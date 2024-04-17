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Beşiktaş'ın teknik direktör sürprizi Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Erol Bulut yok! İşte yeni hoca

Beşiktaş, teknik direktör arayışlarında İlhan Palut ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Ç.Rizespor'daki başarılı performansıyla dikkat çeken Palut, Siyah-Beyazlıların yeni hoca adayı. İşte detaylar.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'ın teknik direktör sürprizi Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Erol Bulut yok! İşte yeni hoca mask
Beşiktaş'ın teknik direktör sürprizi Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Erol Bulut yok! İşte yeni hoca
Beşiktaş'ın teknik direktör sürprizi Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Erol Bulut yok! İşte yeni hoca
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Siyah-Beyazlı kulüp Beşiktaş, Fernando Santos ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına hız verdi. Gündemde birçok yerli ve yabancı isim bulunurken, en çarpıcı gelişme İlhan Palut ile ilgili oldu. Çaykur Rizespor'da sergilediği etkileyici performans ile adından söz ettiren Palut, Beşiktaş yönetiminin dikkatini çekti.

Beşiktaş'ın teknik direktör sürprizi Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Erol Bulut yok! İşte yeni hoca

Sergen Yalçın ve Erol Bulut da listede

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, listenin başlarında yer alsa da, Erol Bulut gibi isimler de adaylar arasında gösteriliyor. Yalçın şu anda Antalyaspor'u, Bulut ise Cardiff City'i çalıştırıyor. Yerli hoca arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta, İlhan Palut sürprizi gündeme geldi.

Beşiktaş'ın teknik direktör sürprizi Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Erol Bulut yok! İşte yeni hoca

Yabancı hoca adayları da var

Beşiktaş yönetimi, yerli teknik direktör alternatiflerinin yanı sıra, Hansi Flick, Niko Kovac, Frank Lampard ve Gennaro Gattuso gibi yabancı isimleri de değerlendiriyor. Başkan Hasan Arat'ın önderliğindeki yönetim, takımın başına geçecek yeni teknik direktör için kapsamlı bir değerlendirme süreci yürütüyor.

Beşiktaş'ın teknik direktör sürprizi Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Erol Bulut yok! İşte yeni hoca

İlhan Palut'un Beşiktaş'a yaklaşımı

Beşiktaş'ın potansiyel yeni teknik direktörü olabilecek İlhan Palut, şu anda Çaykur Rizespor ile yükselen bir grafik sergiliyor. Rizespor, Palut yönetiminde Konfederasyon Kupası yolunda ilerlerken, Palut'un kulüp tarihine adını yazdırması bekleniyor. Ümit Özat'ın BTV'deki açıklamalarına göre, Palut'un Beşiktaş'ta çalışmaya son derece sıcak baktığı ve Siyah-Beyazlı kulüpte yeni bir dönem başlatabileceği belirtiliyor.

Beşiktaş'ın teknik direktör sürprizi Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Erol Bulut yok! İşte yeni hoca

Beşiktaş yönetiminde farklı görüşler

Teknik direktör seçimi konusunda Beşiktaş yönetiminde iki farklı görüş bulunuyor. Bazı yöneticiler, eski teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeniden takımın başına gelmesini istiyor. Ancak İlhan Palut gibi dikkat çekici bir alternatifin ortaya çıkması, bu görüşleri değiştirebilir.

Beşiktaş'ın teknik direktör sürprizi Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Erol Bulut yok! İşte yeni hoca

 

# başkan, Ümit Özat

17 Nis 2024 - 01:18 İstanbul- Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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