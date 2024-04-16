Fenerbahçe futbol takımının unutulmaz kaptanlarından Ümit Özat, futbol sahalarından siyasi arenaya geçiş yaptı. Zafer Partisi'nin genel başkanı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Özat artık parti içinde önemli bir görevi üstlenecek.
Ümit Özat Zafer Partisi'nde Başdanışman Oldu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Ümit Özat'ın partide "genel başkan spordan sorumlu başdanışmanı" olarak görev yapacağı duyuruldu. Bu atama, eski futbolcuların siyasi alanda daha fazla yer almaya başladığının da bir göstergesi.
Spor ve Siyaset Bir Arada
Ümit Özat, Zafer Partisi içinde sporla ilgili konularda danışmanlık yaparak, sporda kazandığı liderlik tecrübesini siyasete taşıyacak. Bu yeni rolü ile Özat, spor politikalarının şekillendirilmesinde önemli bir etken olacak ve sporun toplumsal yararına olan katkılarını artırmayı hedefleyecek.
Fenerbahçe futbol takımının eski kaptanı, seçkin spor insani Ümit Özat Zafer Partisi genel başkan spordan sorumlu başdanışmanı görevini üstenmiştir. @zaferpartisi @UmitOzatOnline pic.twitter.com/mz16MbN7Zu
— Ümit Özdağ (@umitozdag) April 16, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.