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Bolu'da 8 kız öğrencinin yaşadığı dairede korkutan yangın! 1 Kişi hastaneye kaldırıldı

Bolu İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan bir öğrenci evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye sevk edildi.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Bolu'da 8 kız öğrencinin yaşadığı dairede korkutan yangın! 1 Kişi hastaneye kaldırıldı mask
Bolu'da 8 kız öğrencinin yaşadığı dairede korkutan yangın! 1 Kişi hastaneye kaldırıldı
Bolu'da 8 kız öğrencinin yaşadığı dairede korkutan yangın! 1 Kişi hastaneye kaldırıldı
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Bolu, İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Hacı Necip İşhanı'nın üçüncü katında kiralık olarak 8 kız üniversite öğrencisinin ev sahipliği yapan bir dairede bugün saat 13:30 sularında yangın çıktı. İddialara göre, yangın yatak odasında başladı ve kısa sürede büyüdü. Apartman sakinlerinin dikkati ve hızlı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bolu'da 8 kız öğrencinin yaşadığı dairede korkutan yangın! 1 Kişi hastaneye kaldırıldı

İtfaiyenin hızlı müdahalesi

Yangına müdahale eden itfaiye erleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında dairede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Ancak, yangının şiddetli dumanı kısa sürede tüm iş hanını kapladı.

Bolu'da 8 kız öğrencinin yaşadığı dairede korkutan yangın! 1 Kişi hastaneye kaldırıldı

Apartman sakini hastaneye kaldırıldı

Yangında dumandan etkilenen bir apartman sakini, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Şahsın sağlık durumu hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi.

Bolu'da 8 kız öğrencinin yaşadığı dairede korkutan yangın! 1 Kişi hastaneye kaldırıldı

Yangının sebebi araştırılıyor

Bolu'daki yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, yangının başladığı yatak odasında detaylı incelemeler yaparak yangının kaynağını belirlemeye çalışıyor. İlgili ekipler, yangının olası sebepleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu'da 8 kız öğrencinin yaşadığı dairede korkutan yangın! 1 Kişi hastaneye kaldırıldı

Güvenlik önlemleri ve uyarılar

Uzmanlar, yangın güvenliği konusunda öğrencilere ve apartman sakinlerine düzenli bilgilendirme yapılmasının önemini vurguluyor. Ayrıca, yangın alarm sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve yangın söndürme cihazlarının her zaman erişilebilir olması gerektiğine dikkat çekiliyor.

# polis

16 Nis 2024 - 15:01 Bolu- Asayiş

Mahreç  Mustafa Aykan

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