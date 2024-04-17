2024 Paris Olimpiyatları'nın ateşi Antik Olimpia'da yanmaya başladı

Antik Olimpia'da tarihi anlar

2024 Paris Olimpiyat Oyunları için meşale yakma töreni, sporun beşiği olarak kabul edilen Yunanistan'ın Olimpia kentinde gerçekleşti. Bu özel etkinlik, Olimpiyat tarihinin en köklü geleneklerinden biri olarak görülüyor ve her Olimpiyat öncesinde büyük bir heyecanla bekleniyor.

Olimpiyat meşalesinin alevlenişi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre, 33. Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına öncülük eden meşale yakma töreni, antik zamanlardan bu yana süregelen bir ritüel olarak dikkat çekiyor. Tören, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ve Paris 2024 Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet'in de aralarında bulunduğu birçok önemli ismi ağırladı.

Paris yolculuğuna başlangıç

Meşalenin yakılmasının ardından, Yunanistan'dan Fransa'nın başkenti Paris'e doğru uzun bir yolculuk başladı. Bu yolculuk, Olimpiyat ruhunun dünya üzerindeki her köşeye yayılmasını simgeliyor. Katılımcılar, meşalenin yolculuğunu coşkuyla izledi ve bu anları ölümsüzleştirdi.

Paris'te heyecan dorukta

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Dünya genelinde milyonlarca spor sever bu büyük spor şölenini sabırsızlıkla beklerken, organizasyon komitesi de oyunları sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmek için yoğun bir hazırlık içinde.