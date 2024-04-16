Bir anda fark etti. Hareket halinde binmeye çalışırken ayağı boşluğa kaydı.. Son anda kaderi değişti!

Hindistan'ın Uttar Paradesh kentinde bir demiryolunda yaşananlar şok etti.
Guwahati'den Bikaner'e giden trenden mola için inen 63 yaşındaki adam tren hareket ettiğini görünce panikleyerek tirene binmeye çalışırken dengesini kaybetti.
Olayı gören gar görevlesi Rawat adındaki adam 63 yaşındaki adamı tren boşluğundan çekerek ölmesini engelledi..
आज प्रयागराज जं. से गाड़ी सं. 15634 के चलने के बाद ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में एक यात्री सज्जन सिंह फिसलकर प्लेटफ़ॉर्म और कोच के बीच गिर गया।
स्टेशन पर तैनात @rpfncr के सoउoनिo श्री संजय कुमार रावत ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए यात्री को बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। pic.twitter.com/8bpST70PBH
— North Central Railway (@CPRONCR) April 14, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.