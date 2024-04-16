- Yaşam

Bir anda fark etti. Hareket halinde binmeye çalışırken ayağı boşluğa kaydı.. Son anda kaderi değişti!

Dikkatsizlik 63 yaşındaki adamın canına mal oluyordu ki gar görevlisi bir anda adamın kaderini değiştirdi..

Haber Merkezi
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Bir anda fark etti. Hareket halinde binmeye çalışırken ayağı boşluğa kaydı.. Son anda kaderi değişti!
Bir anda fark etti. Hareket halinde binmeye çalışırken ayağı boşluğa kaydı.. Son anda kaderi değişti!
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Hindistan'ın Uttar Paradesh kentinde bir demiryolunda yaşananlar şok etti.

Guwahati'den Bikaner'e giden trenden mola için inen 63 yaşındaki adam tren hareket ettiğini görünce panikleyerek tirene binmeye çalışırken dengesini kaybetti.

Olayı gören gar görevlesi Rawat adındaki adam 63 yaşındaki adamı tren boşluğundan çekerek ölmesini engelledi..

16 Nis 2024 - 17:35 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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