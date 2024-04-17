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Başkan Tanju Özcan seçimden sonra ilk büyük zammı işaret etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son dönemde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) öğrenim gören Afrikalı öğrencilerin sayısında ciddi bir artış yaşandığını belirtti. Başkan Özcan, yabancı öğrenci sayısının son üç yılda 15 kat artarak kent kaynakları üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu ifade ederek gelmekte olan zammı işaret etti

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Başkan Tanju Özcan seçimden sonra ilk büyük zammı işaret etti mask
Başkan Tanju Özcan seçimden sonra ilk büyük zammı işaret etti
Başkan Tanju Özcan seçimden sonra ilk büyük zammı işaret etti
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Astronomik zam kararının arkasındaki sebepler

Başkan Özcan, yabancı öğrenci sayısının artışıyla birlikte kente olan mali yükü azaltmak amacıyla Afrikalı öğrencilere yönelik otobüs biletlerine büyük bir zam yapılacağını duyurdu. Bu kararın alınmasında, öğrencilerin kimlik ve geçmiş bilgilerinin belirsizliği de etkili oldu. Başkan, bu bilgi eksikliğinin potansiyel güvenlik sorunlarına neden olabileceğini vurguladı.

Başkan Tanju Özcan seçimden sonra ilk büyük zammı işaret etti

Eğitim ajansları ve üniversite kayıtları

Özcan, uluslararası öğrencilerin üniversiteye kabul sürecinde yer alan eğitim ajanslarının rolünü eleştirdi. Özellikle Afrika kıtasından gelen öğrencileri hedef alan ajansların, yüksek ücretler karşılığında öğrencilere üniversite kaydı sunmaları ve bu durumun hem öğrencilere hem de üniversiteye ek maliyetler yüklemesi başkanın endişeleri arasında. Bu ajansların faaliyetlerinin daha şeffaf ve denetlenebilir olması gerektiğini belirtti.

Başkan Tanju Özcan seçimden sonra ilk büyük zammı işaret etti

Toplumsal ve güvenlik endişeleri

Artan yabancı öğrenci sayısının Bolu'daki sosyal ve güvenlik dinamiklerini değiştirebileceğini ifade eden Özcan, özellikle öğrencilerin kimlikleri ve geçmişlerinin bilinmemesinin kentteki diğer vatandaşlar arasında huzursuzluk yaratabileceğine dikkat çekti.Başkan Tanju Özcan seçimden sonra ilk büyük zammı işaret etti

Belediyenin karşılaştığı kısıtlamalar

Başkan Özcan, uluslararası öğrencilerle ilgili olarak belediyenin sınırlı yetkilere sahip olduğunu belirtti. Bu kısıtlamalar nedeniyle, otobüs biletlerine yapılacak zammın dışında başka hangi önlemlerin alınabileceği konusunda iç tartışmaların sürdüğünü açıkladı.Başkan Tanju Özcan seçimden sonra ilk büyük zammı işaret etti

Bolu'nun uluslararası eğitimdeki geleceği

Özcan, gelecekte Bolu'nun uluslararası bir eğitim merkezi olarak sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesi için BAİBÜ ve benzer kurumların öğrenci alım politikalarını gözden geçirmeleri gerektiğini savundu. Bu süreçte, eğitim kalitesinin korunması ve kent kaynaklarının etkin kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

# başkan, uluslararası, eğitim

17 Nis 2024 - 07:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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