Hava Durumu ile ilgili uzman görüşleri sunan ünlü profesör Orhan Şen'in geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf yoğun ilgi gördü..
Fotoğrafı yorumlayan uzmanlar "15 Nisan 2024 (saat 19:35) tarihine ait bu fotoğraf Şile’de. İstambul havalimana giden uçaklar buradan geçiyor çünkü Irak suriye hava sahasi kapali ve uçakların yeni rotası burası…Gün batımında kırmızı rengin harika saçılmasını yakalayan ise hocalarımızdan @prof.dr__orhan_sen . Gökyüzünde çizgi halinde görünenler ise uçak egzozlarına ait izler henüz dağılmamış. Bu demektir ki uçaklar henüz bu bölge üzerinden geçmişler. Bu izlerin zehirli gazlar saçan meteoroloji uçaklarına ait olduğunu söyleyenlere inanmayın? Fotoğraf: @prof.dr__orhan_sen"
mesajıyla paylaştı..
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İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Atmosfer Optiği Grubu (@atmosfer_optigi)'in paylaştığı bir gönderi
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.