Fiat Fiorino: Ekonomik Fiyatıyla Türkiye'nin En Ucuz Sıfır Aracı!

Fiat, Fiorino modeli ile piyasada dikkat çekiyor. Şehir içi kullanım için ideal olan bu araç, uygun fiyatıyla da göz dolduruyor. İşte Fiat Fiorino'nun başarısının sırları ve Türkiye'de neden bu kadar tercih edildiğini ayrıntılarıyla inceleyelim.

Ekonomik ve Güçlü Motor Seçenekleri

Fiat Fiorino, 1.4 litrelik benzinli motoru ve 77 beygir gücü ile performans ve yakıt verimliliği sunuyor. Manuel şanzıman ile güçlü bir sürüş deneyimi vaat eden Fiorino, özellikle dar ve kalabalık şehir caddelerinde manevra kabiliyeti ve park kolaylığı ile ön plana çıkıyor.

Geniş İç Mekan ve Çok Yönlülük

Ticari kullanım için tasarlanmış olmasına rağmen, Fiorino'nun geniş iç hacmi aileler için de ideal bir kullanım sunuyor. Uzun yolculuklar ve tatil planlamaları için mükemmel bir seçenek olan Fiorino, geniş bagaj kapasitesi ile de dikkat çekiyor.

FİAT FİORİNO FİYAT LİSTESİ

1.4 Fire 77HP E6D Final Pop Manuel Benzin 709 bin 900 lira

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Pop Manuel Benzin/LPG 729 bin 900 lira

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Pop Manuel Dizel 801 bin 900 lira

1.4 Fire 77HP E6D Final Safeline Manuel Benzin 724 bin 900 lira

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Safeline Manuel Benzin/LPG 744 bin 900 lira

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Safeline Manuel Dizel 816 bin 900 lira

1.4 Fire 77HP E6D Final Premio Manuel Benzin 749 bin 900 lira

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Premio Manuel Benzin/LPG 769 bin 900 lira

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Premio Manuel Dizel 841 bin 900 lira

Daha yüksek donanım paketleri ve LPG seçenekleri de mevcut. Fiat Fiorino, Türkiye'de ekonomik ve çok yönlü bir araç arayan aileler ve küçük işletmeler için vazgeçilmez bir seçenek olarak görülüyor.