Hava Durumu ile ilgili uzman görüşleri sunan ünlü profesör Orhan Şen'in geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf yoğun ilgi gördü..

Fotoğrafı yorumlayan uzmanlar "15 Nisan 2024 (saat 19:35) tarihine ait bu fotoğraf Şile’de. İstambul havalimana giden uçaklar buradan geçiyor çünkü Irak suriye hava sahasi kapali ve uçakların yeni rotası burası…Gün batımında kırmızı rengin harika saçılmasını yakalayan ise hocalarımızdan @prof.dr__orhan_sen . Gökyüzünde çizgi halinde görünenler ise uçak egzozlarına ait izler henüz dağılmamış. Bu demektir ki uçaklar henüz bu bölge üzerinden geçmişler. Bu izlerin zehirli gazlar saçan meteoroloji uçaklarına ait olduğunu söyleyenlere inanmayın? Fotoğraf: @prof.dr__orhan_sen"

mesajıyla paylaştı..