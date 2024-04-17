Boluspor'da Daniel Avramovski atıyor, Boluspor uçuyor!

Trendyol 1. Lig'in etkileyici oyuncuları arasında yer alan Daniel Avramovski, Boluspor için bu sezon sahada fark yaratan isimlerden biri oldu. 29 yaşındaki Makedon orta saha oyuncusu, attığı 5 gol ile kırmızı-beyazlı ekibin en golcü oyuncusu konumuna yükseldi. Özellikle kritik maçlarda kaydettiği gollerle Boluspor'un puan cetvelindeki yükselişine önemli katkılar sağladı.

Avramovski'nin çift yönlü performansı

Avramovski, sadece skorer kimliğiyle değil, aynı zamanda oyun kurucu olarak da takımına değer katıyor. Sahada sergilediği çift yönlü oyunuyla takımının hücum ve pas organizasyonlarında kritik bir role sahip. Adanaspor, Şanlıurfaspor, Tuzlaspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği gibi takımlara karşı kaydettiği golle, bu sezonki başarılı tablosunun altını çiziyor.

Boluspor'un lig hedefleri

Boluspor, Daniel Avramovski'nin skorer yönünü ön plana çıkararak, bu sezon ligde daha iddialı bir konumda yer almayı hedefliyor. Toplam 28 golle ligde 8. sıraya yerleşen kırmızı-beyazlılar, Avramovski'nin liderliğinde play-off oynamayı ve üst sıraları zorlamayı amaçlıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun bu sezonki formu, takımının hedeflerine ulaşmasında belirleyici olacak.

Taraftarların göz bebeği

Daniel Avramovski'nin bu sezonki üstün performansı, hem taraftarların hem de eleştirmenlerin beğenisini topluyor. Trendyol 1. Lig'deki yıldız oyuncular arasında yer alan Avramovski, Boluspor'un yükselişinde ve başarısında kilit bir isim olarak öne çıkıyor. Boluspor için, Avramovski'nin attığı her gol, zirveye bir adım daha yaklaştırıyor.