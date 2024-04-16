Düzce'de Anne-Kız yüzme öğrenim projesi başladı!

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, aileler arasındaki bağları güçlendirme ve yüzme bilincini artırma amacıyla yeni bir projeye imza atıyor. Islahiye Köyü'nde yer alan modern kapalı yüzme havuzunda başlatılan "Anne-Kız Yüzme Öğreniyorum" projesi, hem annelerin hem de kızlarının birlikte kaliteli zaman geçirmelerini ve yüzme öğrenmelerini sağlıyor.
Kayıtlar online olarak alınıyor
Projeye katılmak isteyenler, Düzce’nin dört ilçesinden başvuru yapabilirler. Kayıtlar, proje başladığı andan itibaren online olarak gerçekleştiriliyor ve şimdiden büyük ilgi gördüğü belirtiliyor. İlgilenenler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sağladığı online form aracılığıyla kaydolabilirler. Kayıt linki, projenin tanıtım sayfalarında ve ilgili duyurularda yer almaktadır.
Ders saatleri ve eğitim bilgileri
Projede dersler, deneyimli Yüzme Antrenörü Yeşim Şahin önderliğinde, her hafta Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 16.30'da düzenlenecek. Dersler, katılımcılara yüzme tekniklerinin yanı sıra su güvenliği konusunda da bilgiler verecek şekilde tasarlanmıştır. Anne ve kızların birlikte öğrenme süreci, fiziksel aktiviteyi teşvik etmekle kalmayıp, aynı zamanda aile içi ilişkileri de güçlendirmeyi amaçlıyor.
Projeden beklentiler ve hedefler
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu projenin sadece yüzme becerileri kazandırmakla kalmayıp, katılımcıların sosyal bağlarını da güçlendirmesini hedefliyor. Projenin uzun vadede bölge sakinleri arasında sağlıklı yaşam alışkanlıkları oluşturmasına ve sosyal uyumu artırmasına katkı sağlaması bekleniyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.