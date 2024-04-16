Afrika üzerinden yola çıktı İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara ve Bolu Perşembe'ye kadar etkisinde kalacak.. Uzmanlar uyardı, yıkamayın, silmeyin..

Afrika kıtasından yola çıkan kocaman toz bulutları, Akdeniz üzerinden ilerleyerek yarın akşam Türkiye'ye ulaşmaya hazırlanıyor.

Hava Forum'un son dakika uyarısına göre, çarşamba ve perşembe günleri beklenen toz taşınımı nedeniyle yerel çamur yağmurları görülecek. Bu dönemde araçlarınızı yıkamamanız ve pencerelerinizi silmemeniz öneriliyor.

Meteoroloji uzmanları, bu toz dalgasının sağlık üzerindeki olası etkileri konusunda vatandaşları uyarıyor. Özellikle solunum yolu hastalıkları olan bireylerin dışarıda geçirdikleri süreyi sınırlamaları tavsiye ediliyor. Gökyüzünün bu toz bulutlarıyla kaplanması, hava kalitesini önemli ölçüde düşürebilir.

Bu doğa olayının sebepleri arasında Afrika çöllerinden yükselen sıcak hava akımları ve mevsimsel rüzgarlar bulunuyor. Toz bulutlarının yarattığı bu etkili görsel manzara, yer yer görüş mesafesini azaltabilirken, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.