2024 Paris Olimpiyatları'nın ateşi Antik Olimpia'da yanmaya başladı

Antik Olimpia'da tarihi anlar
2024 Paris Olimpiyat Oyunları için meşale yakma töreni, sporun beşiği olarak kabul edilen Yunanistan'ın Olimpia kentinde gerçekleşti. Bu özel etkinlik, Olimpiyat tarihinin en köklü geleneklerinden biri olarak görülüyor ve her Olimpiyat öncesinde büyük bir heyecanla bekleniyor.
Olimpiyat meşalesinin alevlenişi
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre, 33. Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına öncülük eden meşale yakma töreni, antik zamanlardan bu yana süregelen bir ritüel olarak dikkat çekiyor. Tören, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ve Paris 2024 Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet'in de aralarında bulunduğu birçok önemli ismi ağırladı.
Paris yolculuğuna başlangıç
Meşalenin yakılmasının ardından, Yunanistan'dan Fransa'nın başkenti Paris'e doğru uzun bir yolculuk başladı. Bu yolculuk, Olimpiyat ruhunun dünya üzerindeki her köşeye yayılmasını simgeliyor. Katılımcılar, meşalenin yolculuğunu coşkuyla izledi ve bu anları ölümsüzleştirdi.
Paris'te heyecan dorukta
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Dünya genelinde milyonlarca spor sever bu büyük spor şölenini sabırsızlıkla beklerken, organizasyon komitesi de oyunları sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmek için yoğun bir hazırlık içinde.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.