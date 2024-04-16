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Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağından Bolu'ya Tam Not

2023 Yılı Dünya Hava Kalitesi Raporu'na göre, Bolu hava kalitesi bakımından Türkiye'nin en temiz beş ilinden biri olarak öne çıkıyor. Bolu'daki üç hava kalitesi ölçüm istasyonu, şehrin çevresel başarısını destekliyor.

Arzu Sarı
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Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağından Bolu'ya Tam Not mask
Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağından Bolu'ya Tam Not
Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağından Bolu'ya Tam Not
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Bolu'da Hava Kalitesi Zirvede

Bolu, 2023 yılında dünya çapında yapılan hava kirliliği ölçümlerinde Türkiye'nin en temiz hava kalitesine sahip beş ilinden biri olarak belirlendi. İsviçre merkezli hava kalitesi teknolojisi şirketi IQAir tarafından hazırlanan Dünya Hava Kalitesi Raporu'nda yer alan verilere göre, Bolu'nun çevresel performansı dikkat çekici düzeyde.

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağından Bolu'ya Tam Not

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'ndan Bolu'ya Tam Not

Bölgedeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı, Bolu'da üç farklı ölçüm ve izleme istasyonu ile hizmet vermektedir. Son üç yıl içinde elde edilen verilere göre Bolu, sanayi kaynaklı hava kirliliğinin etkin bir şekilde kontrol altında tutulduğunu ve bu alanda Türkiye genelinde üst sıralarda yer aldığını gösteriyor.Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağından Bolu'ya Tam Not

Bolu'nun Çevresel Başarısının Sırrı

Bolu, çeşitli sanayi tesislerine ev sahipliği yapmasına rağmen, sürdürülebilir çevre politikaları ve etkin yönetim stratejileri sayesinde hava kalitesini en üst düzeyde tutmayı başarıyor. Bolu'da faaliyet gösteren tüm sanayi tesisleri, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre izinlerine sahip. Yetkililer, şehrin havasının temizliğinden duydukları memnuniyeti belirterek, Bolu'nun ülkedeki en yaşanabilir şehirler arasında yer aldığını vurguluyorlar.Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağından Bolu'ya Tam Not

Sağlıklı Hava, Sağlıklı Toplum

Bolu'daki yetkililer, şehrin hava kalitesinin korunmasına yönelik olarak sanayi, ulaşım ve evsel ısınma gibi alanlarda emisyon kontrolüne büyük önem veriyor. Gerçekleştirilen denetimler ve alınan önlemler, Bolu'nun hava kalitesini sürekli olarak iyileştiriyor ve halkın daha sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlıyor. Bu çabalar, Bolu'nun çevresel sürdürülebilirlik alanında örnek bir şehir olmasına katkıda bulunuyor.Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağından Bolu'ya Tam Not

# türkiye, çevre, İsviçre

16 Nis 2024 - 20:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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