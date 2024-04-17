Ailesi öğrenmesin diye orda içiyordu, tüm Türkiye öğrendi…

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşanan ilginç olay, mahalle sakinlerini ve sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Sigara içmek için balkona çıkan genç bir kadın, kapının kilitlenmesi sonucu dışarıda mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Genç kadın itfaiye tarafından kurtarıldı

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki İrem Öztürk, evde yalnız olduğu bir anda balkona çıktı. Sigarasını içtikten sonra içeri girmek isteyen Öztürk, balkon kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı açmayı başaramayan ve içeri giremeyen genç kadın, cep telefonuyla itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine hızla olay yerine geldi.

İtfaiye ekipleri şaşkınlıkla karşılaştı

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, ihbarı yapan kişinin balkonda mahsur kalan genç kadın olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ekipler, merdiven aracı yardımıyla balkona ulaşarak, genç kadını güvenli bir şekilde aşağı indirdi.

Gülümsemekten kendini alamadı

Kurtarıldıktan sonra yapılan kontrollerin ardından genç kadın, ekiplerle sohbet ederken yaşadığı macerayı anlattı ve bu duruma gülümseyerek tepki gösterdi. Olay, renkli görüntülerle kameralara yansıdı. İrem Öztürk, sonrasında polis otosu ile evine güvenle götürüldü.