Deniz Kadah Altay’ın gol yükünü sırtlıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, bu sezon gol yollarında en büyük destekçisini tecrübeli forveti Deniz Kadah'da buldu. 37 yaşındaki golcü oyuncu, hem ailevi sorunları aşarak sahalara dönüş yapmasıyla hem de skor katkısıyla dikkat çekiyor.

Deniz Kadah kimdir?

Deniz Kadah, uzun yıllardır Türk futbolunun içinde yer alan tecrübeli bir forvet. Altay forması altında bu sezon gösterdiği performansla takımının en önemli hücum silahı haline geldi. Kadah, bu sezon ligde Altay adına 3 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek takımının en skorer oyuncusu oldu.

Sezon boyunca istikrarlı performans

Sezon başından itibaren Kadah'ın performansı, Altay için büyük önem taşıdı. Ailesinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan deneyimli oyuncu, takıma döndüğünde formunu koruyarak gol ve asistlerine devam etti. Kadah, özellikle Eyüpsor ve Keçiörengücü ağlarını 3 kez havalandırarak kritik maçlarda takımına katkı sağladı. Ayrıca, Şanlıurfaspor ve Çorum FK ile yapılan müsabakalarda da asistlerle takımını sırtladı.

Altay’ın gol sorunu ve Kadah’ın rolü

Altay bu sezon ligde en az gol atan ikinci takım olarak dikkat çekerken, sadece 14 gol kaydedebildi. Bu bağlamda, Kadah'ın skor katkısı takım için büyük önem arz ediyor. Tecrübeli forvet, takımının attığı toplam 14 golün neredeyse yarısında doğrudan rol alarak skor yükünü üstleniyor.

Sezonun geri kalanı için beklentiler

Sezonun ilerleyen haftalarında Altay'ın ofansif performansının artırılması gerekiyor. Deniz Kadah'ın tecrübesi ve liderliği, bu süreçte takım için kritik öneme sahip olacak. Altay, Kadah'ın skor katkılarına daha fazla ihtiyaç duyacak gibi görünüyor.