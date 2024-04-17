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2024 Paris Olimpiyatları'nın ateşi Antik Olimpia'da yanmaya başladı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları için meşale, tarihi Olimpia'da yakıldı. Thomas Bach ve Tony Estanguet gibi önemli isimlerin katıldığı törenle, Olimpiyat meşalesinin yolculuğu başladı.

İhlas Haber Ajansı
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2024 Paris Olimpiyatları'nın ateşi Antik Olimpia'da yanmaya başladı mask
2024 Paris Olimpiyatları'nın ateşi Antik Olimpia'da yanmaya başladı
2024 Paris Olimpiyatları'nın ateşi Antik Olimpia'da yanmaya başladı
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Antik Olimpia'da tarihi anlar

2024 Paris Olimpiyat Oyunları için meşale yakma töreni, sporun beşiği olarak kabul edilen Yunanistan'ın Olimpia kentinde gerçekleşti. Bu özel etkinlik, Olimpiyat tarihinin en köklü geleneklerinden biri olarak görülüyor ve her Olimpiyat öncesinde büyük bir heyecanla bekleniyor.

2024 Paris Olimpiyatları'nın ateşi Antik Olimpia'da yanmaya başladı

Olimpiyat meşalesinin alevlenişi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre, 33. Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına öncülük eden meşale yakma töreni, antik zamanlardan bu yana süregelen bir ritüel olarak dikkat çekiyor. Tören, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ve Paris 2024 Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet'in de aralarında bulunduğu birçok önemli ismi ağırladı.

2024 Paris Olimpiyatları'nın ateşi Antik Olimpia'da yanmaya başladı

Paris yolculuğuna başlangıç

Meşalenin yakılmasının ardından, Yunanistan'dan Fransa'nın başkenti Paris'e doğru uzun bir yolculuk başladı. Bu yolculuk, Olimpiyat ruhunun dünya üzerindeki her köşeye yayılmasını simgeliyor. Katılımcılar, meşalenin yolculuğunu coşkuyla izledi ve bu anları ölümsüzleştirdi.

2024 Paris Olimpiyatları'nın ateşi Antik Olimpia'da yanmaya başladı

Paris'te heyecan dorukta

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Dünya genelinde milyonlarca spor sever bu büyük spor şölenini sabırsızlıkla beklerken, organizasyon komitesi de oyunları sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmek için yoğun bir hazırlık içinde.

# türkiye, spor, uluslararası

17 Nis 2024 - 00:54 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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