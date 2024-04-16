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Fenerbahçe kaptanı şaşırttı. Aniden o partinin kapısını çalıp genel başkan ile görüşüp görevi kaptı! O partinin başdanışmanı oldu!

Fenerbahçe'de kaptanlık yapan ve şu sıralar YouTube ve çeşitli sosyal medya platformlarında spor yorumculuğu yapan isim aniden o parti ye gitti! Parti başkanı ise bu haberi kendi x hesabından duyurdu!

Haber Merkezi
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Fenerbahçe kaptanı şaşırttı. Aniden o partinin kapısını çalıp genel başkan ile görüşüp görevi kaptı! O partinin başdanışmanı oldu! mask
Fenerbahçe kaptanı şaşırttı. Aniden o partinin kapısını çalıp genel başkan ile görüşüp görevi kaptı! O partinin başdanışmanı oldu!
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Fenerbahçe futbol takımının unutulmaz kaptanlarından Ümit Özat, futbol sahalarından siyasi arenaya geçiş yaptı. Zafer Partisi'nin genel başkanı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Özat artık parti içinde önemli bir görevi üstlenecek.

Ümit Özat Zafer Partisi'nde Başdanışman Oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Ümit Özat'ın partide "genel başkan spordan sorumlu başdanışmanı" olarak görev yapacağı duyuruldu. Bu atama, eski futbolcuların siyasi alanda daha fazla yer almaya başladığının da bir göstergesi.

Fenerbahçe kaptanı şaşırttı. Aniden o partinin kapısını çalıp genel başkan ile görüşüp görevi kaptı! O partinin başdanışmanı oldu!

Spor ve Siyaset Bir Arada

Ümit Özat, Zafer Partisi içinde sporla ilgili konularda danışmanlık yaparak, sporda kazandığı liderlik tecrübesini siyasete taşıyacak. Bu yeni rolü ile Özat, spor politikalarının şekillendirilmesinde önemli bir etken olacak ve sporun toplumsal yararına olan katkılarını artırmayı hedefleyecek.

# fenerbahçe, Ümit Özat, ümit özdağ, Zafer Partisi, spor, başkan, Medya

16 Nis 2024 - 15:55 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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