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Kimse beklemiyordu.. Cumartesi gecesi kapınızı çalacak.. Eksiye düşecek! Sağ gösterip soldan üşütecek!

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'in yaptığı son açıklamalara göre, Türkiye genelinde beklenen soğuk hava dalgası, Cumartesi günü etkisini göstermeye başlayacak.

Haber Merkezi
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Kimse beklemiyordu.. Cumartesi gecesi kapınızı çalacak.. Eksiye düşecek! Sağ gösterip soldan üşütecek! mask
Kimse beklemiyordu.. Cumartesi gecesi kapınızı çalacak.. Eksiye düşecek! Sağ gösterip soldan üşütecek!
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Özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların ciddi oranda düşeceği ve iç kesimlerde sıfırın altına ineceği tahmin ediliyor. İşte detaylar:

Soğuk Hava Türkiye'yi Nasıl Etkileyecek?

Cumartesi günü yurdun genelinde başlayacak serinleme, akşam saatlerinden itibaren daha da hissedilir bir hal alacak. Gece boyunca iç kesimlerde hava sıcaklıkları sıfır derecenin altına düşerek yer yer don olayına neden olacak. Bu durum, özellikle tarım ve ulaşım sektörlerini doğrudan etkileyebilir.

Alınması Gereken Önlemler

Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşlerine karşı vatandaşları uyarıyor. Özellikle iç kesimlerde yaşayanlar, don olayına karşı tedbirli olmalı. Ev ve iş yerlerinde ısı yalıtımına önem verilmesi, dışarıda uzun süre kalınacaksa sıcak tutacak kıyafetlerin tercih edilmesi öneriliyor.

Meteoroloji'den Son Dakika Uyarıları

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten şu ifadeleri kullandı.

Cumartesi günü ve özellikle de gecesi Tüm Türkiye'de ciddi bir serinleme hatta soğuma bekleniyor. İç kesimlerde Cumartesi gecesi yer yer eksili değerler görülecek...
Kimse beklemiyordu.. Cumartesi gecesi kapınızı çalacak.. Eksiye düşecek! Sağ gösterip soldan üşütecek!

# kerem ökten, hava durumu, İç Anadolu, türkiye, meteoroloji

16 Nis 2024 - 18:12 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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