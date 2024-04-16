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Bolu’da asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yok artık dedirten detaylar!

Bolu'da 21 şüpheli, geniş çaplı asayiş ve uyuşturucu operasyonları sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şehir genelinde yapılan yoğun denetimlerde silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Anadolu Ajansı
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Bolu’da asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yok artık dedirten detaylar! mask
Bolu’da asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yok artık dedirten detaylar!
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Yoğun Denetim ve Uygulamalar

8-14 Nisan tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlar, kent genelinde yoğun bir denetim ve kontrol sürecini de beraberinde getirdi. Toplam 142 okul, 82 metruk bina ve 167 umuma açık yer olmak üzere geniş bir alanda denetim yapıldı. Ekipler, bu süreçte 1913 kişinin kimlik bilgilerini sorgulayarak güvenlik tedbirlerini artırdı.

Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Yapılan denetimlerde 4 tabanca, 5 kurusıkı tabanca ve 14 adet mermi ele geçirilirken, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 kişi yakalandı. Güvenlik güçleri, suç unsurlarına yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürdü.

Bolu’da asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yok artık dedirten detaylar!

Uyuşturucu Madde Operasyonları ve Sonuçları

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, 92 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 2 gram kokain, 12 uyuşturucu hap ve sentetik ecza ele geçirildi. Bu operasyonlar sonucunda 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Trafik Denetimlerinde Büyük Rakamlar

Kent genelinde yapılan 1290 trafik uygulamasında, 30 bin 339 araç kontrol edilirken, 25 bin 732 kişinin sorgusu yapıldı. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla bu denetimler büyük önem taşımaktadır.

# araç, nisan, trafik, jandarma

16 Nis 2024 - 16:31 Bolu- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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