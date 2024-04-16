Köpeğinizin kusması konusunda endişelenmeli misiniz? Kusmanın yaygın nedenleri ve tedavisi

Tüylü arkadaşınız geç saatte kusuyor ve sizi kusma nöbetlerinin potansiyel nedeni konusunda endişelendiriyor mu? Köpek arkadaşlarınızın zaman zaman küçük mide rahatsızlıkları olabilir ve bazıları kendi kendine iyileşirken bazıları ciddi enfeksiyonlardan dolayı bir veteriner uzmanının tavsiyesine ihtiyaç duyabilir.

Kusmuğun içeriği, sıklığı veya rengi, 'pençeli' arkadaşınızın altta yatan sağlık durumu hakkında çok önemli bilgiler sunabilir.

Yeşil veya sarı kusmuk sindirim sorunlarına veya asit reflüsüne işaret edebilirken, içinde kan görülmesi veteriner görüşü gerektiren ciddi bir soruna işaret edebilir. 24 saatten uzun süren kalıcı kusmaya acilen müdahale edilmelidir.

Tüylü arkadaşınız ister yemeğini çok çabuk silip süpürsün, ister dışarıda geçirdiği süre boyunca sadece çok fazla çim çiğniyor olsun, ara sıra mideden kaynaklanan kusma, hepsi olmasa da çoğu evcil hayvan ebeveyni için doğaldır.

Ancak bu alışılmadık bir durum değildir. Köpeklerin küçük sebeplerden dolayı kusabilmesi için, anlayışlı evcil hayvan ebeveynlerinin, frekanstan dokuya ve hatta renge kadar belirli göstergelere dikkat etmeleri gerekir; bu göstergeler, tüylü dostlarının temel sağlık durumları hakkında çok önemli bilgiler sunabilir.

Uzmanlar asit reflüsünden mide ülserlerine kadar köpeklerde kusmanın yaygın nedenlerine ışık tutuyor ve bu sorunların evcil hayvan ebeveynleri tarafından tespit edildiği anda etkili bir şekilde tedavi edilmesine yönelik değerli bilgiler veriyor.

Hassas mideler: Safraya dikkat edin

Genellikle belirgin bir sarı veya yeşilimsi renkte olan safranın muayene sırasında fark edilmesi nispeten kolaydır.

Kusmuktaki safra, çok hızlı yemek yeme veya aç karnına yeme gibi geçici faktörlerden kaynaklanabilirken, sıklıkla asit reflü veya hassas mide gibi durumlarla da bağlantılıdır.

Neyse ki safra genellikle tek başına ciddi bir durum değildir ve köpeğinizin diyetine haşlanmış tavuk, balkabağı, yulaf ezmesi ve pirinç gibi kolayca sindirilebilen yiyecekler dahil edilerek etkili bir şekilde yönetilebilir.

Bazen çözüm, evcil hayvanınızı beslediğinizde değiştirmek kadar basit olabilir.

Kan lekesi: Sorunlar için kırmızı bayrak

Köpeğinizin kusmuğunda taze kan veya kahve telvesi benzeri kusmuk fark ederseniz, bu, acilen veteriner müdahalesi gerektiren daha ciddi bir soruna işaret edebilir.

Tedavinin ihmal edilmesi, ölüm oranı %50 ila %70 arasında değişen, acil cerrahi müdahale gerektiren, yaşamı tehdit eden bir durum olan peritonit gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Yüksek riskler göz önüne alındığında, derhal bir veterinere danışmak zorunludur.

Veterineriniz durumu değerlendirecek ve asit üretimini azaltmak, iyileşmeyi hızlandırmak ve tüylü dört ayaklı arkadaşınızın rahatsızlığını hafifletmek için proton pompası inhibitörleri veya antibiyotikler gibi ilaçların yanı sıra diyet ayarlamalarını da içeren bir tedavi planı yazacaktır.

Aşırı paniğe kapılmayın. Çoğu durumda kusmuktaki az miktarda kanın tamamen zararsız olduğunu belirtmekte fayda var.

Ancak durumu göz ardı etmemeniz ve bunun yerine uygun değerlendirme ve bakımı sağlamak için tıbbi değerlendirmeye başvurmanız önerilir.

Uyuşukluk, salya akması, kaygı gibi belirtiler

Bunun gerçek bir acil durum olup olmadığını bilmek söz konusu olduğunda en önemli faktör budur. Uyuşukluk, salya akması ve alışılmadık kusmuk renkleri gibi eşlik eden semptomlar varsa, altta yatan nedenin çok daha ciddi olması muhtemeldir.

