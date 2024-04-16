Düzce'de Anne-Kız yüzme öğrenim projesi başladı!

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, aileler arasındaki bağları güçlendirme ve yüzme bilincini artırma amacıyla yeni bir projeye imza atıyor. Islahiye Köyü'nde yer alan modern kapalı yüzme havuzunda başlatılan "Anne-Kız Yüzme Öğreniyorum" projesi, hem annelerin hem de kızlarının birlikte kaliteli zaman geçirmelerini ve yüzme öğrenmelerini sağlıyor.

Kayıtlar online olarak alınıyor

Projeye katılmak isteyenler, Düzce’nin dört ilçesinden başvuru yapabilirler. Kayıtlar, proje başladığı andan itibaren online olarak gerçekleştiriliyor ve şimdiden büyük ilgi gördüğü belirtiliyor. İlgilenenler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sağladığı online form aracılığıyla kaydolabilirler. Kayıt linki, projenin tanıtım sayfalarında ve ilgili duyurularda yer almaktadır.

Ders saatleri ve eğitim bilgileri

Projede dersler, deneyimli Yüzme Antrenörü Yeşim Şahin önderliğinde, her hafta Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 16.30'da düzenlenecek. Dersler, katılımcılara yüzme tekniklerinin yanı sıra su güvenliği konusunda da bilgiler verecek şekilde tasarlanmıştır. Anne ve kızların birlikte öğrenme süreci, fiziksel aktiviteyi teşvik etmekle kalmayıp, aynı zamanda aile içi ilişkileri de güçlendirmeyi amaçlıyor.

Projeden beklentiler ve hedefler

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu projenin sadece yüzme becerileri kazandırmakla kalmayıp, katılımcıların sosyal bağlarını da güçlendirmesini hedefliyor. Projenin uzun vadede bölge sakinleri arasında sağlıklı yaşam alışkanlıkları oluşturmasına ve sosyal uyumu artırmasına katkı sağlaması bekleniyor.