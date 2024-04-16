Skoda Kodiaq incelemesi! Fiyatı ve özellikleri neler?

Yenilikler ve Güç Aktarma Organları

Yeni Skoda Kodiaq, batarya gücüyle dikkat çekiyor. Saf benzinli ve dizel seçeneklerin yanı sıra, plug-in hibrid versiyonları da mevcut. Bu, düşük CO2 emisyonlarıyla çevre dostu bir seçenek sunarken performansı da artırıyor. Tüm güç aktarma organları dört silindire sahip ve DSG otomatik çift kavramalı şanzımanla birleştirilmiş durumda.

İç Tasarım ve Teknoloji

Skoda Kodiaq'ın iç tasarımı da göz alıcı. Akıllı bölmeler ve telefon depolama alanları, pratik kullanımı desteklerken, 13 inçlik merkezi ekran ve 10 inçlik dijital göstergeler gibi teknolojik yenilikler sürücü deneyimini zenginleştiriyor. İç mekan, dijitalleşme ile birlikte kullanıcı dostu ve modern bir görünüm sunuyor.

Performans ve Ekonomi

Yeni Kodiaq, benzinli ve dizel motor seçenekleriyle etkileyici bir performans sunuyor. Yakıt ekonomisi, benzinli motorlar için 47,8 mpg ve dizel motorlar için 53,2 mpg gibi rakamlarla oldukça etkileyici. Plug-in hibrit versiyonu ise 60 milden fazla tamamen elektrikli menzil sunuyor, çevre dostu bir sürüş deneyimi vaat ediyor.

Fiyatlandırma ve Pazar Konumu

Fiyatlar selefine göre artmış olsa da, Skoda Kodiaq hala rekabetçi bir fiyatla sunuluyor. Giriş seviyesi modellerden başlayarak, farklı donanım seçenekleriyle müşterilere geniş bir yelpaze sunuluyor. Kodiaq, Tiguan'a yakın bir fiyatla ancak daha fazla özellik ve modern tasarım sunarak pazarda kendine sağlam bir yer edinmeyi başarıyor.

Yenilik ve Pratiklik

Skoda Kodiaq, önceki versiyonun başarısını devam ettiriyor ve bir dizi yenilikle güçlendirilmiş durumda. Pratiklik, iç mekan hassasiyeti ve sürüş konforu gibi önemli alanlarda marjinal iyileştirmelerle önceki modele benziyor. Ancak yeni teknolojik özellikler ve güç aktarma organları, Kodiaq'ı modern ve rekabetçi kılıyor. Bu araç, uzun SUV'ların sağladığı pratiklikle birlikte sürüş keyfini de sunarak rakiplerinden ayrılıyor.





Skoda Kodiaq'ın fiyatı, giriş seviyesi 1.5 litrelik benzinli motor ve beş koltuklu versiyonu için 36.645 £'dan başlıyor. Dizel bir çift binek otomobil eklemek isteyenler için yedi koltuklu bir seçenek ise 860 £ daha fazla maliyetle sunuluyor. SE L donanımıyla başlayan daha lüks seçenekler ise 40.000 £'ın üzerine çıkabiliyor. Plug-in hibrit versiyonun fiyatı henüz belirlenmemiş.