Günlük davranışlarına dikkat edin; işler her zamanki gibi mi yoksa sıkıntı belirtileri var mı?

Köpeğinizin kusmuğundaki safra lekelenmesi uyuşukluk, iştahsızlık veya karın ağrısı ile örtüşüyorsa, bu durum, değerlendirme ve tedavi için derhal veteriner konsültasyonu gerektiren gastrointestinal bozukluklar veya enfeksiyonlar gibi altta yatan ciddi sorunlara işaret edebilir.

Köpeklerin aynı zamanda stres veya kaygı gibi kusmayı da tetikleyebilen duygusal faktörlere dayalı hastalıkların fiziksel belirtilerine de sahip olması dikkat çekicidir.

Özellikle yokluğunuzda ani yıkıcı davranışlar, evi kirletme ve kusma, ayrılık kaygısının göstergesi olabilir. Ayrılırken özel bir ödül vermek veya yakın zamanda giyilmiş, sizin gibi kokan kıyafetleri dışarıda bırakmak gibi düşünceli hareketler geçici olarak yardımcı olabilirken, köpeğinizin stres yaratan faktörlerini tanımak ve rutinlerinde gerekli değişiklikleri yapmak ve itaat eğitimini dahil etmek, köpeğinizin sakin ve güvende hissetmesine yardımcı olabilir ve genel refahlarını teşvik edin.

Dehidrasyon riskinin tanınması

Kusma şiddetli olduğunda köpekler önemli miktarda sıvı ve elektrolit kaybedebilir ve bu da dehidrasyon riskini artırır.

Uyuşukluk, çökmüş gözler, ağız ve burun kuruluğu ve cilt elastikiyeti kaybının yanı sıra idrara çıkma, nefes alma ve halsizliğin azalmasına dikkat edin.

Basit bir sıkıştırma testi, hidrasyon seviyelerinin değerlendirilmesine yardımcı olabilir: köpeğinizin boynundaki veya kürek kemiklerinin arasındaki deri kıvrımını nazikçe sıkıştırın.

Deri hemen eski haline dönerse, köpeğiniz muhtemelen iyi nemlendirilmiş demektir. Bununla birlikte, eğer cilt gergin kalırsa veya normale dönmesi daha uzun sürerse, bu dehidrasyonun göstergesi olabilir; ancak bu test mükemmel değildir, bu nedenle tamamen ona güvenmeyin.

Dehidrasyondan şüpheleniliyorsa, tedaviyi geciktirmek sıcak çarpması veya şok riskini artırabilir, bu da acil müdahalenin aciliyetini vurgular.

Sık sık küçük miktarlarda su sunarak, köpeğinizin yiyecek alımını kısıtlayarak ve ciddi vakalarda olası sıvı tedavisinin yanı sıra derhal acil veteriner müdahalesi arayarak derhal yanıt verin.

Dehidrasyon hızla meydana gelebileceğinden, özellikle küçük veya genç hayvanlarda hızlı hareket etmek çok önemlidir. Bu nedenle derhal veteriner bakımına başvurmak önemlidir.

Kronik kusma, kritik bir endişe

Köpeklerde kronik kusma, özellikle de ataklar günde bir defadan fazla meydana geliyorsa veya 24 saatten fazla sürüyorsa incelenmeli ve ardından teşhis testleri yapılmalıdır.

Hayatı tehdit eden bir durumun erken göstergesi olabilir. Şüphelenilen böbrek sorunları için böbrek fonksiyonunu değerlendirebilirler; gastrointestinal sorunlar ise kan tahlili ve tanısal görüntüleme (endoskopi dahil) gibi ek testler gerektirebilir.

Ayrıca özellikle kedilerde bazı kanserlerin erken belirtisi de olabilir. Tedavi, ilaç tedavisini ve haşlanmış tavuk ve pirinç gibi hafif, yağsız ve lifsiz gıdaların beslenmesi veya reçeteli gastrointestinal diyetler gibi diyet değişikliklerini içerebilir.

Ek olarak, düzenli veteriner kontrolleri aracılığıyla ilerlemeyi izlemeye devam etmek, köpeğinizin sağlığının etkili bir şekilde yönetilmesini sağlayacaktır.

Unutmayın, kusmanın en yaygın nedeni yerden ya da çöp kutusundan saçma sapan bir şey yemektir. Bu "beslenme dikkatsizliği" nispeten hızlı bir şekilde geçmelidir.

Bu nedenle, nedenin ciddi bir şey olmaması ihtimaline rağmen, ben şunu söyleyebilirim: Her zaman dikkatli olmanızı öneririz.