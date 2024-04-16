Erzurumspor - Sakaryaspor maçının ardından Hakan Kutlu ve Turgay Karslı’dan açıklamalar

Trendyol 1. Lig’in 30. haftası, heyecan dolu bir maça sahne oldu. Erzurumspor FK ve Sakaryaspor, kendi evlerinde ve deplasmanda sürdürdükleri çekişmeli mücadeleleri bu hafta da devam ettirdiler. Erzurumspor’un ev sahipliğinde gerçekleşen karşılaşma, her iki takımın da gol yollarında etkili olamaması nedeniyle 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

"Mücadele gücü yüksek bir rakip"

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, maç sonrası yaptığı açıklamada Erzurumspor’un dirençli ve mücadeleci yapısını takdir ettiğini belirtti. Karslı, maçın genelinde Erzurumspor’un uzun top taktikleriyle Sakaryaspor’u zorladığını ve bunlara karşı önlemler almaya çalıştıklarını dile getirdi. Ancak Karslı, takımının pozisyon üretme konusunda yetersiz kaldığını ve bu durumun kendilerini memnun etmediğini ifade etti.

"Kazanma arzusu yüksekti"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, iç sahada üst üste kazanma serilerine alışık olduklarını ve bu maçta da kazanmayı çok istediklerini vurguladı. Kutlu, rakip takımın güçlü kadrosu ve uzun süreli sakatlıktan dönen oyuncularının performansının Sakaryaspor’a avantaj sağladığını söyledi. Erzurumspor'un özellikle ikinci yarıda daha etkili olduğunu, ancak net pozisyonları değerlendiremediklerini belirtti.

İlerleyen haftalar için beklentiler

İki teknik direktör de gelecek maçlar ve ligin kalan bölümü için takımlarından beklentilerini dile getirdi. Erzurumspor’un play-off hedefine ulaşma konusundaki kararlılığını vurgulayan Kutlu, oyuncularının her maçı final niteliğinde oynadıklarını ve yorgunluklarının normal olduğunu anlattı. Karslı ise daha iyi puanlar almayı ve lig sıralamasında yükselmeyi hedeflediklerini belirtti.