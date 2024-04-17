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Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale çıkan ilk takımlar ve ilk eşleşme belli oldu işte detaylar!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında PSG ve Dortmund, muhteşem bir geri dönüşle yarı finale yükseldi. İşte maçların heyecan dolu detayları ve yarı final öncesi son durumlar!

İhlas Haber Ajansı
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Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale çıkan ilk takımlar ve ilk eşleşme belli oldu işte detaylar! mask
Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale çıkan ilk takımlar ve ilk eşleşme belli oldu işte detaylar!
Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale çıkan ilk takımlar ve ilk eşleşme belli oldu işte detaylar!
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İstanbul, Türkiye - UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarının ardından, futbol sahnesinin devleri Paris Saint-Germain (PSG) ve Borussia Dortmund, yarı final kapısını araladı. Gerçekleşen heyecan dolu maçlar, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale çıkan ilk takımlar ve ilk eşleşme belli oldu işte detaylar!

PSG'nin Barcelona üstünlüğü

Barcelona'nın ev sahipliği yaptığı maçta, PSG ilk maçtaki 3-2'lik mağlubiyetin rövanşını almak için sahaya çıktı. Mücadele, ev sahibi Barcelona'nın 12. dakikada Raphinha ile bulduğu golle başladı. Ancak Ronald Araujo'nun 29. dakikada kırmızı kart görmesi oyunun dengesini değiştirdi. PSG, bu avantajı Ousmane Dembele'nin golüyle değerlendirerek eşitliği sağladı. İkinci yarıda Fransız ekibi, Vitinha ve Kylian Mbappe'nin golleriyle öne geçti. Mbappe'nin maçın sonlarına doğru attığı bir gol daha, PSG'nin 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçı mühürledi. Bu sonuçla birlikte PSG, toplamda 6-4'lük skorla yarı finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale çıkan ilk takımlar ve ilk eşleşme belli oldu işte detaylar!

Atletico Madrid karşısında Alman zaferi

Bir diğer dikkat çekici rövanş maçında Borussia Dortmund, Atletico Madrid'i ağırladı. İlk maçın 2-1'lik dezavantajını geride bırakan Alman temsilcisi, ilk yarıyı Julian Brandt ve Ian Maatsen'in golleriyle 2-0 önde tamamladı. Atletico Madrid, Mats Hummels'in kendi kalesine attığı gol ve Angel Correa'nın başarısıyla eşitliği yakaladı. Ancak Dortmund, Niclas Füllkrug ve Marcel Sabitzer'in peş peşe golleriyle maçı 4-2 kazanmayı başardı. Kaleci Jan Oblak'ın kritik kurtarışlarına rağmen Dortmund, toplamda 5-4 üstünlükle yarı finale çıktı.

Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale çıkan ilk takımlar ve ilk eşleşme belli oldu işte detaylar!

Dortmund ve PSG kapışacak

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin ilk eşleşmesi belirlendi: Borussia Dortmund ile Paris Saint-Germain kozlarını paylaşacak. Bu, her iki takımın da turnuvadaki üstün performanslarını sürdürme ve finale adını yazdırma şansı anlamına geliyor.

Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale çıkan ilk takımlar ve ilk eşleşme belli oldu işte detaylar!

Beklenen diğer çeyrek final maçları

Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu kapsamında, Bayern Münih-Arsenal ve Manchester City-Real Madrid maçları da futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği diğer karşılaşmalar. Bu maçlar TSİ 22.00'de başlayacak ve futbol dünyasının dört bir yanından ilgiyle takip edilecek.

# türkiye, istanbul

17 Nis 2024 - 00:18 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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