyunca bulutlu, en düşük 16°C, en yüksek 25°C. Yürüyüş ve doğa fotoğrafçılığı için hoş bir gün olabilir.
Ankara: Bulutlu hava hakim olacak, 13°C ile serin bir başlangıç yaparak 26°C'ye ulaşacak. Dış mekanlarda geçireceğiniz zaman için hafif bir ceket faydalı olacaktır.
İstanbul: Ilık ve Parçalı Bulutlu
İstanbul: Gün boyu parçalı bulutlu, sabah 17°C ile nispeten ılık başlayıp, 24°C'ye kadar yükselen sıcaklıklar. Kültürel turlar ve açık hava kafeleri için cazip bir hava sunuyor.
17 Nisan Çarşamba il il Hava Durumu
Bolu: Güneşli, En Düşük 13°C, En Yüksek 26°C
Düzce: Güneşli, En Düşük 16°C, En Yüksek 29°C
Bartın: Parçalı Bulutlu, En Düşük 14°C, En Yüksek 26°C
Karabük: Bulutlu, En Düşük 14°C, En Yüksek 29°C
Zonguldak: Bulutlu, En Düşük 16°C, En Yüksek 25°C
Ankara: Bulutlu, En Düşük 13°C, En Yüksek 26°C
İstanbul: Parçalı Bulutlu, En Düşük 17°C, En Yüksek 24°C
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.