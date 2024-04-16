Fenerbahçe futbol takımının unutulmaz kaptanlarından Ümit Özat, futbol sahalarından siyasi arenaya geçiş yaptı. Zafer Partisi'nin genel başkanı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Özat artık parti içinde önemli bir görevi üstlenecek.

Ümit Özat Zafer Partisi'nde Başdanışman Oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Ümit Özat'ın partide "genel başkan spordan sorumlu başdanışmanı" olarak görev yapacağı duyuruldu. Bu atama, eski futbolcuların siyasi alanda daha fazla yer almaya başladığının da bir göstergesi.

Spor ve Siyaset Bir Arada

Ümit Özat, Zafer Partisi içinde sporla ilgili konularda danışmanlık yaparak, sporda kazandığı liderlik tecrübesini siyasete taşıyacak. Bu yeni rolü ile Özat, spor politikalarının şekillendirilmesinde önemli bir etken olacak ve sporun toplumsal yararına olan katkılarını artırmayı hedefleyecek.