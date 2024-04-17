Bolu'da Yeni 5 TL madeni paralar dolaşıma girdi!

Bolu'da piyasaya sürülen yeni 5 TL madeni paralar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak basıldı. Bu paraların her biri, toplamda 500 milyon lira değere sahip 100 milyon adetle sınırlı olarak dolaşıma girdi. İşte Bolu'daki esnaf ve vatandaşların büyük ilgisini çeken bu yeni paraların öne çıkan özellikleri ve piyasaya sürülme detayları.

Yeni 5 TL Madeni Paranın Tasarımı ve Özellikleri

Yeni 5 TL, bakır, nikel ve çinko karışımıyla üretilmiş ve 8,25 gram ağırlığında. 28,15 mm çapında ve 1,70 mm kalınlığında olan bu paraların kenarları tırtıllı yapıda. Paraların üzerinde, sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve ay yıldız bulunuyor. Ortada ise Türkiye yüzyılı logosu ve yanında "5" rakamı ile "TÜRK LİRASI" yazısı yer almakta.

Bolu'da Yeni 5 TL Madeni Paraların Etkisi

Bolu'daki esnaf ve halk, yeni 5 TL madeni paraları büyük bir merak ve ilgiyle karşıladı. Bu paralar, sadece ekonomik değeriyle değil, aynı zamanda koleksiyon değeriyle de dikkat çekiyor. Yeni paraların piyasaya sürülmesi, Bolu'da ekonomik bir canlılık yaratıyor ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne olan ilgiyi artırıyor.