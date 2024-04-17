Batı Karadeniz’den Türkiye’ye örnek olacak bir kadın!

Demircilikte bir kadın usta

Zonguldak'ın Devrek ilçesi, nadir mesleklerden biri olan demirciliği sürdüren Leyla Keskin'i misafir ediyor. Leyla, Batı Karadeniz'in tek kadın demirci ustası olarak, eşi Erol ile birlikte bu zorlu ancak ödüllendirici mesleği icra ediyor. Onların hikayesi, unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı modern zamanlara taşıyor.

Leyla Usta ve demircilik ateşi

Her gün sabahın erken saatlerinde başlayan ve ateş başında demir dövmeyle devam eden zanaat, Leyla'nın ellerinde hayat buluyor. Ürettiği balta, kürek, orak ve bahçe çapası gibi araçlar, modern araçlara rağmen hala büyük rağbet görüyor. Leyla ve Erol, bu eski sanatı sürdürmenin yanı sıra, zanaatlarını yaşatma konusunda da büyük bir tutkuyla çalışıyor.

Modern çağda geleneksel sanatlar

Demircilik, teknolojinin gölgesinde kalmış olsa da Leyla ve Erol için vazgeçilmez bir tutku. Leyla, genç yaşlardan itibaren bu meslekle iç içe büyüdüğünü ve teknolojiye meydan okuyarak nasıl devam ettiklerini vurguluyor. Onların ürettiği geleneksel aletler, modern aletlere kıyasla benzersiz bir kalite ve özen sunuyor.

Sel felaketi ve mücadele

Geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketi, Keskin çiftinin atölyesine büyük zararlar verdi. Erol Keskin, bu zorlu süreçte iş yerlerini ve ekipmanlarını yeniden kurduklarını anlatıyor. Borçlanarak ve büyük bir azimle atölyelerini yeniden açan çift, bu süreçte demircilik becerilerini de pekiştirdi.

El emeği göz nuru ürünler

Keskin çiftinin ürettiği her bir araç, yalnızca fonksiyonel değil, aynı zamanda sanatsal bir değer taşıyor. Erol, geleneksel yöntemlerle kazma ve kürek gibi tarım aletlerini nasıl ürettiklerini ve bu ürünlerin köylerdeki insanlar için ne kadar önemli olduğunu dile getiriyor.

Geleceğe ilham veren bir miras

Demircilik mesleğinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak, Leyla ve Erol için önemli bir görev. Bu mesleği gençlere öğretmek ve onları bu zanaata teşvik etmek, Keskin çiftinin en büyük arzularından biri. Onların hikayesi, geleneksel sanatların modern dünyada nasıl hayatta kalabileceğinin güçlü bir kanıtı olarak öne çıkıyor.

Leyla ve Erol Keskin'in yaşam öyküsü, sadece bir mesleğin sürdürülmesinden daha fazlasını temsil ediyor. Bu, zorluklara karşı koyma, geçmişe saygı ve gelecek nesillere yol gösterme hikayesi. Onların emekleri, teknolojiye meydan okuyarak geleneksel zanaatları koruma çabası, hem umut verici hem de esin kaynağı.