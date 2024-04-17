Elazığspor’un ismi artık Elazığspor değil! İşte yeni ismi…

Elazığ'ın köklü spor kulübü Elazığspor, eski sponsoru 3Gen Holding'in iflası sonrasında yeni bir isim sponsoru ile anlaşma sağladı. Kulübün yeni adı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun onayıyla resmi olarak değiştirildi.

Yeni bir başlangıç

Elazığspor, uzun yıllar boyunca Türk futboluna adını yazdırmış bir kulüp olarak, sponsorluk anlaşmalarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Geçmişte 3Gen Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve bu isimle ligde yer alan Elazığspor, sponsor firmanın iflası sonrası bir süre eski ismiyle anılmaya devam etmişti. Ancak yeni bir dönemin kapılarını aralayan kulüp, Çimentaş ile yapılan yeni sponsorluk anlaşması neticesinde isim değişikliğine gitti.

TFF’den onay geldi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun da onay verdiği bu değişiklik, kulübün yeni bir kimlik kazanmasına olanak tanıyor. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Elazığspor, Çimentaş Elazığspor ismiyle mücadelesine devam edecek. Kulüp yetkilileri, bu değişikliğin hem marka değerini artıracağını hem de yeni sponsorluklar için kapıları aralayacağını belirtiyor.

Çimentaş ile yenilenen yüz

Elazığspor'un yeni ismi, takım otobüsüne de yansıtılacak. Çimentaş Elazığspor yazılı yeni giydirmelerin yakın zamanda tamamlanması bekleniyor. Bu değişiklik, takımın vizyonunu ve profesyonel futbol sahnesindeki yerini pekiştirecek önemli bir adım olarak görülüyor.

Çimentaş’ın desteği ile yeni başarılar

Kulübün yeni dönemdeki hedefleri arasında, Çimentaş'ın desteğiyle daha fazla başarı elde etmek ve futbol arenasında daha iyi temsil etmek bulunuyor. Yönetim kurulu, bu yeni iş birliğinin hem finansal hem de moral motivasyon sağlayacağını vurgulayarak, taraftarlarına heyecan verici bir sezon vaat ediyor.