Bolu A101’ler de 18 Nisan 2024 indirimleri başladı

Bolu'daki A101 Mağazaları Baharı İndirimlerle Karşılıyor!

Bolu A101 mağazalarında bahar esintisiyle beraber gelen indirim fırsatları tüketiciyi heyecanlandırıyor. Evden mutfak gereçlerine, teknolojik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok kategoriye yayılan indirimler, alışveriş severlerin yüzünü güldürüyor.

Mutfak Şıklığı ve Pratikliği A101 Bolu'da

Yemek yapmanın ve sunumun keyfini Bolu A101 mağazalarındaki indirimli ürünlerle çıkarın. Modern tasarımlı yemek takımlarından, kullanışlı pişirme araçlarına, hızlı atıştırmalıklardan sağlıklı kuruyemiş seçeneklerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, mutfak ihtiyaçlarınızı karşılamak için sizleri bekliyor.

Bolu A101 Teknoloji Severleri Unutmadı!

Gelişen teknolojiyi takip eden Bolu A101 müşterileri, uygun fiyatlı elektronik cihazlardan mahrum kalmıyor. Akıllı televizyonlar, ses sistemleri ve çok daha fazlası, en son teknoloji ürünleri A101 Bolu mağazalarında sizi bekliyor.

Temizlik ve Hijyen Ürünlerinde İndirim Fırtınası

Bolu A101 mağazaları, evinizin temizliğine katkı sağlayacak ürünlerde de indirimler sunuyor. Kaliteli temizlik malzemeleri ve hijyen ürünleri ile eviniz pırıl pırıl ve sağlıklı kalacak. Çikolatadan cipse, bisküviden keke, Bolu A101'deki lezzetli atıştırmalıklar ve tatlılar, herkesin damak zevkine hitap ediyor. Özenle seçilmiş lezzetler, A101 Bolu mağazalarında cazip fiyatlarla sunuluyor.

Gıda Ürünleri

Sek Yarım Yağlı Süt 1L: 29,50 TL

Efsane Piliç Dondurulmuş İzgara Kanat: 85,50 TL

Ponti Dondurulmuş Patatesli Kol Böreği 500g: 59,90 TL

SuperFresh Dondurulmuş Pizza Extra 475g: 85,50 TL

Kellogg's Coco Pops Jumbos Mısır Gevreği 700g: 49,90 TL

Cem Kalamata Usulü Karışık Yeşil Zeytin 900g: 149,00 TL

Metin Tahin 1000g: 109,90 TL

Metin Üzüm Pekmezi 1000g: 109,90 TL

Sanyer Gazlı İçecek Çeşitleri 1L: 19,00 TL

Juss Meyve Suyu Çeşitleri 1L: 7,50 TL

Juss Meyve Suyu Çeşitleri 250 ml: 7,50 TL

Atıştırmalıklar

Ülker ÇocoStar Hindistan Cevizli Bar Çikolata: 19,90 TL (4x25 g)

Eti Maximus Yer Fıstıklı Bar Çikolata: 24,90 TL (4x36 g)

Ülker Coco Star Çikolata Dolgulu Bisküvi: 29,50 TL (2x229 g)

Torku Enjoy Çoko Soslu Kek: 5,95 TL (55 g)

Torku Tam Lokum Kek: 5,95 TL (45 g)

Torku Favorimo Kek: 3,50 TL (30 g)

Torku Gold Kahveli Mozaik Kek: 8,95 TL (45 g)

Torku Mozaik Kremalı Soslu Kek: 5,95 TL (45 g)

Tadım Tuzlu Ay Çekirdeği: 12,90 TL (180 g)

Cerezza Tuzlu Fıstık Kavurmalı: 139,00 TL (180 g)

Cerezza Karışık Antep Fıstığı: 125,00 TL (180 g)

Çikolata ve Kuruyemiş çeşitleri

Milka Bonibon Draje Çikolata: 12,50 TL (36 g)

Nestlé Nesfit Bisküvi: 12,50 TL (23,5 g)

Olker Saklıköy Bisküvi Kremalı: 33,50 TL (378 g)

Bebeto Kalpli Kutu Yumşak Şeker: 24,90 TL (228 g)

Tadım Çekirdek: 12,90 TL (180 g)

Patos Mısır Cipsi: 20,00 TL (109 g)

Chips Master Patates Cipsi: 25,00 TL (145 g)

Temizlik Ürünleri:

Aqua Bambu 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 40'l: 179,00 TL

Aqua Bambu 3 Katlı Kağıt Havlu 12'li: 89,00 TL

Bingo Yüzey Temizlik Havlusu: 69,90 TL

CIF Banyo&Mutfak Krem Temizleyici 750 ml + Bulaşık Süngeri: 79,00 TL

Listerine Cool Mint Ağız Bakım Suyu 250 ml: 44,50 TL

Mutfak Eşyaları ve gereçleri

Aluna XL Filtreli Sürahi: 479,00 TL (3,5L)

Brita Maxtra Pro All-in-1 Sürahi Filtresi 2'li: 249,00 TL

Meyve Desenli Pipetli Bardak: 15,90 TL (450 ml)

Metal Sporcu Matara: 159,00 TL (750 ml)

Desenli Matara: 54,90 TL (520 cc)

Sunum Tepsisi: 14,90 TL (21.5x14 cm)

Saklama Kabı 3'lü Set: 59,90 TL

Meyve Desenli Saklama Kabı: 22,50 TL

Limon ve Sarımsak Saklama Kapları: 14,90 TL

Rooc Meyve Saklama Bıçağı: 69,90 TL

Katlanabilir Rende: 64,90 TL

Yemek Tabağı: 39,90 TL (20 cm)

Tatlı Tabağı: 39,90 TL (19 cm)

Paşabahçe Petite Kapaklı Servis Tabağı: 179,00 TL (26 cm)

Kuvars Kuplu Bardak: 19,90 TL (250 cc)

Dönen Bambu Sunum Tabağı: 149,00 TL (35 cm)

Renkli Cam Kase: 39,90 TL (13 cm)

Desenli Seramik Pasta Tabağı: 32,50 TL (32 cm)

Tuzluk/Biberlik: 10,90 TL

Kral Şakir Lisanslı Masa ve Sandalye Seti: 39,90 TL

Borosilikat Bardak ve Pipet Seti 6 Parça: 99,90 TL

Silikon Saplı Ahşap Servis Çeşitleri: 14,90 TL

Pişirme Araçları

Nero Cem Karnıyarık Tencere: 329,00 TL (26 cm derin)

Cem Tava: 179,00 TL (26 cm)

Döküm Kek Kalıbı: 279,00 TL



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