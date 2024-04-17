Batı Karadeniz turizminde tarihi rekor, bayramda 700 bin ziyaretçi ağırlandı

Amasra, Karadeniz'in Göz Bebeği Olmaya Devam Ediyor

Bartın'ın şirin ilçesi Amasra, Ramazan Bayramı tatili süresince yaklaşık 700 bin turisti ağırlayarak kendi rekorunu kırdı. Doğası, denizi, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken bu ilçe, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelmiş durumda.

Kruvaziyer Turizmi ve Rus Turist Akını

Geçtiğimiz yıl kruvaziyer turizminde büyük bir artış gözlenen Amasra, özellikle Rus turistlerin uğrak yerlerinden biri oldu. 2023 yılında 17 bin Rus turisti ağırlayan ilçe, Karadeniz bölgesindeki Trabzon, Samsun, Ordu gibi büyükşehirlerin yanı sıra Türkiye genelindeki Alanya, Bozcaada, Kaş gibi turizm kentlerini de geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.

Bir Festival Havasında Geçen Bayram Tatili

Bayram tatilini ve yüksek sıcaklıkları fırsat bilen vatandaşlar, Amasra'ya akın etti. 9 gün boyunca ilçeye 150 binden fazla araç girişi tespit edildi. Önceki yıllarda 40 bin ile 200 bin kişi arasında değişen ziyaretçi sayısına kıyasla bu yılki 700 bin kişilik ziyaretçi sayısı, ilçenin turizm potansiyelindeki artışı gözler önüne serdi.

Çevre İlçeler ve Uluslararası İlgi

Amasra'nın çekiciliği, sadece Türkiye'den değil, aynı zamanda Japonya ve Çin gibi Asya ülkelerinden gelen turistleri de kendine çekmekte. Ayrıca, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu gibi yakın ilçelerle birlikte Karadeniz'in tarihi ve doğal güzelliklerine olan ilgiyi artırmakta.

Gurbetçilerin ve Yerli Turistlerin Uğrak Noktası

Sanatçılar, ünlüler ve gurbetçiler başta olmak üzere her kesimden insanın uğradığı Amasra, Ankara, Bursa, İstanbul gibi büyük şehirlere yakınlığıyla da dikkat çekiyor. İlçenin sakin ve huzurlu ortamı, stres atıp dinlenmek isteyenler için ideal bir kaçış noktası sunuyor.

Doğa Aktiviteleri ve Spor Turizmi

Amasra ayrıca kamp ve karavan turizmi, yüzme ve güneşlenme imkanları ile doğa severlerin ve macera tutkunlarının tercih ettiği bir lokasyon. Yıl boyunca süren turizm aktiviteleri ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmayı sürdürüyor. Amasra, her geçen gün artan turist sayısı ve zenginleşen turizm aktiviteleri ile Karadeniz’in parlayan yıldızı olmayı başarıyor.