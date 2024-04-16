İsviçre'nin TOGG’a olan sözleri gündem oldu! Özelliklerine bile laf ettiler!

Togg'un T10X modeli, geniş ekranı ve kendi işletim sistemiyle modern bir kokpite sahip. Yolculukları keyifli hale getiren bu araç, sadece bir taşıt değil, ikinci bir oturma odası gibi.

Teknolojik özellikleriyle göz dolduran Togg, 468 kilometreye kadar menzil sağlayarak günlük kullanıma uygun bir seçenek sunuyor. Avrupa yollarında 1 milyon Togg'un dolaşması hedefi, markanın başarısını pekiştiriyor.

Togg, Yenilikçi Türk Prestijinin İzlerini Taşıyor

İsviçre'nin önde gelen yayın organı Blick, Togg'un akıllı cihazı T10X'in eşsiz özelliklerini övgüyle dile getirdi. Test sürüşü sonrası yapılan incelemede, Togg'un dijital ekosistemi ve sürüş performansı büyüleyici bulundu.

Togg'un Kökenleri ve Başarı Hikayesi

2018'de kurulan Togg, pandemiye rağmen etkileyici bir gelişme göstererek Türkiye'nin gururu haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bireysel desteği ve CEO Gürcan Karakaş'ın liderliği, markayı önemli bir konuma taşıdı.

Togg'un Teknolojik Üstünlüğü ve Kullanıcı Deneyimi

T10X'in kokpitindeki geniş ekran, sürücülere benzersiz bir deneyim sunuyor. Kendi işletim sistemi ve uygulama mağazasıyla donatılan Togg, yolcular için konforlu bir "ikinci oturma odası" sunuyor.

Menzil ve Performans: Togg'un İddialı Yanları

Togg'un sürüş özellikleri tatmin edici düzeyde ve 468 kilometreye kadar menziliyle öne çıkıyor. Avrupa yollarında 2032'ye kadar 1 milyon Togg'un olması bekleniyor.

Togg T10X Özellikleri ve Teknik Detaylar

Togg T10X, iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometre menzile sahip. Ayrıca, Trugo şarj istasyonlarıyla şehir içi ve dışında kolayca şarj edilebiliyor. Evde şarj olma imkanıyla da kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.

Güvenlik önlemleri arasında 7 hava yastığı bulunan Togg T10X, sürücüyü izleyen radar sensörü ve yapay zeka destekli özellikleriyle öne çıkıyor. Ayrıca, kendi kamera sistemine sahip olan araç, toplantılara katılma imkanı sunuyor.

T10X'in sürüş keyfini arttıran özellikler arasında uçtan uca ekran, hi-fi ses deneyimi, anahtarsız giriş, ısıtmalı koltuklar ve akıllı park asistanı gibi özellikler bulunuyor.