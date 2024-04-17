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Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde ilkbahar coşkusu bisiklet turu ile başlıyor!

Kıbrıscık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan “7'den 70'e Bahar Bisiklet Turu”, 18 Nisan 2024 Perşembe günü sağlıklı yaşamı teşvik etmek için tüm halkı bir araya getiriyor. Kıbrıscık'ta bisikletin keyfini çıkarın!

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde ilkbahar coşkusu bisiklet turu ile başlıyor! mask
Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde ilkbahar coşkusu bisiklet turu ile başlıyor!
Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde ilkbahar coşkusu bisiklet turu ile başlıyor!
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Kıbrıscık ilçesi, sağlıklı yaşamın ve spora olan ilgiyi artırmak amacıyla düzenlediği “7'den 70'e Bahar Bisiklet Turu” ile bu ilkbahar mevsimini canlandırmaya hazırlanıyor. Kıbrıscık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, bölgedeki her yaştan insanı spor yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde ilkbahar coşkusu bisiklet turu ile başlıyor!

Bu yıl daha geniş bir güzergah

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören bisiklet turu, bu yıl daha geniş bir güzergahta gerçekleştirilecek. 18 Nisan Perşembe günü, ilçe sakinleri ve çevre ilçelerden gelen bisiklet severler Kıbrıscık Gençlik Merkezi önünde saat 17.30'da toplanacak. Katılımcılar, ilçenin doğal güzelliklerini keşfederken sağlıklı bir yaşam tarzını da benimseme fırsatı bulacaklar.

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde ilkbahar coşkusu bisiklet turu ile başlıyor!

Her yaştan katılımcılar

Etkinlik, çocuklardan yaşlılara kadar herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmiş olup, katılımcılar arasında sosyal bağları güçlendirme ve toplum içinde spor bilincini yayma hedeflenmektedir. Tur, Kıbrıscık ilçe sınırlarını dolaşacak ve yine ilçe spor tesislerinde son bulacak. Organizasyon, katılımcılara hem fiziksel aktivite hem de sosyal etkileşim imkanı sunacak.

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde ilkbahar coşkusu bisiklet turu ile başlıyor!

Sağlık ve spor vurgusu

Kıbrıscık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, bu etkinlikle özellikle sağlıklı yaşam bilincini artırma ve spora olan ilgiyi canlandırma amacını gütmektedir. İlçe sakinleri ve çevre ilçelerden katılım sağlayacak olan tüm bisiklet severler, bu etkinlikle birlikte hem bedensel hem de zihinsel olarak yenilenecek.

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde ilkbahar coşkusu bisiklet turu ile başlıyor!

Katılım bilgileri ve iletişim

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler ve katılım sağlamak isteyenler, Kıbrıscık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya doğrudan ilçe müdürlüğü ile iletişime geçebilirler. Tüm katılımcılara sağlık dolu ve eğlenceli bir tur diliyoruz!

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde ilkbahar coşkusu bisiklet turu ile başlıyor!

 

# spor, nisan, çevre, ziyaret

17 Nis 2024 - 09:10 Bolu/ Kibriscik- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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