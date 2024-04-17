Boluspor’dan o isme özel teşekkür mesajı…

Türkiye Trendyol 1'inci Lig'de playoff mücadelesi veren Boluspor, sosyal medya üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu Milletvekili İsmail Akgül'e teşekkürlerini iletti. Boluspor'un resmi internet hesapları aracılığıyla yayımlanan mesajda, Milletvekili Akgül'ün kulübe sağladığı maddi ve manevi destekler vurgulandı.

Boluspor’a olan sadık destek

Kulübün açıklamasında, İsmail Akgül'ün her zaman Boluspor'un yanında olduğu ve sürekli destek sağladığı belirtildi. Açıklamada, "Her daim kulübümüzün yanında olan ve bizleri hiç yalnız bırakmayan, ayrıca bu süreçte kulübümüze yaptıkları maddi ve manevi desteklerden dolayı Bolu Milletvekili Sayın İsmail Akgül'e teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bayramlaşma töreninde konuştu

Boluspor'un bayramlaşma töreninde konuşan Milletvekili Akgül, Boluspor için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Akgül, "İnşallah hep beraber Bolusporumuzu daha iyi yerlerde görebilmek adına mücadele içinde olacağız" şeklinde konuştu.

Boluspor daha da güçleniyor

Bu özel teşekkür ve destek beyanları, Boluspor'un sadece sahadaki mücadelesinde değil, aynı zamanda toplumsal ve siyasi arenada da güçlü bir destekçi kitlesine sahip olduğunu gösteriyor. Milletvekili Akgül'ün desteğiyle Boluspor, hedeflerine ulaşmak için daha da güçleniyor.