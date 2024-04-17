Yapılaşma baskısına Gölcük Platformu ‘Dur!’ diyor

Gölcük Platformu'nun mücadelesi

Gölcük Tabiat Parkı, Bolu'nun doğal güzelliklerinden biri olarak bilinirken, son yıllarda yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır. TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Perçin'in liderliğindeki Gölcük Platformu, bu doğal alanın korunması için sesini yükseltmiştir. 2017'de başlatılan ve yerel halkın geniş çaplı tepkisine neden olan yapılaşma projeleri, bölgenin ekosistemine kalıcı zararlar verebilir.

Yerel direniş ve hukuki mücadeleler

2018'de başlayan hukuki süreçler, yapılaşma projelerine karşı önemli bir savunma hattı oluşturmuş, Bolulu vatandaşların katılımıyla gerçekleşen protestolar ve alınan mahkeme kararlarıyla ihaleler iptal edilmiştir. Gölcük Platformu'nun çabaları yerel mahkemelerce desteklenmiş, ancak Danıştay'ın farklı yöndeki kararları süreci karmaşıklaştırmıştır.

Danıştay kararının yankıları ve yeniden başlayan mücadele

Yerel ve ulusal düzeyde hayal kırıklığı yaratan Danıştay kararı, teknik raporlar ve önceki mahkeme kararlarını göz ardı ederek yapılaşmanın devamına izin vermiştir. Bu karar, yargı sürecinin devam ettiği bir dönemde, yeni belediye yönetimi tarafından yapılaşma projelerinin tekrar gündeme getirilmesine neden olmuştur.

Bilirkişi raporları ve çevresel etkiler

Bilirkişi tarafından hazırlanan raporlar, yapılaşmanın Gölcük üzerindeki çevresel etkilerini detaylı bir şekilde açıklamıştır. Göl çevresi ve ormanlık alanlarda beklenen tahribat, yaban hayatı üzerindeki olası riskler ve gece aydınlatmalarının bitkisel hayata etkileri, raporda ön plana çıkarılmıştır. Su ve atık su yönetimi gibi altyapı problemleri de büyük endişe kaynakları arasında yer almaktadır.

Yönetim değişiklikleri ve tutarsızlıklar

Önceleri yapılaşma projelerine karşı çıkan Bolu milletvekili Tanju Özcan'ın, son dönemlerde bu projeleri destekleyen tutumu, yerel halk arasında kafa karışıklığına ve eleştirilere neden olmuştur. Özcan'ın bu tutum değişikliği, kamuoyunda ciddi tartışmaları beraberinde getirmiştir.

Topluluk çağrısı ve birlikte hareket etme

Gölcük Tabiat Parkı'nın geleceği, yaklaşan Bolu Belediyesi Meclis toplantısında ele alınacak önemli bir gündem maddesi olarak öne çıkmaktadır. Gölcük'ü koruma adına, bölge halkı ve çevreci gruplar, yapılaşma kararlarının görüşüleceği toplantı öncesinde bir araya gelme çağrısında bulunmaktadır. Bu birlikte hareket, Gölcük'ün doğal mirasını koruma yolunda atılacak adımların bir göstergesi olarak kabul ediliyor