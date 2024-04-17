Bayramda Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne bağlı alanlar rekor kırdı

Bolu'nun doğal cennetleri göz doldurdu

Bu yıl Ramazan Bayramı'nda, Türkiye genelindeki milli ve tabiat parkları ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle Bolu'daki 8 tabiat parkı ve 2 milli park, tatil süresince toplam 2 milyon 906 bin 385 ziyaretçi sayısıyla dikkat çekti. Bu rakam, geçen yıla göre neredeyse iki kat artış gösterdi ve bölge, doğaseverler için bir buluşma noktası haline geldi.

En çok ziyaret edilen parklar

Türkiye çapında ziyaretçi sayılarına bakıldığında, Ormanya Tabiat Parkı 278 bin 748 ziyaretçi ile en popüler destinasyon oldu. Bu parkı, Beydağları Sahil Milli Parkı ve Marmaris Milli Parkı izledi. Her iki park da sırasıyla 274 bin 689 ve 273 bin 342 ziyaretçi ağırlayarak ülkenin en çok tercih edilen doğa alanları arasında yer aldı.

Ziyaretçilere sunulan eşsiz deneyimler

Türkiye'nin milli ve tabiat parkları, ziyaretçilerine temiz hava, kristal berraklığında sular ve doğal kaynak değerleriyle dolu bir ortam sunuyor. Bu parklar, ziyaretçilere doğayla iç içe eğlenceli ve dinlendirici zaman geçirme fırsatları sağlıyor. Her bir park, benzersiz doğal manzaraları ve huzurlu atmosferi ile unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Altyapı ve yatırımlarla desteklenen doğal alanlar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, korunan alanlara yapılan yatırımların ve altyapı düzenlemelerinin, vatandaşların bu alanlara olan ilgisini artırdığını belirtti. Bayram tatillerini doğa aktiviteleriyle değerlendirmek isteyen ziyaretçiler için tanıtım merkezleri, konaklama tesisleri, seyir terasları gibi çeşitli olanaklar sunuluyor.

Korunan alanların geleceği

Bakan Yumaklı, korunan alanlarda yapılan çalışmaların, vatandaşların memnuniyetini ve bu alanlara olan bağlılığını artırdığını vurguladı. Bu çalışmalar, parkları ziyaret edenlerin güzel anılarla ayrılmasını sağlayarak, Türkiye'nin doğal mirasını koruma ve geliştirme çabalarını destekliyor.

Türkiye'nin doğal güzelliklerinin önemi

Türkiye'nin milli ve tabiat parkları, sundukları zengin aktivite olanakları ile her yıl daha fazla ziyaretçi çekmeye devam ediyor. Bu parklar, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda ziyaretçilere sundukları çeşitli imkanlarla da ülkenin turizm potansiyelini artırıyor. Bolu ve diğer bölgelerdeki parklar, doğaseverler için vazgeçilmez destinasyonlar haline gelmiştir.