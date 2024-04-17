Başkan Tanju Özcan seçimden sonra ilk büyük zammı işaret etti

Astronomik zam kararının arkasındaki sebepler

Başkan Özcan, yabancı öğrenci sayısının artışıyla birlikte kente olan mali yükü azaltmak amacıyla Afrikalı öğrencilere yönelik otobüs biletlerine büyük bir zam yapılacağını duyurdu. Bu kararın alınmasında, öğrencilerin kimlik ve geçmiş bilgilerinin belirsizliği de etkili oldu. Başkan, bu bilgi eksikliğinin potansiyel güvenlik sorunlarına neden olabileceğini vurguladı.

Eğitim ajansları ve üniversite kayıtları

Özcan, uluslararası öğrencilerin üniversiteye kabul sürecinde yer alan eğitim ajanslarının rolünü eleştirdi. Özellikle Afrika kıtasından gelen öğrencileri hedef alan ajansların, yüksek ücretler karşılığında öğrencilere üniversite kaydı sunmaları ve bu durumun hem öğrencilere hem de üniversiteye ek maliyetler yüklemesi başkanın endişeleri arasında. Bu ajansların faaliyetlerinin daha şeffaf ve denetlenebilir olması gerektiğini belirtti.

Toplumsal ve güvenlik endişeleri

Artan yabancı öğrenci sayısının Bolu'daki sosyal ve güvenlik dinamiklerini değiştirebileceğini ifade eden Özcan, özellikle öğrencilerin kimlikleri ve geçmişlerinin bilinmemesinin kentteki diğer vatandaşlar arasında huzursuzluk yaratabileceğine dikkat çekti.

Belediyenin karşılaştığı kısıtlamalar

Başkan Özcan, uluslararası öğrencilerle ilgili olarak belediyenin sınırlı yetkilere sahip olduğunu belirtti. Bu kısıtlamalar nedeniyle, otobüs biletlerine yapılacak zammın dışında başka hangi önlemlerin alınabileceği konusunda iç tartışmaların sürdüğünü açıkladı.

Bolu'nun uluslararası eğitimdeki geleceği

Özcan, gelecekte Bolu'nun uluslararası bir eğitim merkezi olarak sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesi için BAİBÜ ve benzer kurumların öğrenci alım politikalarını gözden geçirmeleri gerektiğini savundu. Bu süreçte, eğitim kalitesinin korunması ve kent kaynaklarının etkin kullanılmasının önemine vurgu yaptı.