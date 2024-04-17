POS yerine İBAN’dan yapılan ödemeler mercek altında

Maliye Bakanlığı'ndan IBAN ödemelerine sıkı denetim

Son dönemlerde işletmelerin müşterilerinden ödemeleri IBAN üzerinden alma eğilimi gözlemleniyor. Bu durum, bazı işletmelerin banka ve kredi kartı yerine doğrudan banka transferlerini tercih etmesine yol açıyor. Maliye Bakanlığı, bu yöntemi kullanarak vergi kaçakçılığı yapan işletmeler üzerine yoğun bir denetim başlattı.

Vergi müfettişleri IBAN hesaplarını mercek altında tutuyor

Maliye Bakanlığı, vergi müfettişlerini görevlendirerek sıklıkla para transferi yapılan IBAN numaralarını detaylı bir şekilde incelemeye aldı. Bu hesaplar, yapılan ödemelerin faturalandırılması ve vergilendirilmesi açısından kontrol ediliyor, amacı kayıtdışı ekonomik faaliyetleri minimize etmek.

Gelir ve harcama uyumsuzluklarına hızlı müdahale

Hazine ve Maliye Bakanlığı, işletmelerin gelirleri ile harcamaları arasındaki uyumu analiz ederek, vergi kaçırma girişimlerini tespit etmeye yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Bu analizler, mali düzenin sağlanmasına yönelik stratejik öneme sahip.

Kayıtdışı ekonomiye karşı yeni önlemler

Maliye Bakanlığı, özellikle KDV, gelir ve kurumlar vergisi kayıplarını önlemeyi hedefleyen yeni önlemler aldı. Bu çerçevede, düzenli olarak farklı kişilerden para transferi alan hesap sahiplerine yönelik cezai işlemler uygulamaya konulacak.

Vergi denetim kurulu aktif rol üstleniyor

Vergi Denetim Kurulu, kazançları ile harcamaları arasında uyum olmayan işletmeler ve bireyler üzerinde denetimlerini artırarak, vergi tabanını genişletmeyi ve kayıtdışı ekonomik işlemleri azaltmayı hedefliyor. Bu denetimler, daha adil bir vergi sisteminin oluşturulmasına katkı sağlamakta.

Maliye Bakanlığı'nın bu yeni politikaları, işletmelerin banka ve POS cihazı komisyonlarından kaçınmak için IBAN kullanımını tercih etmelerinin avantajlarını ve dezavantajlarını ortaya koyuyor.